బరువు తగ్గేందుకు "మందులు" వాడుతున్నారా? - సడెన్గా ఆపేస్తే ఎదురయ్యే పరిణామాలివే!
-బరువు తగ్గేందుకు మందులు వాడే వారికి అలర్ట్ - మందులు ఆపేయాలని అనుకునేముందు ఈ విషయాలు తెలుసుకోవాలని నిపుణుల సూచన!
Published : October 9, 2026 at 4:01 PM IST
Side Effects of Stopping Weight Loss Medicine: మారిన జీవనశైలి, ఆహారపు అలవాట్లు, గంటల తరబడి ఒకే దగ్గర కూర్చోని చేసే ఉద్యోగాలు.. ఇలా కారణాలు ఏవైతేనేమి బరువు పెరిగే వారి సంఖ్య రోజురోజుకూ పెరుగుతూనే ఉంది. పిల్లలు, పెద్దలు అనే తేడా లేకుండా మెజార్టీ పీపుల్ ఊబకాయంతో ఇబ్బందిపడుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే బరువు తగ్గేందుకు కొద్దిమంది సహజ పద్ధతులను పాటిస్తే.. మరికొద్దిమంది మాత్రం రకరకాల మందులను వాడుతుంటారు. అందులో జీఎల్పీ-1 రకం మందులు ఒకటి. చాలా మంది డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా సొంతంగా కొనుక్కొని వాడుతుంటారు. అయితే ఇది మంచి పద్ధతి కాదంటున్నారు ఆరోగ్య నిపుణులు. డాక్టర్ సలహా లేకుండా వీటిని వాడటం తగదంటున్నారు. నిజానికివి దీర్ఘకాలం వాడుకోవాల్సిన మందులని వివరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఈ మందులు వాడటం వల్ల ఏం జరుగుతుంది? ఉన్నట్టుండి ఆపేయడం వల్ల జరిగే పరిణామాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
GLP 1 అంటే: జీఎల్పీ అంటే గ్లూకగాన్-లైక్ పెప్టైడ్ అని, ఇది మన శరీరంలో, ముఖ్యంగా మనం ఆహారం తిన్న సమయంలో పేగులు సహజంగా విడుదల చేసే ఒక రకమైన హార్మోన్ అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. బరువు తగ్గడానికి, షుగర్ కంట్రోల్ కోసం వాడే మందులను జీఎల్పీ-1 రిసెప్టార్ అగోనిస్ట్స్ అంటారని.. ఇవి మన శరీరంలోని సహజ జీఎల్పీ హార్మోన్ లాగే పని చేస్తాయని వివరిస్తున్నారు. ఈ మందులు కేవలం బరువు తగ్గడానికి, డయాబెటిస్ నియంత్రణకు మాత్రమే కాకుండా, శరీరంలోని వివిధ అవయవాల పనితీరును మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయని నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హెల్త్(NIH) పేర్కొన్నట్లు చెబుతున్నారు. GLP-1 మందులు టైప్ 2 డయాబెటిస్ ఉన్నవారిలో దీర్ఘకాలిక మూత్రపిండ వ్యాధి, గుండెపోటు, పక్షవాతం, హృదయ సంబంధ మరణాల రేట్లను తగ్గిస్తాయని వివరిస్తున్నారు.
ఈ మందులను ఆపేస్తే ఏం జరుగుతుంది:
ఆకలి పెరగటం: జీఎల్పీ-1 మందులు ఆకలిని అదుపులో ఉంచుతాయని.. వీటిని ఆపేస్తే తిరిగి ఆకలి పెరుగుతుందంటున్నారు నిపుణులు. ముఖ్యంగా చిరుతిళ్లు, జంక్ఫుడ్ మీదికి మనసు మళ్లుతుందని వివరిస్తున్నారు.
బరువు పెరగటం: బరువు తగ్గేందుకు ఉపయోగించే ఈ మందులను ఆపడం వల్ల ఏడాదిలోపు మళ్లీ బరువు పెరుగుతారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఊబకాయం ఉన్న వ్యక్తులలో, GLP-1 వాడకాన్ని నిలిపివేయడం వల్ల శరీర బరువు పెరగడంతో పాటు నడుము చుట్టుకొలత, BMI, సిస్టోలిక్ బ్లడ్ ప్రెజర్, ఫాస్టింగ్ ప్లాస్మా గ్లూకోజ్ కూడా పెరిగినట్లు నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హెల్త్ ఓ పరిశోధనలో వెల్లడించిందని వివరిస్తున్నారు. ఇక టైప్ 2 డయాబెటిస్ ఉండి, బరువు తగ్గడానికి మందులు వాడుతూ, ఆకస్మాత్తుగా ఆపేసిన వారిలో కూడా పలు మార్పులు వచ్చినట్లు స్పష్టం చేస్తున్నారు. ఇక ఆహార, వ్యాయామ నియమాలు పాటించకపోతే బరువు మరింత పెరుగుతారని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
గ్లూకోజు పెరగటం: ప్రీ డయాబెటిస్ ఉండి, బరువు పెరిగినట్లయితే ఇన్సులిన్ నిరోధకత మరింత పెరుగుతుందని.. ఇది మధుమేహానికి దారితీస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఒకవేళ అప్పటికే మధుమేహం ఉన్నవారు ఆకస్మాత్తుగా మందులు మానేస్తే రక్తంలో గ్లూకోజు మోతాదులు పెరుగుతాయని చెబుతున్నారు. అయితే షుగర్ లెవల్స్ పెరగడం అనేది ఆరోగ్యానికి అంత మంచిది కాదంటున్నారు. ముఖ్యంగా కిడ్నీలు, కళ్లు, గుండె ఆరోగ్యంపై తీవ్రమైన ప్రభావం చూపిస్తుందని హెచ్చరిస్తున్నారు.
గుండెజబ్బుల ముప్పు: జీఎల్పీ-1 మందులను మానేసిన తర్వాత బరువు పెరిగినట్టయితే రక్తపోటు, కొలెస్ట్రాల్ మోతాదులు పెరుగుతాయని హెచ్చరిస్తున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే ఇవి రెండూ గుండెజబ్బు ముప్పు తెచ్చిపెట్టేవేనట.
ఇవి కూడా: పైన చెప్పిన సమస్యలతో పాటు నీరసం, అలసట, మానసిక సమస్యల వంటివి ఇబ్బంది పెడతాయని హెచ్చరిస్తున్నారు. కాబట్టి వీటిని ఆపాలని అనుకున్నప్పుడు డాక్టర్ల సలహాలు కచ్చితంగా తీసుకోవాలని వివరిస్తున్నారు.
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