చలికి తట్టుకోలేక "రూమ్ హీటర్లు" ఉపయోగిస్తున్నారా? - ఈ విషయాలు తెలుసుకోకపోతే ముప్పు తప్పదు!
Side Effects of Room Heaters: చలికాలంలో పెరుగుతున్న రూమ్ హీటర్ల వాడకం - అతిగా ఉపయోగిస్తే పలు సమస్యలు వేధిస్తాయంటున్న నిపుణులు!
Published : November 18, 2026 at 12:04 PM IST
రోజురోజుకీ చలి తీవ్రత పెరుగుతోంది. ఇక చలికాలం అంటే వెచ్చదనం కోరుకోవడం సహజం. ఈ క్రమంలోనే ఇళ్లల్లో రూమ్ హీటర్ల వాడకం మొదలైంది. ఇవి గదిని వెచ్చగా మార్చి చలికాలంలో హాయిగా నిద్రించేలా చేస్తాయి. అయితే ఇంతవరకు బానే ఉన్నా, వెచ్చదనం కలిగించే హీటర్ల వల్ల అనారోగ్యానికి ముప్పు ఎదురయ్యే ప్రమాదం ఉందని అంతర్జాతీయ పరిశోధనలు, వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. కొన్ని సార్లు మరణానికి కూడా దారితీయవచ్చని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే రూమ్ హీటర్లు వాడటం వల్ల ఎదురయ్యే సమస్యలతో పాటు వీటి వాడకంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
రూమ్ హీటర్లతో పెను ముప్పు: వెచ్చదనం కోసం గదిలో రూమ్ హీటర్లు లేదా మంచం కింద బొగ్గుల కుంపటి ఉంచడం ఆరోగ్యానికి ప్రమాదమంటున్నారు నిపుణులు. బొగ్గులు మండినప్పుడు వాటి నుంచి కార్బన్ మోనాక్సైడ్ విడుదలవుతుందని.. ఈ విషవాయువు రక్తంలోని హీమోగ్లోబిన్తో కలిసిపోయి.. ఫలితంగా శరీరభాగాలకు సరిగా ఆక్సిజన్ సరఫరా కాదని, దీంతో మెదడుకు ఆక్సీజన్ అందక ఊపిరాడదంటున్నారు.
ఇక రూమ్ హీటర్ విషయానికి వస్తే ఇది కూడా హానికరమే అని చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే వీటి నుంచీ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ విడుదల అవుతుందంటున్నారు. రోజులో కొద్దిసేపు వాడేవారిలో చర్మం పొడిబారడం, కళ్ల మంటలు వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే, రోజుల తరబడి రాత్రంతా వాడేవారికి నిద్రలోనే చనిపోయే (అస్ఫిక్సీయా) ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. యునైటెడ్ స్టేట్స్కు సంబంధించిన ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ ఏజెన్సీ పలు విషయాలను వెల్లడించింది. వెంటిలేషన్ లేని గదులలో గ్యాస్, కిరోసిన్ లేదా బొగ్గు/కట్టెల హీటర్లను వాడటం వల్ల రంగు, వాసన లేని కార్బన్ మోనాక్సైడ్ విడుదలవుతుందని, ఇది రక్తంలోని ఆక్సిజన్ శాతాన్ని తగ్గించి తలనొప్పి, తలతిరగడం, స్పృహ కోల్పోవడం, ప్రాణాపాయానికి దారితీస్తుందని పేర్కొంది.
ఈ సమస్యలు కూడా: రూమ్ హీటర్లు విడుదల చేసే వేడి గాలి నాణ్యతను, తేమను, శరీర సహజ రిథమ్ను మారుస్తుంది. ఫలితంగా శరీరంపై ఒత్తిడిని కలిగిస్తాయని,ఇది శ్వాసకోశ, హృదయ సంబంధ, మధుమేహం, మూత్రపిండాల వ్యాధి, ఇతర వైద్య పరిస్థితులు వంటి దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో బాధపడేవారిలో ముప్పును తీవ్రతరం చేస్తుందని National Library of Medicine అధ్యయనం పేర్కొంది.
రాత్రిపూట డీహైడ్రేషన్, తక్కువ తేమ : సాధారణంగా గదిలో తేమ 30-50 శాతం మధ్య ఉండాలని.. అయితే ఫ్యాన్-ఫోర్స్డ్/ కాయిల్ ఆధారిత హీటర్లు దీనిని 30 శాతం కంటే తక్కువకు పడిపోయేలా చేస్తాయంటున్నారు. దీనివల్ల చర్మం, గొంతు ఆరిపోవడం, తలనొప్పి, ముక్కు దిబ్బడ లేదా పెదవులు పగలడం వంటి సమస్యలు వస్తాయని హెచ్చరిస్తున్నారు. అదే విధంగా స్పేస్ హీటర్లు నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్ను కూడా విడుదల చేస్తాయని, ఇది ఉబ్బసం, ఇతర శ్వాసకోశ సమస్యలను కలిగిస్తుందని చెబుతున్నారు.
చర్మం పొడిబారడం: చలికాలంలో వాతావరణంలో తేమ తక్కువగా ఉండటం వల్ల సులువుగా చర్మం పొడిబారిపోతుంటుంది. అయితే రాత్రి మొత్తం గదిలో హీటర్లు వేసుకొని పడుకోవడం వల్ల ఈ సమస్య మరింత తీవ్రతరమవుతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే హీటర్ నుంచి వెలువడే వేడి వాతావరణంలో ఉన్న ఆ కాస్త తేమను కూడా తొలగించి గాలిని పొడిగా మార్చుతుందని.. ఇక ఇదే గాలి రాత్రంతా శరీరానికి తాకడం వల్ల చర్మం తేమను కోల్పోయి దురద, మంట, అలర్జీ.. వంటి సమస్యలు వస్తాయంటున్నారు. ఇక సెన్సిటివ్ చర్మం కలిగిన వారు, చిన్న పిల్లల్లో ఈ సమస్య మరింత తీవ్రంగా ఉంటుందని హెచ్చరిస్తున్నారు.
రోగనిరోధక వ్యవస్థపై ప్రభావం: బయట చలిగా ఉన్నప్పుడు గదిలో హీటర్ వేసుకుంటే ఎంతో వెచ్చగా ఉంటుంది. అలాగని ఎప్పుడూ ఒకే దగ్గర కూర్చోలేము. పనిమీద బయటకు వెళ్లాల్సిందే. ఇక అప్పటివరకు వెచ్చదనంలో ఉన్న శరీరం ఒక్కసారిగా చల్లటి వాతావరణంలోకి, చలిలో గడిపిన తర్వాత వెంటనే హీటర్ వేడికి.. ఇలా వాతావరణంలోని ఉష్ణోగ్రతల్లో హెచ్చుతగ్గుల ప్రభావం మనలోని రోగనిరోధక వ్యవస్థపై పడుతుందంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో రోగనిరోధక శక్తి తగ్గిపోవడం.. తద్వారా పలు అనారోగ్య సమస్యలు చుట్టుముట్టే అవకాశం ఎక్కువగా ఉందంటున్నారు.
నిద్రా భంగం : సరిపడా నిద్ర ఉంటేనే మనిషికి ఆరోగ్యం. ఇక గాఢ నిద్ర పట్టాలంటే శరీర ఉష్ణోగ్రత రాత్రిపూట సహజంగానే కొంచెం తగ్గాలి. కానీ, రూమ్ హీటర్లు వాడటం వల్ల ఆ వేడి ఈ ప్రక్రియకు అడ్డుగా ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనివల్ల గుండె వేగం పెరగడం, పదే పదే పక్కకు తిరగడం, నిద్ర సరిగ్గా పట్టకపోవడం వంటివి జరుగుతాయంటున్నారు. ఫలితంగా, మరుసటి రోజు ఉదయం నీరసంగా అనిపిస్తుందని పేర్కొంటున్నారు.
ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి:
- రూమ్ హీటర్లను అదే పనిగా రాత్రంతా ఉంచకుండా పడుకునే అరగంట ముందు ఆన్ చేసి, ఆ తర్వాత ఆఫ్ చేయాలని చెబుతున్నారు. తక్కువ సమయంతో పాటు తక్కువ ఉష్ణోగ్రత వద్ద వాటిని సెట్ చేసుకోవడం మంచిదని సలహా ఇస్తున్నారు.
- రూమ్ హీటర్ల వాడకంలో ఆటో ఆఫ్ టైమర్లను వాడటం మంచిదంటున్నారు. ఏదైనా కారణం చేత బంద్ చేయకపోయినా సెట్ చేసుకున్న టైమ్ ప్రకారం ఆటోమెటిక్గా ఆఫ్ అయిపోతుందని వివరిస్తున్నారు.
- గదిలో తేమను కాపాడుకోవడానికి హ్యూమిడిఫయర్లను వాడటం మంచిదని చెబుతున్నారు.
- హీటర్లకు బదులుగా వెచ్చని దుప్పట్లు లేదా ఇన్సులేటెడ్ బెడ్డింగ్ వాడటం శ్రేయస్కరం అంటున్నారు.
- గదికి వెంటిలేషన్ ఉండేలా చూసుకోవాలంటున్నారు.
పరిశోధనా మూలాలు:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK138710/
https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/carbon-monoxides-impact-indoor-air-quality
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