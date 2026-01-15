ప్రతి 20మంది పిల్లల్లో "ఆ రెండు సమస్యలు" - మీ పిల్లల విషయంలో ఇలా పరిశీలించండి!
పిల్లలు పిలిస్తే పలుకుతున్నారా? - శబ్దాలకు స్పందిస్తున్నారా?
Published : January 15, 2026 at 12:55 PM IST
Hearing problems in children : పిల్లల బారసాల ఘనంగా చేస్తాం. మొదటి బర్త్డే అని సంబరాలు చేస్తాం. వారి భవిష్యత్తు కోసం ఏర్పాట్లూ మొదలు పెడతాం. ఇవి మాత్రమే కాదు, బిడ్డ పుట్టినప్పటి నుంచి వాళ్లకు ఊహ వచ్చిందాకా క్షుణ్ణంగా గమనించాలంటున్నారు నిపుణులు. పిలిస్తే పలుకుతున్నారా? శబ్దాలకు స్పందిస్తున్నారా? మాట్లాడేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారా? ఇలాంటివి చెక్ చేస్తూ ఉండాలని సూచిస్తున్నారు. ఎందుకంటే, మనం తొలి దశలో గుర్తిస్తే పిల్లల వినికిడి, పలుకు లోపాలను తేలిగ్గా పరిష్కరించవచ్చని చెబుతున్నారు. మరి, అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
దేశంలో పుట్టే ప్రతి 100 మందిలో ఆరు నుంచి ఏడుగురు వినికిడి సమస్యతో బాధపడుతున్నారని, 10-15 మంది మాట్లాడలేకపోతున్నారని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. జనాభాలో 6.3 శాతం మంది వినికిడి, 14 శాతం మంది మాటలు, భాషా సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో వినికిడి లోపం పిల్లల ప్రసంగం, భాష, సామాజిక నైపుణ్యాలను అభివృద్ధి చేసే సామర్థ్యాన్ని ప్రభావితం చేస్తుందని Centers for Disease Control and Prevention అధ్యయనం పేర్కొంది. వినికిడి లోపం ఉన్న పిల్లలు ఎంత త్వరగా సేవలను పొందడం ప్రారంభిస్తే, వారు తమ పూర్తి సామర్థ్యాన్ని చేరుకునే అవకాశం అంత ఎక్కువగా ఉంటుందని తెలిపింది.
పిలిస్తే పలుకుతున్నారా : శిశువుల్లో వినికిడి సమస్యలను జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తే గుర్తించొచ్చు. పసిబిడ్డ ఓ మాదిరి లేదా పెద్ద శబ్దాలకు స్పందించకపోతే అనుమానించాల్సిందే. ఆరు నెలల వయసున్నప్పుడు వెనుక నుంచి చప్పట్లు కొట్టినా, ఏడాది వయసు బిడ్డను పిలిచినా, టీవీ, మొబైల్ ఫోన్లో ఎక్కువ శబ్దాలకు స్పందించకున్నా వినికిడి సమస్య ఉన్నట్లు అంచనాకు రావొచ్చు. ఈ క్రమంలో నవజాత శిశువు ఎనిమిది వారాల వయస్సులో సమీపంలోని ఆకస్మిక శబ్దాలకు ఆశ్చర్యపోతారు లేదా కళ్లు పెద్దవి చేస్తారు, శబ్దం వల్ల మేల్కొంటారు లేదా నిద్రలో కదులుతారని betterhealth అధ్యయనం పేర్కొంది.
ముందుగా గుర్తిస్తే : ఏడాదిన్నర వయసున్న చిన్నారులు చిన్నచిన్న పదాలు పలకలేకపోతున్నా, మూడేళ్లు వచ్చినా స్పష్టమైన ఉచ్చారణ లేకుంటే మాటలు సరిగ్గా రావడం లేదని అర్థం చేసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. కొందరు తల్లిదండ్రులు చిన్నపుడే సమస్యను గుర్తించినా, పెద్దయితే అదే తగ్గిపోతుందనే భావనతో నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారు. అయిదేళ్లలోపు చికిత్స చేయకపోతే ఆ తరువాత కష్టసాధ్యమవుతుందని గుర్తించాలి.
ఇవే కారణమంటా : మాటైనా, శబ్దమైనా చెవిలోని శ్రవణ నాడి (ఆడిటరీ నర్వ్) నుంచి మెదడుకు వెళ్లి అక్కడి నిక్షిప్తం అవుతుందట. ఈ నరం దెబ్బ తింటే సందేశం మెదడుకు చేరదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కొందరికి ఈ సమస్య ఉంటుందని, దీన్ని గుర్తించిన వెంటనే డాక్టర్లను సంప్రదిస్తే పరిష్కరించుకునే అవకాశం ఉందంటున్నారు. ఆలస్యంగా గుర్తిస్తే అభ్యసనం, ప్రవర్తనపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుందట. రెండేళ్లలోపు శిశువుకు కాక్లియర్ ఇంప్లాంటేషన్ చేసి దశల వారీగా థెరపీలు ఇవ్వడం ద్వారా సాధారణ స్థితికి తీసుకురావొచ్చు. అదే వయసు పెరిగితే హియరింగ్ ఎయిడ్ ద్వారా మేనేజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది.
చికిత్స : ఆడియాలజిస్ట్ను సంప్రదిస్తే నొప్పి లేకుండా సాధారణ చికిత్సలతో వినికిడి సమస్యను పరిష్కరిస్తారు. స్వీచ్, లాంగ్వేజ్ పెథాలజిస్ట్ మాట్లాడడం, భాష, కమ్యూనికేషన్ మెరుగుపడేందుకు చికిత్స అందిస్తారు. ఈ క్రమంలో ప్రతి జిల్లా ఆసుపత్రిలో డిస్ట్రిక్స్ ఎర్లీ ఇంటర్వెన్షన్ సెంటర్లు (డీఈఐసీ) ఉన్నాయి. ఇక్కడికి వెళ్తే ఆ రంగ వైద్య నిపుణులు సేవలందిస్తారు.
పిల్లల్లో ఈ తరహా సమస్య ఉన్నట్లు అనుమానించిన వెంటనే ఆలస్యం చేయకుండా డాక్టర్ను సంప్రదించాలి. నిర్ధారణ అయితే డాక్టర్ సూచనలు ఇంటివద్ద పిల్లలతో సాధన చేయించడం ద్వారా త్వరగా పురోగతి పొందవచ్చు- పి. మురళి సూర్య, ఆడియాలజిస్ట్
వీళ్లతో జాగ్రత్త :
- ప్రైవేటుగా థెరపీ సెంటర్లు ఇబ్బడిముబ్బడిగా ఏర్పాటవుతున్నా ప్రభుత్వ పర్యవేక్షణ ఉండట్లేదు. వీటి ఏర్పాటుపై ప్రభుత్వం సృష్టమైన విధివిధానాలు రూపొందించాల్సి ఉంది.
- అనుమతులు, అర్హతలు లేకుండా ఏర్పాటయ్యే కేంద్రాల్లో పిల్లలకు చికిత్స చేయించకూడదు. ఏఎస్ఎల్పీ నాలుగేళ్ల కోర్సు చేసిన వారే స్వీచ్ థెరపిస్ట్లని గుర్తుంచుకోవాలి.
- ఆటిజం ఉన్నవాళ్లకు స్వీచ్ సమస్య కూడా ఉంటుంది. థెరపీలో మల్టీ పర్సన్, బిహేవియర్, క్లినికల్ సైకాలజిస్ట్, స్పీచ్ థెరపిస్ట్ పర్యవేక్షణలో చేయాలి. వీరికి వినికిడి సమస్య ఉండదు. బిహేవియరల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. దీనికి కూడా ఆరేళ్లలోపు చికిత్స చేయించడం మేలు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
