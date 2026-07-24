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బీపీతో మీ శరీరంలో జరిగే మార్పులివే - నిశ్శబ్దంగా మొదలవుతాయట!

- అధిక రక్తపోటు నియంత్రణలో ఉండాలా? - పలు సింపుల్ టిప్స్ సూచిస్తున్న నిపుణులు!

High Blood Pressure
High Blood Pressure (Getty Images)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 24, 2026 at 5:04 PM IST

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High Blood Pressure : అధిక రక్తపోటును తరచుగా 'సైలెంట్ కిల్లర్' అని పిలుస్తారు. ఎందుకంటే, ఇది ఎటువంటి స్పష్టమైన లక్షణాలు లేకుండానే శరీరాన్ని నిశ్శబ్దంగా దెబ్బతీస్తుంది. గుండెపోటు, స్ట్రోక్ లేదా కిడ్నీ వంటి తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలను ఎదుర్కొన్న తర్వాతే చాలామందికి తమకు అధిక రక్తపోటు ఉందనే విషయం తెలుస్తుంది. అయితే, అధిక రక్తపోటు రాత్రికి రాత్రే అభివృద్ధి చెందదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. రక్తపోటు రీడింగ్​లు ప్రమాదకరమైన స్థాయికి చేరుకోవడానికి ముందే రక్తనాళాలు, గుండెకు సంబంధించిన చిన్న చిన్న మార్పులు ప్రారంభమై ఉండవచ్చని అంటున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

రక్తనాళాలు తమ స్థితిస్థాపకతను కోల్పోవడం : ఆరోగ్యకరమైన ధమనులు సహజంగానే సాగే గుణాన్ని కలిగి ఉంటాయట. దీంతో శరీరం అంతటా రక్త ప్రసరణ సజావుగా జరుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే, వయస్సు పెరగడం, అనారోగ్య ఆహారపు అలవాట్లు, ధూమపానం, వ్యాయామం లేకపోవడం వల్ల రక్తనాళాలు గట్టిపడి, అవి సాగే గుణాన్ని కోల్పోతాయని అంటున్నారు. దీనివల్ల గుండె మరింత బలంగా రక్తాన్ని పంప్ చేయాల్సి వస్తుందని పేర్కొంటున్నారు. ఇది క్రమంగా అధిక రక్తపోటును పెంచుతుందని తెలియజేస్తున్నారు.

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వాపు వల్ల రక్తనాళాల గోడలు దెబ్బతినడం : దీర్ఘకాలిక వాపు రక్తనాళాల లోపలి సున్నితమైన పొరను దెబ్బతీస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. దీనివల్ల రక్తనాళాలు ఇరుకుగా మారి రక్త ప్రవాహాన్ని నియంత్రించడంలో సామర్థ్యాన్ని కోల్పోతుందని తెలియజేస్తున్నారు. ఇది హైపర్​టెన్షన్ అభివృద్ధి చెందడానికి అనుకూలమైన పరిస్థితులను సృష్టిస్తుందని వివరిస్తున్నారు.

HBP health Problems
HBP health Problems (CDC)

ఎక్కువ ఉప్పు వల్ల శరీరంలో నీరు నిలిచిపోవడం : ఉప్పు ఎక్కువగా ఉండే ఆహారం శరీరంలో అదనపు నీరు నిలిచిపోయేలా చేస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనివల్ల ధమనుల లోపల ఒత్తిడిని పెంచుతుందట. దీంతో రక్తం సరఫరా కష్టమవుతుందని అంటున్నారు. ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారాలు, ప్యాక్ చేసిన స్నాక్స్ ప్రధాన కారణమని తెలియజేస్తున్నారు. సోడియం ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల అధిక రక్తపోటు వస్తుంది, ఇది గుండె జబ్బులు, స్ట్రోక్‌కు ప్రధాన కారణమని US Food &Drug Administration పేర్కొంది.

అధిక బరువు, శారీరక శ్రమ లేకపోవడం : అధిక బరువు ఉండటం వల్ల గుండె, రక్తప్రసరణ వ్యవస్థపై అదనపు భారం పడుతుందని clevelandclinic పేర్కొంది. శారీరక శ్రమ లేని జీవనశైలితోపాటు ఊబకాయం ఉండటం వల్ల అధిక రక్తపోటు, మధుమేహం, గుండె జబ్బులు వచ్చే అవకాశం గణనీయంగా పెరుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

దీర్ఘకాలిక ఒత్తిడి : ఒత్తిడికి గురైనప్పుడు శరీరం అధిక సంఖ్యలో హార్మోన్లను విడుదల చేస్తుందట. ఈ హార్మోన్ల వల్ల గుండె వేగంగా కొట్టుకోవడం, రక్తనాళాలు సన్నబడతాయని mayoclinic పేర్కొంది. దీనివల్ల రక్తపోటు పెరుగుతుందట. అయితే, దీర్ఘకాలిక ఒత్తిడి కారణంగా రక్తపోటులో పదేపదే వచ్చే ఈ తీవ్రమైన హెచ్చుతగ్గులు చివరికి శాశ్వత అధిక రక్తపోటుగా మారడమే కాకుండా, గుండె, రక్తనాళాల వ్యవస్థకు తీవ్రమైన నష్టాన్ని కలిగిస్తాయని అంటున్నారు.

ముందస్తు గుర్తించడం : క్రమం తప్పకుండా రక్తపోటును పరీక్షించుకోవడం వల్ల లక్షణాలు కనిపించక ముందే పెరిగిన రీడింగులను గుర్తించవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనివల్ల డాక్టర్లు అవసరమైనప్పుడు జీవనశైలి మార్పులు లేదా మందులను సిఫార్సు చేయవచ్చని అంటున్నారు. ఈ క్రమంలో అధిక రక్తపోటును ముందుగానే గుర్తించడం వల్ల కొన్ని ప్రమాదాలను చాలా వరకు తగ్గించవచ్చని తెలియజేస్తున్నారు.

arterial and bp
arterial and bp (NIH)
  • గుండెపోటు
  • పక్షవాతం
  • గుండె వైఫల్యం
  • దీర్ఘకాలిక మూత్రపిండాల వ్యాధి
  • దృష్టి లోపాలు
  • రక్తనాళాలు దెబ్బతినడం

అధిక రక్తపోటును ఎలా నివారించాలి? : ఆరోగ్యకరమైన రక్తపోటును నిర్వహించడానికి కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు.

  • ముఖ్యంగా కుటుంబంలో ఎవరికైనా రక్తపోటు ఉన్నట్లయితే, వారు క్రమం తప్పకుండా బీపీని చెక్ చేయించుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు
  • పండ్లు, కూరగాయలు, తృణధాన్యాలు, పప్పుధాన్యాలు, తక్కువ కొవ్వు ఉన్న పాల పదార్థాలు తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
  • ఉప్పు, ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్, చక్కెర పానీయాలు, శాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్ పరిమితం చేసుకోవాలని సలహా ఇస్తున్నారు.
  • వారానికి కనీసం 150 నిమిషాల పాటు మోస్తరు శారీరక శ్రమ లేదా వ్యాయామం చేయాలని అంటున్నారు
  • ఆరోగ్యకరమైన శరీర బరువును కలిగి ఉండాలని చెబుతున్నారు
  • ప్రశాంతంగా నిద్రపోవాలని పేర్కొంటున్నారు
  • ధూమపానం, మద్యపానానికి దూరంగా ఉండాలని తెలియజేస్తున్నారు.
  • ధ్యానం, యోగా, లోతైన శ్వాస తీసుకోవడం లేదా క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం ద్వారా ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

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