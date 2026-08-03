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మీ దంతాలు విరిగిపోతున్నాయా? – అయితే మీలో ఒత్తిడి ఉన్నట్టే!

- మానసిక ఒత్తిడి పళ్లపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుందట! - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న నిపుణులు

Oral Health
Oral Health (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : August 3, 2026 at 5:22 PM IST

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Stress and Oral Health : ఉదయం నిద్ర లేవగానే దవడ నొప్పి, చల్లటి పదార్థాలు తాగితే పళ్లలో జివ్వుమనే బాధ, నమిలేటప్పుడు అకస్మాత్తుగా నొప్పి, ఆరోగ్యంగా కనిపించే దంతాలు విరిగిపోవడం లాంటి సమస్యలతో చాలామంది ఇబ్బంది పడుతుంటారు. అయితే, ఇవన్నీ కేవలం దంత సమస్యలే కాదంటున్నారు నిపుణులు. మన శరీరం, మనసు ఎదుర్కొంటున్న దీర్ఘకాలిక ఒత్తిడికి సంకేతాలట. ఆధునిక జీవనశైలి ప్రభావం దంత ఆరోగ్యంపైనా తీవ్రంగా పడుతోందని చెబుతున్నారు.

  • నిద్రలేమి, గాడితప్పిన ఆహార వేళలు, ఎసిడిటీ వంటివి పళ్లు సున్నితత్వం, దంతాలు అరిగిపోవడం, పగుళ్లు, విరుగుడుకు ప్రధాన కారణాలుగా మారుతున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
  • దంతాల సున్నితత్వం, పళ్లు అరిగిపోవడం (అట్రిషన్), దవడ నొప్పి, పళ్లలో పగుళ్లు, దంతాలు నిలువుగా విరిగిపోవడం వంటి సమస్యలతో డాక్టర్​లను సంప్రదించే బాధితుల సంఖ్య ఇటీవల ప్రపంచ వ్యాప్తంగా గణనీయంగా పెరిగినట్లు పలు అంతర్జాతీయ అధ్యయనాలు పేర్కొన్నాయి.
  • మానసిక ఒత్తిడి, ఆందోళన ఉన్నప్పుడు చాలామంది తెలియకుండానే పళ్లను బిగించి పట్టుకోవడం లేదా రుద్దుకోవడం చేస్తుంటారట. ఈ పరిస్థితిని వైద్య పరంగా 'బ్రక్సిజం' అంటారు. పళ్ల సున్నితత్వం, దవడ నొప్పి లేదా అకస్మాత్తుగా పళ్లు పగలడం వంటి సమస్యలు వచ్చిన తర్వాతే విషయం బయటపడుతోందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అధిక ఒత్తిడికి గురయ్యే వ్యక్తుల్లో 'బ్రక్సిజం' వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయని పలు అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది.
  • ఇది పగటిపూట ఏకాగ్రతతో పనిచేసే సమయంలోనూ జరగొచ్చట. ముఖ్యంగా, నిద్రలోనూ అధికంగా జరుగుతుందంటున్నారు నిపుణులు. పళ్లను రుద్దుకోవడం వల్ల, నమిలేటప్పుడు కలిగే ఒత్తిడి కంటే ఎక్కువ బలం దంతాలపై పడుతుందని చెబుతున్నారు. దీర్ఘకాలంలో ఇది అనేక దంత సమస్యలకు దారితీస్తుందని తెలియజేస్తున్నారు.
  • బ్రిటిష్ డెంటల్ జర్నల్​లో ప్రచురితమైన అధ్యయనం ప్రకారం, కరోనా మహమ్మారి సమయంలో పెరిగిన ఒత్తిడి స్థాయిలు బ్రక్సిజాన్ని పెంచి దంత సమస్యలు ఎక్కువ కావడానికి కారణమయ్యాయని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. ముఖ్యంగా, మెట్రో నగరాల్లో నైట్ షిఫ్టులు లేదా అస్థిర పని వేళల్లో పనిచేసే ఉద్యోగుల్లో ఈ సమస్యలు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయని వివరిస్తున్నారు.

మెడిటేషన్, ఎక్సర్​సైజ్, రిలాక్సేషన్ పద్ధతుల ద్వారా ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవాలి. రోజూ టైంకి భోజనం చేయాలి. అధిక కాఫీ, యాసిడ్ పానీయాలను తగ్గించాలి. ఒకవేళ తరచూ ఛాతీలో మంట ఉంటే చికిత్స తీసుకోవాలి. ముఖ్యంగా, నిద్రలో పళ్లను కొరికే అలవాటు ఉంటే డాక్టర్లు సూచన మేరకు నైట్ గార్డ్ ఉపయోగించాలి. అలాగే, క్రమం తప్పకుండా దంత పరీక్షలు చేయించుకోవాలి- డాక్టర్ వికాస్​గౌడ్, సీనియర్ దంత వైద్య నిపుణులు.

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ఏమిటీ సమస్యలు? :

  • దంతాలు అరిగిపోవడం
  • పళ్ల చిప్పింగ్, పగుళ్లు
  • దవడ నొప్పి, తలనొప్పి
  • ఫిల్లింగ్స్, క్రౌన్స్ దెబ్బతినడం
  • దంతాల మూలాలు లేదా పళ్లు నిలువుగా విరిగిపోవడం

ఎసిడిటీతోనూ ముప్పు : భోజనం ఆలస్యంగా చేయడం వల్ల కొంతమందిలో ఎసిడిటీ వచ్చే ప్రమాదం ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కడుపులోని ఆమ్లం నోటిలోకి చేరి పళ్లను రక్షించే ఎనామెల్​ను క్రమంగా కరిగిస్తుందని అంటున్నారు. ఈ ప్రక్రియను 'డెంటల్ ఎరోషన్' అంటారు. ఫలితంగా, తీవ్రమైన సున్నితత్వం, ఎత్తు తగ్గిపోవడం, డెంటిన్ బయటపడటంతో పసుపు రంగు కనిపించడం, పగుళ్ల ప్రమాదం పెరగడం, నమిలేటప్పుడు పళ్లు విరిగిపోవడం వంటి సమస్యలు ఎదురవుతాయట.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

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STRESS AND ORAL HEALTH
HOW STRESS AFFECTS TEETH
STRESS CAUSES DENTAL ISSUES
BRUXISM
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