ఆయుర్వేద రారాజు అశ్వగంధ - వీళ్లు మాత్రం దూరంగా ఉండాలట!
- ఆయుర్వేదంలో అశ్వగంధకు ప్రత్యేక స్థానం - ఎవరు తినకూడదో వివరిస్తున్న నిపుణులు
Published : May 23, 2026 at 3:52 PM IST
Side Effects of Ashwagandha : అశ్వగంధను 'మూలికల రారాజు' అని అంటారు. ఆయుర్వేదంలో దీనికి ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉంది. దీన్ని 'భారతీయ జిన్సింగ్' అని కూడా పిలుస్తారు. శతాబ్దాలుగా ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి, శక్తిని పెంపొందించడానికి, మొత్తం ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడానికి ఆయుర్వేద వైద్యంలో దీనిని విస్తృతంగా ఉపయోగించేవారు. ఈ క్రమంలో దీని వల్ల అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నప్పటికీ.. కొన్ని దుష్ప్రభావాలు కూడా ఉన్నాయంటున్నారు నిపుణులు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
జీర్ణ సమస్యలు : అశ్వగంధ వల్ల కలిగే అత్యంత సాధారణ దుష్ప్రభావాలలో జీర్ణక్రియ సమస్యలు ఒకటని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కొంతమందికి ఎక్కువ మోతాదులో తీసుకున్నప్పుడు వికారం, విరేచనాలు లేదా కడుపు నొప్పి రావచ్చట. ఇంకొంతమందికి ఇది జీర్ణం కావడానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. దీనివల్ల పొట్టలో గ్యాస్ లేదా అసౌకర్యం పెరుగుతుందని అంటున్నారు. అలాగే, దీన్ని అధిక మోతాదులో తీసుకున్నప్పుడు పేగుల కదలికల్లో తేడా వచ్చి కడుపులో నొప్పి రావచ్చని పేర్కొంటున్నారు. ఈ సమస్యలను తగ్గించుకోవడానికి.. దీనిని తక్కువ మోతాదుతో ప్రారంభించాలని సూచిస్తున్నారు.
అలెర్జీలు : అశ్వగంధం వల్ల అలర్జీలు వచ్చే అవకాశం ఉందంటున్నారు నిపుణులు. ముఖ్యంగా టమాటాలు, బంగాళాదుంపలు, వంకాయలు లాంటి కూరగాయల వల్ల అలెర్జీలు వచ్చే వారికి.. అశ్వగంధ వల్ల కూడా అలెర్జీ రావచ్చంటున్నారు నిపుణులు.ఈ క్రమంలో చర్మంపై దద్దుర్లు, దురద, వాపు లేదా శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది కలగవచ్చని చెబుతున్నారు. అశ్వగంధ తీసుకున్న తర్వాత ఇలాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే, వెంటనే డాక్టర్ని సంప్రదించాలని సూచిస్తున్నారు.
ఇతర మందులతో పరస్పర చర్య : అశ్వగంధ ఒక శక్తివంతమైన మూలిక. కాబట్టి, ఇది వాడే ఇతర ప్రిస్క్రిప్షన్ మందులపై ప్రభావం పడవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది థైరాయిడ్, డయాబెటిస్, బీపీ, రోగనిరోధక శక్తి వంటి మందుల పనితీరుకు అంతరాయం కలిగించవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాగే, అశ్వగంధలో సహజంగానే నిద్రను ప్రేరేపించే గుణాలు ఉన్నందున.. ఇది నిద్రమాత్రలు లేదా యాంగ్జైటీ తగ్గించే మందుల ప్రభావాన్ని మరింత పెంచుతుందని అంటున్నారు. అందువల్ల, ఇప్పుటికే ఏమైనా మందులు వాడుతున్న వారు అశ్వగంధను తీసుకునే ముందు డాక్టర్ని సంప్రదించడం మేలని సూచిస్తున్నారు. మధుమేహం, అధిక రక్తపోటుకు వాడే మందులు, రోగనిరోధక వ్యవస్థ ప్రతిస్పందనను తగ్గించే మందులు, మత్తుమందులు, మూర్ఛ నివారణ మందులు, థైరాయిడ్ హార్మోన్ మందులతో సహా కొన్ని మందులతో అశ్వగంధ చర్య జరపవచ్చు అనడానికి ఆధారాలు ఉన్నాయని nccih.nih పేర్కొంది.
నిద్రమత్తు గుణాలు : అశ్వగంధ ఒత్తిడిని తగ్గించి, మనస్సుకు ప్రశాంతతను ఇస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే, ఈ ప్రశాంతత కొన్నిసార్లు మితిమీరిన నిద్రమత్తుకు దారితీయవచ్చంటున్నారు. కొంతమందిలో ఇది విపరీతమైన మగత, తల తిరగడం లేదా అలసటకు కారణం కావచ్చని తెలియజేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా, ఆల్కహాల్ లేదా ఇతర నిద్రమాత్రలతో కలిపి తీసుకున్నప్పుడు ఈ ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుందని పేర్కొంటున్నారు. అందువల్ల, అశ్వగంధను ఎక్కువ మోతాదులో తీసుకున్న తర్వాత వాహనాలు నడపడం లేదా భారీ యంత్రాలపై పనిచేయడం వంటివి చేయకూడదని హెచ్చరిస్తున్నారు.
అల్ప రక్తపోటు : అశ్వగంధ రక్తపోటును తగ్గిస్తుందని కొన్ని అధ్యయనాల్లో తేలింది. ఇది అధిక రక్తపోటు ఉన్నవారికి మేలు చేస్తుందట. అయితే, సహజంగానే తక్కువ రక్తపోటు ఉన్నవారికి లేదా ఇప్పటికే బీపీ మందులు వాడుతున్న వారికి ఇది ప్రమాదకరంగా మారవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. రక్తపోటు హఠాత్తుగా పడిపోవడం వల్ల తల తిరగడం లేదా స్పృహ తప్పడం లాంటివి జరగవచ్చని చెబుతున్నారు. కాబట్టి, రక్తపోటు సమస్యలు ఉన్నవారు అశ్వగంధను వాడుతున్నప్పుడు తమ బీపీ స్థాయిలను గమనిస్తూ ఉండాలని సూచిస్తున్నారు.
గర్భధారణ, తల్లిపాలు ఇచ్చే సమయాల్లో రిస్క్ : గర్భధారణ సమయంలో అశ్వగంధను ఎక్కువ మోతాదులో తీసుకోవడం వల్ల గర్భాశంయ సంకోచాలు జరిగి.. గర్భస్రావం అయ్యే ప్రమాదం ఉందని కొన్ని అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది. అలాగే, పాలిచ్చే తల్లులపై దీని ప్రభావాలపై సృష్టత లేదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో గర్భిణీ స్త్రీలు, హార్మోన్-సెన్సిటివ్ ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్ ఉన్న పురుషులు అశ్వగంధను ఉపయోగించకూడదని National Institutes of Health పేర్కొంది.
థైరాయిడ్ సమస్యలు : అశ్వగంధ థైరాయిడ్ పనితీరును పెంచుతుందని clevelandclinic పేర్కొంది. కాబట్టి, హైపర్థైరాయిడిజం ఉంటే దీనిని ఉపయోగించకూడదని సూచిస్తుంది. థైరాయిడ్ సమస్యలతో మందులు వాడుతున్నవారు అశ్వగంధను తీసుకునే ముందు డాక్టర్ సలహా తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
