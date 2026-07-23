గాఢ నిద్ర కరవైతే ప్రమాదమే - మీ శరీరం ఇచ్చే ఆ సంకేతాలు ఏంటి?
- ఉదయం లేవగానే అలసటగా అనిపిస్తోందా? - బాడీలో ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?
Published : July 23, 2026 at 5:24 PM IST
Signs of Insomnia : చాలామంది 8 గంటలకు పైగా బెడ్ పైన ఉంటారు. అయితే, వారు ప్రశాంతంగా నిద్రపోతున్నారనుకుంటే పొరపాటే! ఎంత తొందరగా బెడ్ పైకి వెళ్లినప్పటికీ ఎంత సేపటికి నిద్రపట్టకపోవడం, ఒకవేళ నిద్రపోయినా రాత్రివేళ మధ్యమధ్యలో మెలకువ వస్తూ ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో ఎక్కువసేపు నిద్రపోవడం కాదు. అది గాఢ నిద్ర కావటమూ ముఖ్యమంటున్నారు నిపుణులు. లేకపోతే శరీరం, మనసు బాగా ప్రభావితమవుతాయని చెబుతున్నారు. ఇది రకరకాల సంకేతాల రూపంలో బయటపడుతుంటుందని పేర్కొంటున్నారు. వీటిని గమనించి, జాగ్రత్త పడటం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
మొటిమల బాధ : తగినంత నిద్రపోకపోతే అది చర్మంలో ప్రతి ఫలిస్తుందట. నిద్రలేమికీ, మొటిమలకూ సంబంధం ఉంటున్నట్టు పలు అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది. శరీరంలో హార్మోన్లను నిద్ర నియంత్రిస్తుండటమే దీనికి కారణం కావొచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. నిద్ర కొరవడితే రోగనిరోధక శక్తి తగ్గిపోతుందని అంటున్నారు. దీంతో రకరకాల ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉందట.
కంటి అందానికి దెబ్బ : కళ్లు ఎరుపెక్కటం, ఉబ్బటం, కళ్ల చుట్టూ నల్లటి వలయాలు అన్నీ నిద్రలేమికి సంకేతాలని sleepfoundation పేర్కొంది. ముఖం మరింత ముడతలు పడటం, ఉబ్బటం, చర్మం జారిపోవటం వంటివీ తలెత్తొచ్చని నిపుణులు అంటున్నారు. ఎందుకంటే, గాఢ నిద్రలోనే కణజాలం మరమ్మతు కావటం, హార్మోన్ల నియంత్రణ జరుగుతుందని తెలియజేస్తున్నారు.
భావోద్వేగాలతో ఏ అవయవంపై ఎలాంటి ప్రభావం ఉంటుందో తెలుసా? - ఆసనాలతో అంతా సెట్!
బరువు పెరగటం : కంటి నిండా నిద్రపోతే ఆకలిని పుట్టించే ఘ్రెలిన్, కడుపు నిండినట్టు సంకేతాలిచ్చే లెప్టిన్ హార్మోన్లు సమతులంగా ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. నిద్ర కొరవడితే ఘ్రెలిన్ పెరిగి, లెప్టిన్ తగ్గుతుందని అంటున్నారు. ఇది ఆకలి తీరును అస్తవ్యస్తం చేస్తుందని తెలియజేస్తున్నారు. దీంతో ఆహార పదార్థాలను ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల బరువు పెరుగుతామని వివరిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా నిద్ర సరిగా పట్టకపోతే చిరుతిళ్ల మీదికీ మనసు మళ్లుతుందంటున్నారు. దీంతో వేపుళ్లు, జంక్ఫుడ్ వంటి అనారోగ్యకర పదార్థాలు అతిగా తీసుకుంటామని చెబుతున్నారు. తీవ్రమైన నిద్రలేమి ఆకలిలో మార్పులకు, అతిగా తినడానికి దారితీస్తుందని, ఇది కాలక్రమేణా బరువు పెరగడానికి దోహదపడుతుందని Columbia University Irving Medical Center పేర్కొంది.
అదే పనిగా చిరాకు : నిద్రలేమికి మరో సంకేతం చిరాకు. ఒక అధ్యయనంలో కొంతమందిని వారం పాటు రాత్రిపూట కేవలం నాలుగున్నర గంటలు మాత్రమే నిద్రపోవాలని సూచించారట. దీంతో వీరంతా మరింత కోపం, ఒత్తిడి, మానసిక అలసటకు గురయ్యారని సృష్టం చేశారు. ఎప్పటిలా నిద్రపోయేలా చేస్తే తిరిగి అంతా మామూలుగా అయ్యారట. ఈ క్రమంలో నిద్రలేమి, కుంగుబాటు రెండింటికీ దగ్గరి సంబంధం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కుంగుబాటు నిద్రలేమికి దారితీస్తే, నిద్రలేమితో కుంగుబాటు ముప్పు పెరుగుతుందంటున్నారు.
ఏకాగ్రత, హుషారు తగ్గుముఖం : రాత్రిపూట నిద్ర పట్టకపోతే మర్నాడు నీరసం వస్తుందని అందరికి తెలిసిందే. ఏకాగ్రత కూడా కుదరదట. రాత్రిపూట కేవలం 2 గంటల నిద్ర తగ్గినా ఏకాగ్రత, జ్ఞాపకశక్తి తగ్గుముఖం పడుతున్నట్టు పలు అధ్యయనాల్లో తేలింది. దీంతో పనిలో ఉత్పాదకత, నైపుణ్యం కూడా దెబ్బతింటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వాహనాలు నడుపుతున్నప్పుడు కునికి పాట్లు పడుతుంటారని తెలియజేస్తున్నారు.
ఉదయం ఇబ్బందులు : కొందరికి నిద్ర లేస్తూనే గొంతునొప్పి, నోరు తడారటం, తలనొప్పి వంటివి కనిపిస్తుంటాయి. వీటికి నిద్రను దెబ్బతీసే సమస్యలు కారణం కావొచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. గురక, నిద్రలో కాసేపు శ్వాస ఆగటం, జీర్ణాశయ ఆమ్లం గొంతులోకి ఎగదన్నుకు రావటం వీటికి దోహదం చేస్తుండొచ్చట. ఇలాంటి లక్షణాలు మళ్లీ మళ్లీ కనిపిస్తున్నట్టయితే ఒకసారి డాక్టర్ను సంప్రదించటం మేలంటున్నారు. తగు చికిత్స తీసుకుంటే మంచిదని పేర్కొంటున్నారు. నిద్ర రుగ్మతలు ఉన్న రోగులలో ఉదయం వచ్చే తలనొప్పులు, ముందు రాత్రి నిద్రలో కలిగే నిర్దిష్టమైన ఆటంకాలతో సంబంధం కలిగి ఉండవచ్చని National Library of Medicine పేర్కొంది.
తగినంత విశ్రాంతి పొందేలా : పెద్దవారిలో చాలామందికి రాత్రిపూట 7-9 గంటల నిద్ర అవసరమంటున్నారు నిపుణులు. అప్పుడే శరీరం, మనసు మరమ్మతు అవుతాయని చెబుతున్నారు. అప్పుడే, కొత్త ఉత్సాహం, శక్తి లభిస్తాయట. కాబట్టి, తగినంత నిద్రపోవటానికి కొన్నింటిని అలవాటు చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
- రోజూ ఒకే సమయానికి నిద్రపోవటం, లేవటం అలవాటు చేసుకోవాలని sleepfoundation పేర్కొంది.
- బెడ్రూమ్ చల్లగా, ప్రశాంతంగా, చీకటిగా ఉండేలా చూసుకోవాలని చెబుతున్నారు.
- క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయాలని పేర్కొంటున్నారు. ముఖ్యంగా, గుండె, వేగంగా కొట్టుకునేలా చేసే నడక, సైకిల్ తొక్కటం, ఈత వంటి వ్యాయామాలు గాఢ నిద్రకు బాగా ఉపయోగపడతాయని తెలియజేస్తున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
'లంగ్ క్యాన్సర్' లక్షణాలు? - చేతులు, కాళ్లలో ఎలా ఉంటాయో తెలుసా?
కళ్లు మండుతున్నాయా? - "డ్రై ఐ సిండ్రోమ్" ముప్పు మహిళలకే ఎక్కువ!