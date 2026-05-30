తీవ్రమైన ఒత్తిడి ఎదుర్కొంటున్నారా? - నిర్లక్ష్యం చేయొద్దంటున్న నిపుణులు

- పరిస్థితి ముదిరితే "మెంటల్ బ్రేక్​డౌన్" - ఈ చిట్కాలు పాటిస్తే మేలంటున్న నిపుణులు!

By ETV Bharat Health Team

Published : May 30, 2026 at 4:05 PM IST

Signs of a Mental Breakdown : చాలామంది గతంలో జరిగిన భయంకరమైన సంఘటనలను పదేపదే గుర్తు తెచ్చుకుంటారు. వారిపై వారు నమ్మకం కోల్పోయి ప్రతికూల ఆలోచనలతో సతమతమవుతుంటారు. వీటితోపాటు అలసట, నీరసం లాంటి సమస్యలతో ఉక్కిరి బిక్కిరి అవుతుంటారు. అయితే, ఇలాంటి సమస్యలు సహజమేనంటూ చాలా మంది నిర్లక్ష్యం చేస్తుంటారు. కానీ, అలాంటి అలక్ష్యం తగదంటున్నారు నిపుణులు. ఈ పరిస్థితిని "మెంటల్ బ్రేక్​డౌన్" లేదా "నెర్వస్ బ్రేక్​డౌన్​"గా పిలుస్తారని చెబుతున్నారు. సరైన సమయంలో దీన్ని గుర్తించి చికిత్స తీసుకోకపోతే మానసిక ఆరోగ్యం మరింత దిగజారే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. మరి, మెంటల్ బ్రేక్​డౌన్​కు కారణాలు, లక్షణాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

Health University of Utah ప్రకారం, లక్షణాలు : మానసికంగా మనం ఎదుర్కొనే తీవ్రమైన ఒత్తిడిని కొన్ని లక్షణాలతో గుర్తించచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

  • భావోద్వేగ మార్పులు : ఆకస్మిక మానసిక స్థితి మార్పులు, చిరాకు, భయాందోళనలు, లేదా భావోద్వేగపరంగా దూరం అయినట్లు అనిపించడం.
  • జ్ఞాన సంబంధిత సమస్యలు: దృష్టి కేంద్రీకరించడంలో లేదా నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది.
  • శారీరక లక్షణాలు: తీవ్రమైన అలసట, నిద్రలేమి, తలనొప్పి, కడుపు నొప్పి, లేదా గుండె వేగంగా కొట్టుకోవడం.
  • ప్రవర్తనలో మార్పులు: సామాజికంగా దూరంగా ఉండటం, పనికి వెళ్లకపోవడం, వ్యక్తిగత అవసరాలను నిర్లక్ష్యం చేయడం లేదా మాదకద్రవ్యాల దుర్వినియోగం.

కారణాలెన్నో : మానసికంగా తీవ్ర ఒత్తిడికి గురవుతున్నామంటే.. మన చుట్టూ ఉన్న వాతావరణం, వ్యక్తులతోపాటు ఈ అంశాలు కూడా కారణం కావచ్చని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.

  • నిరంతరాయంగా పనిలో కలిగే ఒత్తిడి ఇలాంటి మానసిక స్థితికి కారణమవుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాగే, కొందరు ఉద్యోగమైనా, ఇతర పనైనా తప్పని పరిస్థితుల్లో చేస్తుంటారట. అలాంటి వారు ఇష్టం లేకుండానే ఆ పనిని పూర్తి చేస్తుంటారని అంటున్నారు. ఈ క్రమంలో రోజూ ఎదుర్కొనే ఒత్తిడి వల్ల కూడా ఈ స్థితి రావచ్చని తెలియజేస్తున్నారు.
  • బాగా ఇష్టమైన కుటుంబ సభ్యుల్ని కోల్పోవడం లేదా దూరమవడం వల్ల ఈ సమస్య బారిన పడొచ్చని clevelandclinic పేర్కొంది. అలాగే, ఆర్థిక స్థితి బాగోలేక పదేపదే డబ్బు గురించే మథనపడడం కూడా ఈ తీవ్రమైన మానసిక ఒత్తిడికి కారణమంటున్నారు.
  • దీర్ఘకాలం పాటు నిద్ర సరిగ్గా లేకపోవడం, విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి సమయం దొరక్కపోవడం, దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య సమస్యలు కూడా మానసికంగా దెబ్బతీసేందుకు ప్రధాన కారణంగా తెలియజేస్తున్నారు.

ఇలా జయించచ్చు : ఈ తీవ్రమైన మానసిక స్థితిని గుర్తించిన వెంటనే కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు.

  • అన్నింటి కంటే ముందుగా డాక్టర్ సలహా మేరకు పూర్తి బాడీ చెకప్ చేయించుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. తద్వారా మానసిక స్థితి శరీరంపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతోందో తెలుసుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు.
  • మెంటల్ బ్రేక్​డౌన్ లాంటి మానసిక స్థితి నుంచి బయట పడేందుకు టాక్ థెరపీ లేదా కాగ్నిటివ్ బిహేవియరల్ థెరపీ వంటివి ఉపయోగపడతాయని చెబుతున్నారు.
  • ఈ మానసిక స్థితి లక్షణాలను ఎదుర్కోవడానికి డాక్టర్ సలహా మేరకు యాంటీ డిప్రెసెంట్, యాంటీ యాంగ్జైటీ మందులు వాడొచ్చని సూచిస్తున్నారు.
  • అలాగే, డాక్టర్ సలహా మేరకు యోగా, ధ్యానం చేయడం వల్ల చక్కటి ఫలితాన్ని పొందవచ్చట
  • తీసుకునే ఆహారంలో కెఫీన్​ లేకుండా చూసుకోవాలని సలహా ఇస్తున్నారు.
  • బలమైన సామాజిక మద్దతు ఒత్తిడిని తట్టుకునే శక్తిని మెరుగుపరుస్తుందని American Psychological Association పేర్కొంది.

ఇక వీటితోపాటు ప్రశాంతమైన నిద్ర, పడుకునే ముందు గోరువెచ్చటి నీటితో స్నానం చేయడం, గ్యాడ్జెట్స్​కి దూరంగా ఉండడం, మనసుకు నచ్చిన పనులు చేయడంతో పాటు స్వీయ ప్రేమ కూడా అవసరమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో మెంటల్ బ్రేక్​డౌన్ సమస్యతో బాధపడుతోన్న వారికి కుటుంబ సభ్యుల నుంచి తగిన మద్దతు లభించడం కూడా ముఖ్యమట.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

