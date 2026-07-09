ఒక్కొక్క అలవాటు ఒక్కో అవయవాన్ని దెబ్బతీస్తోందట! - మరి ఆ హ్యాబిట్స్ ఏంటో తెలుసా?
-మీ ఆయుష్షును తగ్గించే రోజువారీ అలవాట్లు ఇవేనట - మరి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలుసా!
Published : July 9, 2026 at 6:53 PM IST
Small Daily Habits That Might Be Damaging Your Organs: మన అలవాట్లే మన ఆయుష్షును నిర్ణయిస్తాయి. మనం రోజువారీగా చేసే చిన్న చిన్న తప్పులే భవిష్యత్తులో కోలుకోలేని ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీస్తాయని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఆధునిక జీవనశైలిలో భాగంగా మారిన చెడు అలవాట్లు, నిర్లక్ష్యం వల్ల మన శరీరంలోని ముఖ్యమైన అవయవాలు నిశ్శబ్దంగా దెబ్బతింటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో మన శరీరంలోని ఏ అవయవం ఏ అలవాటు వల్ల దెబ్బతింటుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
కాలేయం : అతిగా మద్యపానం సేవించడంతో లివర్ పనితీరు దెబ్బతింటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు . ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ ఎక్కువగా తినడం వల్ల కాలేయం వద్ద కొవ్వు పేరుకుపోయి ఫ్యాటీ లివర్ వస్తుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. అధికంగా మద్యం సేవించడం, మాదకద్రవ్యాల వాడకం వల్ల కాలేయం దెబ్బతింటుందని, తద్వారా స్టీటోటిక్ లివర్ డిసీజ్, హెపటైటిస్, సిర్రోసిస్ వంటి సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉందని American Liver Foundation పేర్కొంది.
కిడ్నీలు : శరీరానికి తగినంత నీరు తీసుకోకపోవడం, అధికంగా ఉప్పు వాడటం, నొప్పి నివారణ మందులు వేసుకోవడం వల్ల కిడ్నీల్లో రాళ్లు ఏర్పడతాయని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. వాటి పనితీరు క్రమంగా తగ్గుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. తీవ్రమైన డీహైడ్రేషన్ మూత్రపిండాలు దెబ్బతినడానికి దారితీస్తుందని National Kidney Foundation పేర్కొంది.
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ఊపిరితిత్తులు : ధూమపానం లేదా వేపింగ్, కాలుష్య వాతావరణంలో ఉండటం వంటివి శ్వాస సమస్యలకు దారి తీస్తాయని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. కొన్నిసార్లు ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించిన వ్యాధుల బారిన పడొచ్చని వివరిస్తున్నారు. పొగ ఊపిరితిత్తులకు చేరినప్పుడు, అది అక్కడి చిన్న గాలి సంచుల (అల్వియోలీ)లోకి ప్రయాణించి వాటిని దెబ్బతీస్తుందని clevelandclinic పేర్కొంది.
మెదడు : నిద్రలేమి, తీవ్ర ఒత్తిళ్లు, మాదక ద్రవ్యాలు నాడీ వ్యవస్థపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతాయంటున్నారు నిపుణులు. అవి తీవ్రమైతే మెదడు పనితీరు, జ్ఞాపకశక్తి తగ్గిపోవడం వంటి సమస్యలు వస్తాయని చెబుతున్నారు.
కళ్లు : ఎక్కువసేపు కంప్యూటర్, మొబైల్ చూడటం, చీకట్లో ఫోన్ ఉపయోగించడం, కళ్లకు విశ్రాంతి ఇవ్వకపోవడం వంటివి చేస్తే కళ్లు పొడిబారుతాయని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. చూపు మందగిస్తుందట.
గుండె : అధిక నూనె, ఉప్పు వాడటం, జంక్ఫుడ్ ఎక్కువగా తినడం, వ్యాయామం చేయకపోవడం గుండెకు మంచిది కాదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఇవి రక్తపోటుతో పాటు గుండె జబ్బులకు దారితీస్తాయని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఎంత ఎక్కువ ఉప్పు తింటే, వారి గుండె, మెడ ధమనులు మూసుకుపోయే ప్రమాదం అంత ఎక్కువగా ఉంటుందని Harvard Health Publishing పేర్కొంది.
కడుపు : సమయానికి భోజనం చేయకపోవడం ఎక్కువ కారం, మసాలా వంటకాలు తినడం, అతి భోజనం వల్ల గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలు, అల్సర్లు, అజీర్తి వంటివి వెంటాడుతాయని నిపుణులు తెలియజేస్తున్నారు.
పేగులు : జంక్ఫుడ్ ఎక్కువగా తినడం, అతి చల్లని నీరు తాగడం లేదా అసలు నీరు తాగకపోవడం, ఫైబర్ తక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల మలబద్ధకం, జీర్ణ సమస్యలు వచ్చి పడతాయని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.
ఎముకలు : ఉదయం వేళ సూర్యరశ్మిలో నిలబడకపోవడం, శారీరక శ్రమ లేకపోవడం వల్ల ఎముకలు బలహీనపడతాయంటున్నారు నిపుణులు. దీంతో విరిగిపోయే ప్రమాదముందని వివరిస్తున్నారు.
చర్మం : నీరు తక్కువగా తాగడం, ధూమపానం చేయడం, చక్కెర అధికంగా తీసుకోవడం, ఎండలో రక్షణ లేకుండా తిరగడం వల్ల చర్మం పొడిబారుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. తద్వారా చర్మంపై ముడతలు పడడంతో పాటు ముఖం కాంతిహీనంగా మారొచ్చని అంటున్నారు.
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