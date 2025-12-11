ETV Bharat / health

ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తే - మెనోపాజ్​ దశ మొదలైనట్లేనట!

- ఈ దశలో పలు శారీరక, మానసిక సమస్యలు - అశ్రద్ధ చేయొద్దంటున్న నిపుణుు

Menopause Early Symptoms
Menopause Early Symptoms (Getty Images)
Menopause Early Symptoms : రాత్రిళ్లు ఉన్నట్టుండి నిద్రలోనే చెమటలు పడతాయి. మానసికంగా గందరగోళం అనిపిస్తుంది. ఈ సమయంలో ఎవరైనా పలకరించినా చిరాకొస్తుంది! మెనోపాజ్​కు చేరువవుతోన్న మహిళల్లో ఇలా చాలానే సమస్యలు కనిపిస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే, వీటి గురించి స్పష్టమైన అవగాహన లేకపోవడం వల్ల జనాలు ఆందోళన చెందుతుంటారు. ఈ క్రమంలో మెనోపాజ్ కు చేరువవుతున్న వాళ్లలో ఎలాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

ఈ లక్షణాలతో : మెనోపాజ్​ సమయంలో కొన్ని లక్షణాలు కనిపిస్తుంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వాటి ద్వారా మెనోపాజ్ దశకు చేరుకున్నావని గుర్తించొచ్చని అంటున్నారు. వీటిల్లో కొన్ని లక్షణాలు ఒక్కసారిగా దాడి చేస్తే.. మరికొన్ని ఆలస్యంగా మొదలవుతాయని పేర్కొంటున్నారు. ఉన్నట్టుండి మొదలయ్యే లక్షణాల్లో.. శరీరమంతా లేదా కొన్ని భాగాల్లో (తల, మెడ, ఛాతీ దగ్గర) చర్మం అంతా కందిపోయినట్టు ఎర్రగా తయారవుతుందట. ఈ భాగాల్లో చాలా వేడిగా కూడా ఉండటంతోపాటు చెమటలు కారిపోతూ ఉంటాయని చెబుతున్నారు. వీటిని 'హాట్​ ఫ్లషెస్' అంటారు. రాత్రిళ్లు చెమటలు పట్టడం, నిద్ర పట్టకపోవడం లాంటి లక్షణాలు కూడా కనిపిస్తాయని clevelandclinic అధ్యయనం పేర్కొంది.

Menopause
మెనోపాజ్​ (Getty Images)

ఇలా ఎక్కువసార్లు జరగడం వల్ల దాని ప్రభావం రోజువారీ అలవాట్లపై పడుతుందంటున్నారు నిపుణులు. దీంతో చిరాకు, కోపం, అసహనం లాంటివి పెరిగిపోతూ ఉంటాయని వివరిస్తున్నారు. ఇలాంటి లక్షణాలు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు డాక్టర్లు ఈస్ట్రోజెన్ హార్మోన్​ని సూచిస్తారు. అయితే, కొన్ని సంవత్సరాల ముందు నుంచే ప్రాణాయామం, ధ్యానం, యోగా లాంటివి చేసే వారిలో ఈ లక్షణాలు తక్కువగా కనిపిస్తాయని వెల్లడిస్తున్నారు.

Urinary tract infections
మూత్రనాళ ఇన్ఫెక్షన్లు (Getty Images)

నెలసరిలో తేడా : మెనోపాజ్​ని సూచించే మరో లక్షణం నెలసరిలో తేడా కనిపిస్తుందని mayoclinic అధ్యయనం పేర్కొంది. ఈ దశకు ఏడాది, రెండేళ్ల ముందు నుంచి నెలసరి క్రమం తప్పుతుందంటున్నారు నిపుణులు. కొన్నిసార్లు త్వరగా వచ్చేస్తే, మరి కొన్నిసార్లు ఆలస్యంగా రెండు, మూడు నెలలకు ఒకసారి వస్తూ ఉంటుందని చెబుతున్నారు. రక్తస్రావం మరీ ఎక్కువగా లేదా మరీ తక్కువగా ఒక పద్ధతంటూ లేకుండా వచ్చి ఇబ్బంది పెడుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. ఒకటి, రెండు నెలలు నెలసరి రాకపోయేసరికి ఒక్కోసారి గర్భం దాల్చామా? అనుకొని చాలామంది భయపడుతూ ఉంటారని పేర్కొంటున్నారు. అలాంటి తేడాలుంటే వెంటనే డాక్టర్​ని సంప్రదించడం మంచిదంటున్నారు.

Hot Flashes
హాట్​ ఫ్లషెస్ (Getty Images)

మూత్రనాళ ఇన్ఫెక్షన్లు : మెనోపాజ్ ప్రభావం మూత్రవ్యవస్థ, జననేంద్రియాల పైన కూడా పడుతుందంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే, మెనోపాజ్ ముందు వరకు యోని, మూత్రనాళం, మూత్రకోశాల్లో రిసెప్టర్లు ఎక్కువగా ఉంటాయని చెబుతున్నారు. ఎప్పుడైతే, ఈస్ట్రోజెన్ తగ్గుతుందో అప్పుడు ఆ కణజాలం బలహీనమై, పొడిబారిపోతుందని పేర్కొంటున్నారు. అదే అసౌకర్యానికి, మంటకు దారితీస్తుందని తెలియజేస్తున్నారు. ఇక మూత్రనాళ ఇన్ఫెక్షన్లు, కలయిక సమయంలో నొప్పి వంటివి సాధారణంగా వచ్చే సమస్యలే.. డాక్టర్లు సలహాతో వీటిని తగ్గించుకోవచ్చని పేర్కొంటున్నారు.

ఈ సమస్యలు సైతం : అండాశయాల నుంచి హార్మోన్ల విడుదల ఆగిపోవడం, ముఖ్యంగా ఈస్ట్రోజెన్ స్థాయి తగ్గడం వల్ల కొన్ని సమస్యలు కనిపిస్తూ ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

ఒళ్లంతా నొప్పులు : ఈస్ట్రోజెన్ స్థాయి తగ్గడం వల్ల.. ఎముక సాంద్రత కోల్పోయేలా చేస్తుందని medlineplus అధ్యయనం పేర్కొంది. ఎముక లోపల క్యాల్షియం, విటమిన్ డి నిల్వలు తగ్గి అవి బలహీనంగా మారతాయంటున్నారు నిపుణులు. దీంతో ఎముకలు క్రమంగా గుల్లబారి మెత్తగా తయారవుతాయని చెబుతున్నారు. కొన్నిసార్లు ఒళ్లంతా నొప్పులుగా అనిపించడం, చిన్న దెబ్బ తగిలినా ఫ్రాక్చర్లు కావడం లాంటివి ఆస్టియోపొరోసిస్​ను సూచిస్తాయని పేర్కొంటున్నారు. ఎముకల సాంద్రత తగ్గకుండా ఈస్ట్రోజెన్​తో పాటు క్యాల్షియం, విటమిన్ డి తీసుకోవాలని తెలియజేస్తున్నారు. ఒకవేళ ఎముకల బలం విపరీతంగా తగ్గితే వాటిని పెంచేందుకు డాక్టర్లు మందులు సూచిస్తారని పేర్కొంటున్నారు.

అల్జీమర్స్​ సమస్య : మెనోపాజ్​ ప్రభావం మానసిక ఆరోగ్యంపై కూడా పడుతుందట. మగవారితో పోలిస్తే ఆడవారిలో అల్జీమర్స్​ సమస్య ఎక్కువని పలు అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది. ఈస్ట్రోజెన్​కి నాడీ వ్యవస్థను కాపాడే లక్షణం ఉంటుందని చెబుతున్నారు. ఎప్పుడైతే ఆ హార్మోన్​ స్థాయి తగ్గుతుందో అల్జీమర్స్ మొదలవుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. అలాగే కండరాలు కూడా బలహీనమైపోతాయని పేర్కొంటున్నారు. మెనోపాజ్ చేరువవుతోన్న వాళ్లలో జ్ఞాపకశక్తి లేదా ఏకాగ్రతతో సమస్యలు వస్తాయని Nhs అధ్యయనం పేర్కొంది.

రక్తనాళాలు సన్నగా : మెనోపాజ్​ వచ్చే వరకు మహిళలలో గుండెపోటు చాలా అరుదుగా కనిపిస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. కానీ, 50 ఏళ్లు దాటిన తర్వాత పురుషులతో సమానంగా మహిళలు కూడా గుండెపోటు ప్రమాదాన్ని ఎదుర్కొంటారని చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే, అప్పటి వరకు ఈస్ట్రోజెన్ గుండెను, రక్తనాళాలను ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుందని వివరిస్తున్నారు. కానీ, 50 ఏళ్లు దాటిన తర్వాత రక్తనాళాల్లో కొవ్వు పేరుకుపోవడం వల్ల అవి సన్నగా మారిపోతాయని తెలియజేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో మెనోపాజ్ లక్షణాలు కనిపించిన వెంటనే అశ్రద్ధ చేయకుండా డాక్టర్లును సంప్రదిస్తే వారి సలహాలు, సూచనలతో జీవితాన్ని ఆనందంగా, ఆరోగ్యకరంగా గడపవచ్చని సూచిస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

