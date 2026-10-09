ETV Bharat / health

బరువు తగ్గేందుకు "మందులు" వాడుతున్నారా? - సడెన్​గా ఆపేస్తే ఎదురయ్యే పరిణామాలివే!

-బరువు తగ్గేందుకు మందులు వాడే వారికి అలర్ట్​ - మందులు ఆపేయాలని అనుకునేముందు ఈ విషయాలు తెలుసుకోవాలని నిపుణుల సూచన!

Side Effects of Stopping Weight Loss Medicine
Side Effects of Stopping Weight Loss Medicine (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : October 9, 2026 at 4:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Side Effects of Stopping Weight Loss Medicine: మారిన జీవనశైలి, ఆహారపు అలవాట్లు, గంటల తరబడి ఒకే దగ్గర కూర్చోని చేసే ఉద్యోగాలు.. ఇలా కారణాలు ఏవైతేనేమి బరువు పెరిగే వారి సంఖ్య రోజురోజుకూ పెరుగుతూనే ఉంది. పిల్లలు, పెద్దలు అనే తేడా లేకుండా మెజార్టీ పీపుల్​ ఊబకాయంతో ఇబ్బందిపడుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే బరువు తగ్గేందుకు కొద్దిమంది సహజ పద్ధతులను పాటిస్తే.. మరికొద్దిమంది మాత్రం రకరకాల మందులను వాడుతుంటారు. అందులో జీఎల్‌పీ-1 రకం మందులు ఒకటి. చాలా మంది డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్​ లేకుండా​ సొంతంగా కొనుక్కొని వాడుతుంటారు. అయితే ఇది మంచి పద్ధతి కాదంటున్నారు ఆరోగ్య నిపుణులు. డాక్టర్‌ సలహా లేకుండా వీటిని వాడటం తగదంటున్నారు. నిజానికివి దీర్ఘకాలం వాడుకోవాల్సిన మందులని వివరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఈ మందులు వాడటం వల్ల ఏం జరుగుతుంది? ఉన్నట్టుండి ఆపేయడం వల్ల జరిగే పరిణామాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

GLP 1 అంటే: జీఎల్​పీ అంటే గ్లూకగాన్-లైక్ పెప్టైడ్ అని, ఇది మన శరీరంలో, ముఖ్యంగా మనం ఆహారం తిన్న సమయంలో పేగులు సహజంగా విడుదల చేసే ఒక రకమైన హార్మోన్ అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. బరువు తగ్గడానికి, షుగర్​ కంట్రోల్​ కోసం వాడే మందులను జీఎల్​పీ-1 రిసెప్టార్ అగోనిస్ట్స్ అంటారని.. ఇవి మన శరీరంలోని సహజ జీఎల్​పీ హార్మోన్ లాగే పని చేస్తాయని వివరిస్తున్నారు. ఈ మందులు కేవలం బరువు తగ్గడానికి, డయాబెటిస్ నియంత్రణకు మాత్రమే కాకుండా, శరీరంలోని వివిధ అవయవాల పనితీరును మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయని నేషనల్​ ఇన్​స్టిట్యూట్​ ఆఫ్​ హెల్త్​(NIH) పేర్కొన్నట్లు చెబుతున్నారు. GLP-1 మందులు టైప్ 2 డయాబెటిస్ ఉన్నవారిలో దీర్ఘకాలిక మూత్రపిండ వ్యాధి, గుండెపోటు, పక్షవాతం, హృదయ సంబంధ మరణాల రేట్లను తగ్గిస్తాయని వివరిస్తున్నారు.

ఈ మందులను ఆపేస్తే ఏం జరుగుతుంది:

ఆకలి పెరగటం: జీఎల్‌పీ-1 మందులు ఆకలిని అదుపులో ఉంచుతాయని.. వీటిని ఆపేస్తే తిరిగి ఆకలి పెరుగుతుందంటున్నారు నిపుణులు. ముఖ్యంగా చిరుతిళ్లు, జంక్​ఫుడ్​ మీదికి మనసు మళ్లుతుందని వివరిస్తున్నారు.

బరువు పెరగటం: బరువు తగ్గేందుకు ఉపయోగించే ఈ మందులను ఆపడం వల్ల ఏడాదిలోపు మళ్లీ బరువు పెరుగుతారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఊబకాయం ఉన్న వ్యక్తులలో, GLP-1 వాడకాన్ని నిలిపివేయడం వల్ల శరీర బరువు పెరగడంతో పాటు నడుము చుట్టుకొలత, BMI, సిస్టోలిక్ బ్లడ్ ప్రెజర్, ఫాస్టింగ్ ప్లాస్మా గ్లూకోజ్ కూడా పెరిగినట్లు నేషనల్​ ఇన్​స్టిట్యూట్​ ఆఫ్​ హెల్త్​ ఓ పరిశోధనలో వెల్లడించిందని వివరిస్తున్నారు. ఇక టైప్​ 2 డయాబెటిస్ ఉండి, బరువు తగ్గడానికి మందులు వాడుతూ, ఆకస్మాత్తుగా ఆపేసిన వారిలో కూడా పలు మార్పులు వచ్చినట్లు స్పష్టం చేస్తున్నారు. ఇక ఆహార, వ్యాయామ నియమాలు పాటించకపోతే బరువు మరింత పెరుగుతారని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

గ్లూకోజు పెరగటం: ప్రీ డయాబెటిస్​ ఉండి, బరువు పెరిగినట్లయితే ఇన్సులిన్‌ నిరోధకత మరింత పెరుగుతుందని.. ఇది మధుమేహానికి దారితీస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఒకవేళ అప్పటికే మధుమేహం ఉన్నవారు ఆకస్మాత్తుగా మందులు మానేస్తే రక్తంలో గ్లూకోజు మోతాదులు పెరుగుతాయని చెబుతున్నారు. అయితే షుగర్​ లెవల్స్​ పెరగడం అనేది ఆరోగ్యానికి అంత మంచిది కాదంటున్నారు. ముఖ్యంగా కిడ్నీలు, కళ్లు, గుండె ఆరోగ్యంపై తీవ్రమైన ప్రభావం చూపిస్తుందని హెచ్చరిస్తున్నారు.

గుండెజబ్బుల ముప్పు: జీఎల్‌పీ-1 మందులను మానేసిన తర్వాత బరువు పెరిగినట్టయితే రక్తపోటు, కొలెస్ట్రాల్‌ మోతాదులు పెరుగుతాయని హెచ్చరిస్తున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే ఇవి రెండూ గుండెజబ్బు ముప్పు తెచ్చిపెట్టేవేనట.

ఇవి కూడా: పైన చెప్పిన సమస్యలతో పాటు నీరసం, అలసట, మానసిక సమస్యల వంటివి ఇబ్బంది పెడతాయని హెచ్చరిస్తున్నారు. కాబట్టి వీటిని ఆపాలని అనుకున్నప్పుడు డాక్టర్ల సలహాలు కచ్చితంగా తీసుకోవాలని వివరిస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

పిత్తాశయ రాళ్ల సమస్యతో బాధపడుతున్నారా? - తినాల్సిన, తినకూడని ఫుడ్​ లిస్ట్​ ఇదే!

ఎముకలు బలహీనమవుతున్నాయా? - తినే ఆహారం కూడా ప్రభావితం చేస్తుందని తెలుసా?

TAGGED:

WEIGHT LOSS MEDICINE BENEFITS
SIDE EFFECTS OF STOP GLP 1 MEDICINE
బరువు తగ్గే మందులు ఆపితే ఏమవుతుంది
WEIGHT LOSS MEDICINE NEWS
STOPPING WEIGHT LOSS MEDICINE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.