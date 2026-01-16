ETV Bharat / health

యువతలో పెరుగుతున్న 'ఒత్తిడి'? - ఈ చిన్న అలవాట్లతో తగ్గించుకునే ప్రయత్నం చేయండి!

స్ట్రెస్ కంట్రోల్ మన చేతుల్లోనే - జీవనశైలి చాలా కీలకమంటున్న నిపుణులు

Simple Secret to Handle Stress
Simple Secret to Handle Stress (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : January 16, 2026 at 3:47 PM IST

3 Min Read
Simple Secret to Handle Stress : రోజువారీ జీవితంలో ఒత్తిడి ఒక సాధారణ భాగమైపోయింది. ఉద్యోగం, ఇంటి సమస్యల నుంచి కుటుంబ సభ్యులు లేదా స్నేహితులతో విభేదాల వరకు, చిన్నపాటి ఒత్తిళ్లు కూడా మనిషిని అలసటకు, అసహనానికి గురిచేస్తాయి. అంతేకాదు, దీని ప్రభావం ఇతర అవయవాలపై దుష్ప్రభావం చూపుతుందంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో ఒత్తిడి విషయంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

చదువు, ఉద్యోగం, వృత్తి, వ్యక్తిగత జీవితం, ఆర్థిక కారణాలు ఇలా ఏవైనా కావొచ్చు. నేటి యువత ఒత్తిడితో సతమతమవుతున్నారు. దీర్ఘకాలిక ఒత్తిడితో జీవిస్తున్న కొంతమందికి స్ట్రోక్ ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉందని American Academy of Neurology అధ్యయనం పేర్కొంది. ఈ జీవన శైలి మార్పులతో ఎక్కువవుతున్న ఒత్తిడి వల్ల అనేక దుష్ఫలితాలు ఉంటాయని తెలిపింది.

అనర్థాలు అనేకం :

  • దీర్ఘకాలిక ఒత్తిడి జ్ఞాపకశక్తిని క్షీణింపజేస్తుంది. సృజనాత్మకత తగ్గిపోతుంది. సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోలేం. ఏకాగ్రత తగ్గిపోవడంతో పాటు భావోద్వేగాలపై ప్రభావం చూపడంతో ఆందోళన, భయం పెరిగే ఛాన్స్ ఉంది.
  • మెదడుకు అవసరమైన న్యూరోట్రాన్స్‌మీటర్లు తగ్గి, అలసట అధికమవుతుంది. 'సెరిటోనిన్‌’ తగ్గడం వల్ల డిప్రెషన్‌ వస్తుంది. ‘డోపమైన్‌’ తగ్గుదల వల్ల అలసట పెరుగుతుంది. సంతోషం, ఆహ్లాదం, నేర్చుకునే శక్తి తగ్గుతాయి.
  • రక్త ప్రసరణలో మార్పు వస్తుంది. రక్తనాళాలు కుంచించుకుపోయి, ఆక్సిజన్, గ్లూకోజ్‌ శాతం తగ్గుతాయి. మైగ్రేన్‌ సమస్య పెరుగుతుంది. మొత్తంగా మెదడు దానంతట అదే మరమ్మతు చేసుకునే శక్తి కూడా క్షీణిస్తుంది.

స్ట్రెస్​కి గురైనప్పుడు కార్టిసాల్, అడ్రినలిన్, నార్‌అడ్రినలిన్‌ లాంటి హార్మోన్లు విడుదలవుతుంటాయి. కొద్దిగా ఒత్తిడితో పాటు, ఈ హార్మోన్లు శరీరానికి అవసరమేగానీ, అదే పనిగా విడుదలైతే మాత్రం అవి ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది. గుండె కొట్టుకునే వేగం పెరగడంతో పాటు హైబీపీ వస్తుంది. దీని మూలాన మెదడు, గుండెతో పాటు అన్ని అవయవాలపై ఒత్తిడి తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది. - డాక్టర్ సుబ్బయ్య చౌదరి, న్యూరాలజిస్టు

ఇతర అవయవాలపై :

  • స్ట్రెస్ వల్ల మెదడే కాకుండా ఇతర అవయవాలపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుంది. హైబీపీ వల్ల గుండె లయ తప్పుతుంది. శరీర మెటబాలిజంపై కూడా ప్రభావం ఉంటుంది. డయాబెటిస్ ఉన్న వారికి ఇది మరింత ప్రమాదకరం.
  • కొంతమంది తొందరగా బరువు పెరుగుతారు. మరికొందరు తగ్గుతారు.
  • మహిళల్లో నెలసరి సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం ఉంది.
  • వ్యాధి నిరోధక శక్తిపై ప్రభావం పడుతుంది.
  • కుంగుబాటు పెరిగే ప్రమాదం ఉంది.
  • అధిక రక్తపోటు వల్ల రక్తనాళాలు చిట్లి హెమరేజిక్‌ స్ట్రోక్‌ ప్రమాదమూ ఉంది. కొందరిలో నిశ్శబ్ద స్ట్రోక్స్‌ వస్తాయి.

ఇలా తగ్గించుకోండి :

  • ఒత్తిడికి గల కారణాలు గుర్తించాలి. ఏయే అంశాల వల్ల ఇబ్బంది పడుతున్నామో అర్థం చేసుకోవాలి.
  • ప్రకృతిలో నడవడం, ధ్యానం, సంగీతం వినడం, పుస్తక చదవడం, డ్యాన్స్‌ చేయడం ఇలా మనకు ఇష్టమైన పనులను చేయడం లాంటివి దోహదపడతాయి. కనీసం 20 నుంచి 30 నిమిషాలు ప్రకృతిలో నడవడం వల్ల కార్టిసాల్ స్థాయిలు ఎక్కువగా తగ్గుతాయని Harvard Health Publishing అధ్యయనం పేర్కొంది.
  • నెగిటివ్ ఆలోచనలను వదిలి పాజిటివ్‌ థింకింగ్‌ అలవర్చుకోవాలి.
  • రోజూ డైరీ రాయడం మంచిది.

మన చేతుల్లోనే ఉంది :

  • ఈ తరం యువత ప్రతి విషయానికీ ఒత్తిడికి గురవుతున్నారు.
  • చదువు, ఉద్యోగం, ఆర్థిక ఇబ్బందులు, స్క్రీన్‌ టైం పెరగడం, పోటీతత్వం లాంటివి కారణమవుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవడం మన చేతుల్లోనే ఉంది. జీవన శైలి అలవాట్లు, ఆహారంలో మార్పులు చేసుకోవాలి.
  • షుగర్, ఉప్పు, కొలెస్ట్రాల్‌ ఉన్న పదార్థాలను తగ్గించి, ఎక్కువ ప్రోటీన్‌ ఉన్న ఆహారం తీసుకోవాలి. ఆరోగ్యకరమైన, సమతుల్య ఆహారం తీసుకోవాలని mayoclinic అధ్యయనం పేర్కొంది.
  • వారంలో కనీసం 5 రోజుల పాటు రోజూ 30 నిమిషాల పాటు వ్యాయామం చేయాలి.
  • ప్రతి విషయానికీ ఒత్తిడికి గురయ్యేవారు కాగ్నిటివ్‌ బిహేవియరల్‌ థెరపీని(CBT) తీసుకోవాలి.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

