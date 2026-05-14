"నిద్ర లేమి" సమస్య? - ఈ చిన్న అలవాట్లతో తగ్గించుకోవచ్చట!

By ETV Bharat Health Team

Published : May 14, 2026 at 3:32 PM IST

Simple Habits For Deeper Sleep : అర్ధరాత్రి దాటినా మెలకువగానే ఉంటున్నారా? ఫోన్ చూస్తూనో, పని చేసుకుంటునో నిద్రను వాయిదా వేస్తున్నారా? ఇది దీర్ఘకాలంలో అనేక ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీస్తుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. రాత్రుళ్లు ఆలస్యంగా నిద్రపోవడం వల్ల ఉదయం వేళ మబ్బుగా, అలసటగా అనిపిస్తుందని చెబుతున్నారు. తరచూ జలుబు, దగ్గు లాంటి ఇన్​ఫెక్షన్లుకు దారితీస్తుందని అంటున్నారు. జ్ఞాపకశక్తిపైనా కూడా ప్రభావం పడే అవకాశం ఉందని పేర్కొంటున్నారు. ఈ క్రమంలో రాత్రిపూట త్వరగా నిద్ర పోవాలంటే కొన్ని అలవాట్లును అలవరచుకోవాలంటున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

డిజిటల్ సన్​సెట్ : డిజిటల్ సన్​సెట్ అంటే నిద్రపోయే ముందు స్క్రీన్ సమయాన్ని పూర్తిగా తగ్గించుకోవడమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనివల్ల మొబైల్, టీవీ లేదా లాప్​టాప్​ల నుంచి వచ్చే బ్లూ లైట్ మెలటోనిన్ ఉత్పత్తికి అంతరాయం కలగదంటున్నారు. అందుకే, నిద్రపోవడానికి కనీసం ఒక గంట ముందు వీటికి దూరంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు. తద్వారా మనస్సు ప్రశాంతంగా ఉండటంతోపాటు నిద్ర బాగా పడుతుందని సలహా ఇస్తున్నారు. నిద్రపోయే ముందు 30-60 నిమిషాల పాటు ఎలాంటి పరికరాలు వాడకుండా ఉండేలా సమయాన్ని కేటాయించుకోవాలని sleepfoundation పేర్కొంది.

కెఫీన్​ను పరిమితం చేయడం : సాయంత్రం వేళల్లో కెఫీన్​కు దూరంగా ఉండాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఈ టైంలో కెఫీన్​ను స్వల్ప మోతాదులో తీసుకున్నా నిద్రపోవడం కష్టమవుతుందని, నిద్ర నాణ్యత దెబ్బతింటుందని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో సాయంత్రం వేళలో చామంతి, పుదీనా లేదా రూయిబోస్ వంటి హెర్బల్​ టీని తీసుకున్నా సహజంగా నిద్రపడుతుందని తెలియజేస్తున్నారు.

భారీ భోజనాన్ని నివారించడం : పడుకునే ముందు ఎక్కువ మోతాదులో ఆహారం తీసుకోవడం లేదా కొవ్వు పదార్థాలు ఉన్న ఆహారాన్ని తినడం వల్ల జీర్ణక్రియపై భారం పడుతుందంటున్నారు నిపుణులు. దీనివల్ల మీరు ప్రశాంతంగా నిద్రపోలేరని చెబుతున్నారు. రాత్రి భోజనాన్ని నిద్రపోయే సమయానికి కనీసం మూడు గంటల ముందు తీసుకోవాలని Harvard Health Publishing పేర్కొంది. ఒకవేళ పడుకునే ముందు ఏదైనా తినాలనిపిస్తే కొన్ని బాదం పప్పులు లేదా ఒక గ్లాసు వెచ్చని పాలు తాగడం మంచిదట.

తేలికపాటి స్ట్రెచింగ్ లేదా యోగా : నిద్రపోయే ముందు తేలికపాటి స్ట్రెచింగ్ లేదా యోగా చేయడం వల్ల శరీరంలోని కండరాల ఒత్తిడి తగ్గి, నాడీ వ్యవస్థ ప్రశాంతంగా ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది పారాసింపథెటిక్ నాడీ వ్యవస్థను సక్రియం చేసి శరీరాన్ని గాఢనిద్రకు సిద్ధం చేస్తుందంటున్నారు.

పగటి నిద్రను నివారించడం : పగటిపూట కాసేపు నిద్రపోవడం మంచిదే. కానీ, సాయంత్రం పూట ఆలస్యంగా పడుకుంటే మాత్రం.. రాత్రి నిద్ర పట్టడం కష్టమవుతుందంటున్నారు నిపుణులు. ఒకవేళ మీకు సాయంత్రం నిద్రమత్తుగా అనిపిస్తే, పడుకునే బదులుగా నెమ్మదిగా నడవడం, తేలికపాటి రీడింగ్ లేదా ప్రశాంతమైన సంగీతాన్ని వినడం లాంటి చేయాలని సూచిస్తున్నారు. పగటిపూట ఎక్కువసేపు కునుకు తీయడం రాత్రి నిద్రకు ఆటంకం కలిగిస్తుందని mayoclinic పేర్కొంది.

బ్లూ లైట్ ప్రభావం తగ్గించుకోవడం : మొబైల్, టీవీలకు దూరంగా ఉండటంతో పాటు పడుకోవడానికి ఒక గంట ముందు ఇంట్లో వెలుతురును తగ్గించుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో వార్మ్​ టోన్డ్ ల్యాంప్స్ లేదా బల్బులను ఉపయోగించాలని చెబుతున్నారు. ఇవి శరీరం రీలాక్స్ అవ్వడానికి సమయం ఆసన్నమైందని మెదడుకు సంకేతాలు ఇస్తాయని తెలియజేస్తున్నారు.

స్థిరమైన దినచర్యను పాటించడం : ప్రతిరోజూ ఒకే సమయానికి పడుకోవడం, నిద్ర లేవడం ద్వారా శరీర సర్కాడియన్ రిథమ్​ను క్రమబద్ధీకరించవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనివల్ల సమయానికి నిద్రపోతామని తెలియజేస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

