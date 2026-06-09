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మీలో ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తున్నాయా? - "లివర్"​ ప్రమాదంలో ఉండొచ్చట!

"లివర్ లాంగ్వేజ్" - జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచిస్తున్న నిపుణులు!

Silent Warning Signs your Liver
Silent Warning Signs your Liver (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : June 9, 2026 at 3:56 PM IST

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Silent Warning Signs your Liver : కాలేయం మన శరీరంలో చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుంది. ఇది మనం తీసుకునే ఆహారం నుంచి పోషకాలను ప్రాసెస్ చేయడంతో పాటు ప్రొటీన్లను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. అయినప్పటికీ, కాలేయ వ్యాధులు చాలా నిశ్శబ్దంగా వస్తాయి. వ్యాధి తీవ్రమైన దశకు చేరుకున్నప్పుడు మాత్రమే లక్షణాలు బయటపడతాయి. దీని వల్ల చికిత్స చేయడం కష్టతరంగా మారుతుంది. ఈ క్రమంలో కాలేయం ఆరోగ్యం క్షీణించినప్పుడు సూచించే సంకేతాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

కుడి భుజం నొప్పి : ఇది కాలేయ క్యాన్సర్, ఫ్యాటీ లివర్ లేదా కాలేయ వాపు లాంటి సమస్యలకు ఒక ముఖ్యమైన సంకేతమంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో ఫ్రెనిక్ నరాలు అనే ఉమ్మడి నరాల మార్గాల వల్ల ఈ 'రిఫర్డ్ పెయిన్' ద్వారా(ఒకచోట సమస్య ఉంటే మరోచోట నొప్పి రావడం) సంభవిస్తుందని చెబుతున్నారు. కాలేయం పరిమాణం పెరిగి నరాలపై ఒత్తిడి వచ్చినప్పుడు కుడి భుజంలో నొప్పి వస్తుందని liver.org.au పేర్కొంది. దీనితో పాటు తరచుగా అలసట, కామెర్లు, కడుపు ఉబ్బరం లేదా శరీరంలో వాపు వంటి లక్షణాలు కూడా కనిపిస్తాయి.

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చర్మం దురద పెట్టడం : మాయిశ్చరైజర్ రాసినప్పటికీ తగ్గకుండా, నిరంతరం చర్మం దురద పెట్టడం, పొడిబారడం అనేది కాలేయ వ్యాధి ప్రారంభ సంకేతం కావచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో కాలేయం పిత్తరసంను (బైల్) సరిగ్గా విసర్జించలేనప్పుడు, రక్తప్రవాహంలో బైల్ లవణాలు పేరుకుపోవడం వల్ల చర్మంపై దురద వస్తుందని అంటున్నారు. ఇది చర్మంలో ఒక రకమైన ఇన్​ఫ్లమేటరీ ప్రతిచర్యకు దారితీస్తుందట. కాలేయం దెబ్బతియడం మొదలెట్టినప్పుడు బరువు తగ్గటం, అలసట, బలహీనత, చర్మం దురద, చర్మం కింది రక్తనాళాలు బలహీనమై ఉబ్బటం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయని Cleveland clinic పేర్కొంది.

అర్ధరాత్రి వేళల్లో నిద్రలేవడం : ఈ సమయంలో నిద్రలేవటానికి అనేక కారణాలు ఉన్నప్పుటికీ, ఇది నిరంతరంగా జరుగుతుంటే మాత్రం జాగ్రత్త పడాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఎందుకంటే, లివర్ సరిగ్గా పనిచేయనప్పుడు రక్తంలో వ్యర్థాలు పేరుకుపోయి, మెదడు పనితీరుపై ప్రభావం చూపుతుందంటున్నారు. దీనివల్ల నిద్రకు భంగం కలుగుతుందట. ఫ్యాటీ లివర్ లేదా సిరోసిస్ వంటి దీర్ఘకాలిక కాలేయ వ్యాధులు ఉన్నవారిలో దాదాపు 60% నుంచి 80% మంది నిద్రలేమి లేదా రాత్రి వేళల్లో పదే పదే నిద్రలేవడం వంటి సమస్యలను ఎదుర్కొంటారని National Library of Medicine పేర్కొంది.

కడుపు ఉబ్బరం : భోజనం చేసిన తర్వాత కడుపు నొప్పిగా అనిపించడం అనేది కాలేయ వ్యాధి సంకేతమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది వాపు, ఫ్యాటీ లివర్ లేదా ద్రవం పేరుకుపోవడం వంటి సమస్యలను సూచిస్తుందట. దీర్ఘకాలంలో ఇది జీర్ణక్రియ, కాలేయ పనితీరును కూడా ప్రభావితం చేస్తుందని అంటున్నారు. కాలేయంలో కొవ్వు పేరుకుపోవడం లేదా కాలేయం దెబ్బతినడం వల్ల పొత్తి కడుపులో ద్రవం చేరుతుందని పేర్కొంటున్నారు. దీనివల్ల కడుపు ఉబ్బినట్లుగా, నిండుగా అనిపిస్తుందట.

భోజనం తర్వాత సంతృప్తిగా అనిపించకపోవడం : తిన్న తర్వాత కడుపు నిండినట్లు అనిపించకపోవడం లేదా కొద్దిగా ఆహారం తిన్నా వికారం అనిపిస్తే కాలేయంలో ఏదో సమస్య ఉందడానికి సంకేతమంటున్నారు నిపుణులు. పోషకాలను, విష పదార్థాలను ప్రాసెస్ చేయడానికి కాలేయం ఇబ్బంది పడటం వల్ల ఇలా జరుగుతుందని చెబుతున్నారు. ఇది జీర్ణక్రియ లోపాలు, మార్పులకు దారితీస్తుందట. ముఖ్యంగా, అలసట, కడుపు నొప్పి లేదా కామెర్లు వంటి లక్షణాలతో కలిసి ఉన్నప్పుడు ఇది కాలేయ సమస్యను మరింత తీవ్రతరం చేస్తుందట.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

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