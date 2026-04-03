మీ పిల్లల్లో ఈ లక్షణాలు ఉన్నాయా? - అయితో పోషకాహర లోపం ఉన్నట్టేనట!
- పోషకాహార లోపంతో అనేక సమస్యలు వస్తాయంటున్న నిపుణులు - ఇలా సెట్ చేయాలని సూచన
Published : April 3, 2026 at 5:29 PM IST
Signs to Identify Nutrition Deficiency in Children : పిల్లలు ఆరోగ్యంగా ఉంటూ, ఎత్తుకు తగ్గ బరువు పెరగాలంటే పోషకాహారం తప్పనిసరి. ఎదిగే వయసులో పిల్లలు అనారోగ్యం బారిన పడకుండా ఉండాలంటే పేరెంట్స్ సమతుల ఆహారం అందించాలి. ఈ క్రమంలో కొన్ని లక్షణాలు ద్వారా పిల్లల్లో పోషకాహార లోపాన్ని గుర్తించవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. తద్వారా సమస్యను ముందే పరిష్కరించుకోచ్చని అంటున్నారు. మరి, అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
కుంగుబాటు : ప్రస్తుతం చాలా మందిని ఆందోళన, డిప్రెషన్ వంటి సమస్యలు వేధిస్తున్నాయి. వీరిలో పిల్లలూ కూడా ఉంటున్నారు. అయితే, ఈ సమస్యలకు పోషకాహార లోపం కూడా కారణమంటున్నారు నిపుణులు. ప్రొటీన్లు మెదడు పనితీరును కూడా ప్రభావితం చేస్తుంటాయని చెబుతున్నారు. మనం తీసుకునే ఆహారంలో ఇవి లోపించినప్పుడు ఆందోళన, కుంగుబాటు వంటి సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుందని పేర్కొంటున్నారు. కాబట్టి, పిల్లలకిచ్చే ఆహారంలో ప్రొటీన్లు తగినంతగా ఉండేలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
హుషారుగా ఉన్నారా? : పిల్లలు ఎప్పుడు హుషారుగా ఉంటారు. ఎంతసేపు అయినా అలుపు లేకుండా ఆడుకుంటారు. కానీ, ఆహారం దగ్గరకు వచ్చేసరికి తక్కువగా తింటారు. కానీ, ఇలాంటి వారిలో అరుగుదల సమస్యలు ఉండే అవకాశం ఉందంటున్నారు నిపుణులు. దీనికి శరీరం పోషకాలను గ్రహించలేకపోవడమే ప్రధాన కారణంగా చెబుతున్నారు. జంక్ఫుడ్స్, ఫాస్ట్ఫుడ్, ఆహార పదార్థాల్లో కృత్రిమ రంగులు ఉపయోగించడం వల్ల కూడా ఈ సమస్యలు రావచ్చని తెలియజేస్తున్నారు. కాబట్టి, వాటిని సాధ్యమైనంత మేరకు తగ్గించి పెరుగు, మజ్జిగ, బొప్పాయి వంటి ఆహార పదార్థాలను అందించాలని పేర్కొంటున్నారు.
తరుచుగా ఫ్లూ వస్తుంటే : కొంతమంది పిల్లలకు రోగనిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉంటుంది. దీంతో వారు తరుచూ ఫ్లూ వంటి సమస్యలతో ఇబ్బంది పడుతుంటారట. ఇలాంటి వారు ఆరోగ్యకరమైన అలవాట్లను పాటించాలంటున్నారు నిపుణులు. అంతే కాకుండా, శరీరానికి కావాల్సిన పోషకాలను సమపాళ్లలో తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. సాధ్యమైనంత వరకు బయటి ఆహారానికి దూరంగా ఉండాలని సలహా ఇస్తున్నారు. తద్వారా పిల్లల్లో రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. పోషకాహార లోపం వల్ల తరచుగా అనారోగ్యానికి గురికావడం, కోలుకోవడానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుందని nhs.uk పేర్కొంది.
ఊబకాయం : ఈ రోజుల్లో చిన్నా, పెద్ద అనే తేడా లేకుండా అందరూ ఒబెసిటీతో ఇబ్బంది పడుతున్నారు. దీనికి పోషకాహార లోపం కూడా ఓ కారణమంటున్నారు నిపుణులు. తీసుకునే ఆహారంలో సరిపడ పోషకాలు లభించనప్పుడు ఏదో ఒకటి తినాలనిపిస్తుంటుందని చెబుతున్నారు. దీంతో ఎక్కువ మొత్తంలో ఆహారం తీసుకుంటారని పేర్కొంటున్నారు. దీనివల్ల ఒబెసిటీ వచ్చే అవకాశం ఉంటుందని వివరిస్తున్నారు. కాబట్టి, పిల్లలకు అందించే ఆహారంలో స్థూల, సూక్ష్మ పోషకాలన్నీ లభించేలా జాగ్రత్త పడాలని సలహా ఇస్తున్నారు. పోషకాహార లోపం వల్ల ఊబకాయం, అనుకోకుండా బరువు తగ్గడం, తినడం, తాగడంపై ఆసక్తి లేకపోవడం లాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయని researchgate పేర్కొంది.
నీరసపడుతున్నారా? : పోషకాల్లో విటమిన్ డి, క్యాల్షియం ఎంతో ముఖ్యమైనవి. ఇవి ఎముకల ఆరోగ్యాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇవి సరిపడా మోతాదులో శరీరానికి అందకపోతే కండరాల నొప్పి, ఎముకలు బలహీనంగా మారతాయని అంటున్నారు. అలాగే, చిన్న పనికే నీరసపడిపోతుంటారని తెలియజేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో విటమిన్ డి ఆహార పదార్థాల్లో కంటే సూర్మరశ్మి ద్వారానే శరీరానికి ఎక్కువగా లభిస్తుందని పేర్కొంటున్నారు. ఎదిగే పిల్లలకు ఇది ఎంతో అవసరమని సూచిస్తున్నారు. కాబట్టి, ఈ విషయంలో జాగ్రత్త వహించాలంటున్నారు. విటమిన్ డి లోపం నివారణ, చికిత్స కోసం ఉదయం 10 నుంచి మధ్యాహ్నం 3 గంటల మధ్య రోజుకు 15 నుంచి 30 నిమిషాల పాటు సహజ సూర్యరశ్మిని తీసుకోవడం ఉత్తమం అని National Library of Medicine పేర్కొంది.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
