వర్షాకాలంలో ఈ ఒక్కటైనా దూరం పెట్టండి! - కామెర్లు, ఇన్ఫెక్షన్లు తప్పవంటున్న నిపుణులు!
వర్షాకాలంలో ఆహారం విషతుల్యం - పానీ పూరీకి దూరంగా ఉండాలని సూచన
Published : July 27, 2026 at 4:55 PM IST
Foods to Avoid During Monsoon : వర్షం పడుతుంటే వాతావరణం ఎంతో ఆహ్లాదకరంగా మారుతుంది. అలాంటి సమయంలో కొందరి మనసు వేడివేడి పకోడీలు, బజ్జీలపైకి లాగుతుంటుంది. ఇంకొందరేమో ఈ చల్లని వాతావరణాన్ని ఆస్వాదిస్తూ ఐస్క్రీమ్స్ లేదా చల్లచల్లని జ్యూస్లు తాగడానికి ఇష్టపడుతుంటారు. అయితే, నోటికి రుచిగా అనిపించే ఈ పదార్థాలను మరీ ఎక్కువగా తినడం, ముఖ్యంగా బయట దొరికే ఆహారానికి ప్రాధాన్యమివ్వడం వల్ల అజీర్తి, కడుపుబ్బరం వంటి జీర్ణ సంబంధిత సమస్యలు తలెత్తుతాయి. వర్షాకాలంలో మన శరీరంలో జీర్ణక్రియ సహజంగానే కాస్త మందగిస్తుంది. దీనికి తోడు కలుషితమైన ఆహారం తోడైతే అనారోగ్యం బారిన పడతాం. ఈ క్రమంలో వర్షాకాలంలో ఫుడ్ విషయంలో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు పాటించాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
ఆకుకూరలు : వర్షాకాలంలో ఆకుకూరలు తినడం మంచిది కాదని చాలామంది అనుకుంటారు. ఎందుకంటే, ఆకుకూరలు తినడం వల్ల జీర్ణ సంబంధిత సమస్యలు ఎక్కువగా వస్తాయట. ఈ క్రమంలో "మిగిలిన కూరగాయలతో పోలిస్తే ఆకుకూరలు భూమికి దగ్గరగా పెరుగుతాయి. ఈ కాలంలో కురిసే జల్లుల వల్ల సూక్ష్మజీవులు, ఫంగస్ సులభంగా వృద్ధి చెందుతాయి. అంతేకాదు, ఆకుకూరలపై మట్టి, కీటకాలు లేదా వాటి గుడ్లు ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి, వీటన్నింటిని కారణాలుగా పేర్కొంటూ ఆకుకూరలు తింటే ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయి' అని భావిస్తుంటారని పోషకాహార నిపుణులు డా. జానకీ శ్రీనాథ్ పేర్కొంటున్నారు.
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పానీపూరి : చల్లటి వాతావరణంలో అందరూ ఎంతో ఇష్టంగా, ఘాటుగా తినాలనిపించే చిరుతిండి పానీపూరి. అయితే, ఈ సీజన్లో రోడ్లపై మురుగు చేరడం వల్ల పానీపూరి రసం తయారీకి ఉపయోగించే నీరు కలుషితమయ్యే అవకాశం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎడతెరిపి లేని వర్షాలు, గాలిలోని అధిక తేమ వల్ల ఆరుబయట తెరిచి ఉంచే ఈ నీటిలో హానికరమైన బ్యాక్టీరియా, వైరస్లు చాలా వేగంగా వృద్ధి చెందుతాయి. అలాగే పూరీలు కూడా వాతావరణంలోని తేమకు మెత్తబడి, వాటిపై సులభంగా క్రిములు చేరుతాయి. వీటి వల్ల తీవ్రమైన కడుపు నొప్పి, డయేరియా, కలరా, టైఫాయిడ్ వంటి ప్రమాదకరమైన ఇన్ఫెక్షన్లు వస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. కాబట్టి, వర్షాకాలంలో రోడ్డు పక్కన పానీపూరి తినకుండా ఉండటమే మంచిదట. ఒకవేళ తినాలనిపిస్తే, ఇంట్లోనే కాచి చల్లార్చిన నీటితో శుభ్రంగా తయారు చేసుకోవడం అత్యంత సురక్షితమని చెబుతున్నారు.
ఐస్క్రీమ్ : వర్షాకాలంలో వాతావరణం చల్లగా ఉన్నప్పటికీ, పిల్లలు, పెద్దలు బండ్ల మీద అమ్మే కొన్ని రకాల కుల్ఫీలు, ఐస్క్రీమ్లను ఇష్టంగా తింటుంటారు. అయితే, ఈ సీజన్లో వచ్చే పవర్ కట్ల వల్ల వీటిని సరైన ఉష్ణోగ్రతలో ఉంచడం కష్టమవుతుంది. ఇలా పదేపదే కరగడం, మళ్లీ గడ్డకట్టుతుంది. దీంతో గాలిలోని అధిక తేమ కారణంగా వాటిలో ప్రమాదకరమైన బ్యాక్టీరియా, ఫంగస్ వంటి సూక్ష్మజీవులు చాలా వేగంగా చేరుతాయంటున్నారు. వర్షాకాలంలో రోగనిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉండటం వల్ల వీటిని తింటే గొంతు ఇన్ఫెక్షన్, తీవ్రమైన విరేచనాలు, టైఫాయిడ్ వంటి వ్యాధులు సులభంగా సోకుతాయని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో వర్షాకాలంలో ఐస్క్రీమ్లకు వీలైనంత దూరంగా ఉండటం మంచిదట. ఒకవేళ తినాలనుకుంటే, నాణ్యతా ప్రమాణాలు పాటించే గుర్తింపు పొందిన బ్రాండ్లు, సరిగ్గా ప్యాక్ చేసిన ఐస్క్రీమ్లను మాత్రమే చాలా అరుదుగా తీసుకోవడం మంచిది.
ముందే కోసి ఉంచిన పండ్లు : వర్షాకాలంలో వచ్చే రోగాల బారిన పడకుండా ఉండటానికి రోడ్డు పక్కన అమ్మే పండ్ల ముక్కలను అస్సలు కొనకూడదు. ముందే కోసి బహిరంగంగా ఉంచే ఈ పండ్లపై గాలిలోని అధిక తేమ కారణంగా బ్యాక్టీరియా, ఫంగస్ చాలా వేగంగా పెరుగుతాయి. అలాగే ఈగలు, దోమలు వీటిపై వాలుతాయి. వర్షపు నీరు, మురుగు నిల్వ ఉండటం వల్ల వచ్చే కలుషిత వాతావరణానికి ఇవి త్వరగా పాడైపోతాయి. ఇలాంటి పదార్థాలు తింటే కలరా, టైఫాయిడ్, తీవ్రమైన కడుపునొప్పి, వాంతులు, విరేచనాలు వంటి సమస్యలు వస్తాయంటున్నారు నిపుణులు.
రోడ్డు పక్కన లభించే జ్యూస్లు, షేక్లు : వర్షాకాలంలో వచ్చే చల్లటి వాతావరణం లేదా ఇన్ఫెక్షన్ల వల్ల గొంతు ఎండిపోయినప్పుడు వేడి టీ, కాఫీలకు బదులు ఫ్రూట్ జ్యూస్ తాగాలనిపించవచ్చు. అయితే, వీటిలో వాడే ఐస్ గడ్డలను కలుషితమైన వర్షపు నీరు లేదా అపరిశుభ్రమైన నీటితో తయారు చేసే ప్రమాదం ఉంది. అలాగే రసం తీసే యంత్రాలు, గ్లాసులపై ఈగలు వాలుతుంటారు. అంతేకాదు, వర్షాకాలపు తేమ వల్ల బ్యాక్టీరియా వేగంగా చేరుతుంది. వీటివల్ల టైఫాయిడ్, కలరా, కామెర్లు, గొంతు ఇన్ఫెక్షన్, తీవ్రమైన విరేచనాలు తలెత్తుతాయంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో ఐస్ లేని, అప్పటికప్పుడు తీసిన తాజా రసాలను మాత్రమే ఎంచుకోండి. లేకపోతే ఇంట్లోనే కాచి చల్లార్చిన నీటితో నిమ్మరసం, గోరువెచ్చని సూప్లు, హెర్బల్ టీ వంటివి ప్రిపేర్ చేసుకోవడం సురక్షితం.
సముద్రపు చేపలు : వర్షాకాలంలో సముద్రపు చేపలు తినడం మంచిది కాదందంటున్నారు నిపుణులు. వర్షాకాలంలో సముద్రపు చేపలు కలుషితం అయ్యే ప్రమాదం ఉందట. వీటిని తింటే పలు అనారోగ్య సమస్యలు వస్తాయని చెబుతున్నారు.
ఉప్పు వద్దు : వర్షాలు కురుస్తున్న సమయంలో ఉప్పు ఎక్కువగా ఉన్న ఆహారాలు తినకూడదు. ఉప్పు ఎక్కువగా ఉన్న ఆహారాలు తింటే శరీరంలో నీటి నిల్వ పెరుగుతుందంటున్నారు నిపుణులు. దీంతో బీపీ పెరిగే ప్రమాదం ఉందట.
ఫ్రైడ్ ఫుడ్స్ : వర్షాకాలంలో ఫ్రైడ్ఫుడ్స్ తినడం కూడా మంచిది కాదు. ముఖ్యంగా, ఫ్రైడ్ రైస్, న్యూడిల్స్ వంటివి తింటే జీర్ణ సమస్యలు వస్తాయంటున్నారు నిపుణులు.
స్పైడీ ఫుడ్స్ : స్పైసీ ఫుడ్ ఎక్కువగా తింటే జీర్ణ సమస్యలు వస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వర్షాకాలంలో జీర్ణవ్యవస్థ నెమ్మదిస్తుందట. ఈ సమయంలో స్పైసీ ఫుడ్ తింటే అజీర్తి, మలబద్ధకం సమస్యలు వస్తాయంటున్నారు.
పరిశోధన మూలాలు :
https://www.researchgate.net/publication/362387536_Food_Safety_Measures_for_Monsoon
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3948034/
https://extension.arizona.edu/sites/default/files/2025-02/2022-06FoodSafetyScoop-Monsoonfinal.pdf
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