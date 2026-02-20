ETV Bharat / health

విటమిన్ 'కె' లోపంతో చాలా ఆరోగ్య సమస్యలు! - ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తే అలర్ట్​ కావాలంటున్న నిపుణులు!

- K విటమిన్ లోపంతో బాధపడుతున్నారా? - ఇలా భర్తీ చేసుకోవాలని వైద్య నిపుణుల సూచన

Vitamin K
Vitamin K (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : February 20, 2026 at 5:40 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

Signs of Vitamin K Deficiency : విటమిన్ K అనేది రక్తం గడ్డకట్టడం, ఎముకల ఆరోగ్యం, గుండె పనితీరులో కీలక పాత్ర పోషించే ఒక ముఖ్యమైన పోషకం. శరీరంలో అనవసర కణాలను తొలగించి కొత్త కణాలను తయారు చేసే ప్రక్రియలో ఈ విటమిన్ చాలా ముఖ్యం. తద్వారా రోగనిరోధక వ్యవస్థ మెరుగుపడుతుంది. అయితే, విటమిన్ C లేదా D తో పోలిస్తే దీనికి తక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తుంటారు. దీంతో అనారోగ్యంతో ఇబ్బంది పడుతుంటారు. ఈ క్రమంలో కె విటమిన్ లోపం వల్ల ఎలాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

విటమిన్ K రెండు రూపాల్లో ఉంటుంది. K1, ఇది రక్తం గడ్డకట్టడానికి సహాయపడుతుంది. K2, ఇది క్యాల్షియం మృదు కణజాలాలలో పేరుకుపోకుండా నేరుగా ఎముకలకు చేరేలా చూస్తుంది. ఈ విటమిన్ లోపం స్వల్పంగా ఉన్నా సరే.. సులభంగా గాయాలవ్వడం, రక్తస్రావం ఆగకపోవడం, ఎముకల బలహీనత, అలసట వంటి ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీస్తుంది. ఈ హెచ్చరిక సంకేతాలను ముందుగానే గుర్తించి, ఆహారం, సప్లిమెంట్స్ లేదా జీవనశైలి మార్పుల ద్వారా సరిచేసుకోవడం వల్ల దీర్ఘకాలిక సమస్యల నుండి కాపాడుకోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. విటమిన్ K లోపం వల్ల విపరీతమైన రక్తస్రావం, ఎముకల పెరుగుదల సరిగ్గా లేకపోవడం, ఆస్టియోపోరోసిస్, గుండె సంబంధిత వ్యాధులు వచ్చే ప్రమాదం ఉందని National Library of Medicine అధ్యయనం పేర్కొంది.

కాలేయం దెబ్బతింటే అంతే సంగతులు - ఇలా హెల్దీగా ఉంచుకోవాలంటున్న నిపుణులు

తరచుగా గాయాలు : అత్యంత సాధారణ లక్షణాలలో విటమిన్ K లోపం ఒకటి. చాలా మందిలో కనిపిస్తుంది. దీనివల్ల చిన్న దెబ్బలకే చర్మం కమిలిపోవడం లేదా గాయాలు అవుతుంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దెబ్బ తీవ్రత చిన్నదే అయినప్పటికీ, నల్లటి లేదా ఊదా రంగు మచ్చలు ఎక్కువగా ఏర్పడతాయని చెబుతున్నారు. ఒకవేళ మీ శరీరంలో ఇటువంటి అసాధారణమైన గాయాలను తరచూ గమనిస్తుంటే.. విటమిన్ K స్థాయిలను చెక్​ చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.

అధిక ఋతుస్రావం : విటమిన్ K లోపిస్తే రుతుస్రావం ఎక్కువ సేపు లేదా తీవ్రంగా జరుగుతుందని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. అధిక రక్తస్రావానికి అనేక కారణాలు ఉన్నప్పటికీ, విటమిన్ K లోపాన్ని తరచుగా విస్మరిస్తుంటారు చాలామంది. దీనిని ఆహారం లేదా సప్లిమెంట్స్ ద్వారా సరిచేయవచ్చని సలహా ఇస్తున్నారు.

గోళ్ల కింద చిన్న రక్తపు గడ్డలు : చేతి గోళ్లు లేదా కాలి గోళ్ల కింద కనిపించే ముదురు రంగు గీతలు, చిన్న రక్తపు గడ్డలు విటమిన్ K లోపానికి ఒక సూక్ష్మ సంకేతం కావచ్చంటున్నారు. ఏదైనా దెబ్బ తగలడం వల్ల వచ్చే తెల్లటి మచ్చల కంటే భిన్నంగా ఉంటాయని చెబుతున్నారు. ఎటువంటి గాయమూ కాకపోయినా ఇవి ఏర్పడుతుంటాయట. రక్తనాళాలు బలహీనపడటం, రక్తం గడ్డకట్టే కారకాలు తగ్గడం వల్ల ఇటువంటి చిన్న రక్తస్రావాలు జరుగుతుంటాయని పేర్కొంటున్నారు. ఇవి నేరుగా ప్రమాదకరం కానప్పటికీ, శరీరంలోని 'క్లాటింగ్ సిస్టమ్' సరిగ్గా పనిచేయడం లేదనడానికి ఇవి స్పష్టమైన సంకేతాలని పేర్కొంటున్నారు.

చిగుళ్ల నుండి రక్తస్రావం : బ్రష్ లేదా ఫ్లాసింగ్ చేసినప్పుడు చిగుళ్ల రావడం అనేది విటమిన్ k లోపానికి సంకేతమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. సాధారణంగా, రోజువారీ నోటి శుభ్రత సమయంలో చిగుళ్ల నుంచి రక్తం రాకూడదు. విటమిన్ K స్థాయిలు తక్కువగా ఉన్నప్పుడు రక్తనాళాల పటిష్టత తగ్గి, అవి త్వరగా రక్తస్రావానికి గురవుతాయని అంటున్నారు. నోటి పరిశుభ్రత అలవాట్లలో మార్పు లేకపోయినా, రక్తస్రావం పెరుగుతుంటే ఈ లక్షణాన్ని గమనించాలని సూచిస్తున్నారు. క్రమం తప్పకుండా దంత సంరక్షణ తీసుకున్నప్పటికీ చిగుళ్ల నుంచి రక్తం కారుతుంటే, డాక్టర్​ని సంప్రదించడం మంచిదట.

మలమూత్రాలలో రక్తం : మలంలో లేదా మూత్రంలో రక్తం కనిపించడం అనేది విటమిన్ K లోపంతో ముడిపడి ఉన్న తీవ్రమైన సంకేతం అంటున్నారు నిపుణులు. మలంలో ఎర్రటి చారలు లేదా నల్లటి తారు వంటి మలం, అలాగే గులాబీ రంగులో ఉండే మూత్రం వంటివి జీర్ణవ్యవస్థ లేదా మూత్రనాళంలో రక్తస్రావాన్ని సూచిస్తాయని చెబుతున్నారు. విటమిన్ K లోపం మాత్రమే దీనికి ఏకైక కారణం కానప్పటికీ, ఇతర క్లాటింగ్ సమస్యలు ఉన్నప్పుడు డాక్టర్లు దీనిని ఒక ముఖ్యమైన అంశంగా పరిగణిస్తారని పేర్కొంటున్నారు. ఇటువంటి లక్షణాలు కనిపించినప్పుడు వెంటనే డాక్టర్ సలహా తీసుకోవడం మేలట.

చిన్న గాయాల నుంచి అధిక రక్తస్రావం : విటమిన్ K లోపం ఉన్నప్పుడు చిన్న కోతలు, షేవింగ్ చేసుకునేటప్పుడు అయ్యే గాయాలు లేదా దంత చికిత్సల సమయంలో సాధారణం కంటే ఎక్కువ సమయం రక్తస్రావం జరగవచ్చని National Library of Medicine అధ్యయనం పేర్కొంది. మామూలుగా, అయితే ప్రాథమిక చికిత్సతో నిమిషాల వ్యవధిలోనే రక్తం ఆగాలి, కానీ ఈ విటమిన్ లోపం వల్ల రక్తస్రావం చాలా సేపు కొనసాగుతుందని పేర్కొంటున్నారు. చిన్న గాయాలకు శరీరం ఎలా స్పందిస్తుందో గమనించడం ద్వారా లోపాలను గుర్తించవచ్చని తెలియజేస్తున్నారు.

ఆస్టియోపోరోసిస్ : ఎముకల ఆరోగ్యానికి విటమిన్ K2 చాలా అవసరం. ఎందుకంటే, ఇది శరీరం క్యాల్షియాన్ని సమర్థవంతంగా ఉపయోగించుకోవడానికి సహాయపడే ప్రొటీన్లను ఉత్తేజితం చేస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. ముఖ్యంగా, 'ఆస్టియోకాల్సిన్' అనే ప్రొటీన్ క్యాల్షియంను ఎముకలతో బంధించి, అవి దృఢంగా ఉండేలా చేస్తుందని చెబుతున్నారు. తగినంత K2 లేకపోతే, క్యాల్షియం ఎముకల్లో సరిగ్గా చేరదు, దీనివల్ల ఆస్టియోపోరోసిస్, ఎముకలు విరిగే ప్రమాదం పెరుగుతుందని healthdirect.gov.au అధ్యయనం పేర్కొంది. ఎముకల బలాన్ని కాపాడటంలో విటమిన్ K2, క్యాల్షియం, విటమిన్ D3తో కలిసి కీలక పాత్ర పోషిస్తుందట.

మృదు కణజాలాలలో క్యాల్షియం పేరుకుపోవడం : విటమిన్ K2 స్థాయిలు తక్కువగా ఉన్నప్పుడు, క్యాల్షియం ఎముకలకు వెళ్లకుండా మృదు కణజాలాలలో పేరుకుపోతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది ధమనులు, గుండె కవాటాలు లేదా మూత్రపిండాలలో జరగవచ్చని అంటున్నారు. దీనివల్ల కాలక్రమేణా గుండె, మూత్రపిండాల సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉందని పేర్కొంటున్నారు. మృదు కణజాలాలలో క్యాల్షియం పేరుకుపోకుండా నిరోధించే ప్రొటీన్లను విటమిన్ K2 ఉత్తేజితం చేస్తుందని, తద్వారా గుండె, రక్తనాళాల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతుందని పేర్కొంటున్నారు.

అలసట,బలహీనత : కారణం తెలియని అలసట లేదా బలహీనత కొన్నిసార్లు విటమిన్ K లోపానికి సంకేతం కావచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. శరీరంలో నిరంతరం జరిగే సూక్ష్మ రక్తస్రావం వల్ల లేదా క్యాల్షియం వినియోగం సరిగ్గా లేకపోవడం వల్ల శక్తి స్థాయిలు తగ్గి ఇలా జరగవచ్చంటున్నారు. అలసటకు చాలా కారణాలు ఉన్నప్పటికీ, విటమిన్ K వంటి పోషకాహార లోపాలను చికిత్స ద్వారా సరిచేయవచ్చని తెలియజేస్తున్నారు. ఇతర లక్షణాలతో పాటు నిరంతరంగా అలసట అనిపిస్తుంటే, పోషకాహార పరీక్షలు చేయించుకోవడం అవసరమని సూచిస్తున్నారు.

ఆకుకూరలు, బ్రోకలీ, బ్రస్సెల్స్ మొలకలు విటమిన్ K కి అద్భుతమైన సహజ వనరులని clevelandclinic అధ్యయనం పేర్కొంది. అయితే, సప్లిమెంట్లను కేవలం వైద్యుని పర్యవేక్షణలో మాత్రమే తీసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఆహార మార్పులతోపాటు, సంబంధిత ఆరోగ్య సమస్యలను గుర్తించి నిపుణులను సంప్రదించడం ద్వారా దీనిని సమర్థవంతంగా నిర్వహించవచ్చని సూచిస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

కీళ్లవాతానికి వ్యాయామంతో ప్రయోజనం తక్కువే! - తాజా అధ్యయనంలో కీలక విషయాలు!!

రాత్రి సరిపడా నిద్రపోయినా, పగటిపూట మళ్లీ నిద్ర వస్తోందా? - కారణాలు ఇవే కావచ్చట!

TAGGED:

VITAMIN K DEFICIENCY
SIGNS OF VITAMIN K
HEALTH PROBLEMS OF VITAMIN K
విటమిన్ K లోపం
VITAMIN K

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.