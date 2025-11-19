చలికాలంలో మూడీగా అనిపిస్తుందా? - ఇలా చేస్తే బెటర్ అంటున్న నిపుణులు!
చలికాలంలో వింటర్ బ్లూస్ సమస్య - దీని నుంచి బయటపడేందుకు ఈ సింపుల్ టిప్స్ పాటించాలన్న నిపుణులు!
Published : November 19, 2025 at 6:40 PM IST
Winter Blues Overcome Tips : శీతకాలమంటేనే ఏదో తెలియని బద్ధకం ఆవహిస్తుంది. చల్లని గాలులు, రాత్రి సమయం ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల చాలామంది ఇబ్బంది పడుతుంటారు. ఉదయం చలి కారణంగా ఇంటి నుంచి బయట అడుగు పెట్టాలని అనిపించదు. ఇలాంటి కారణాల వల్ల కొందరిలో తీవ్రమైన మానసిక సమస్యలు వస్తుంటాయి. ఈ సమస్యనే వింటర్ బ్లూస్ అంటారు. సీజనల్ మార్పుల వల్ల ఇలాంటి సమస్య వస్తుందని నిపుణులు అంటున్నారు. ఒక్కోసారి దీనివల్ల అసౌకర్యానికి లోనై సరిగా పనిచేయలేమని చెబుతున్నారు. ఈ లక్షణాలు తీవ్రంగా ఉంటే సీజనల్ ఎఫెక్టివ్ డిజార్డర్గా పిలుస్తుంటారని పేర్కొంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో సీజనల్ మార్పుల వల్ల కలిగే ఈ సమస్యకు స్పష్టమైన కారణాలు తెలియకపోయినా, కొన్ని రకాల జాగ్రత్తలు పాటిస్తే సంతోషంగా గడపచ్చని వివరిస్తున్నారు. మరి ఎలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
mayoclinic ప్రకారం, సీజనల్ ఎఫెక్టివ్ డిజార్డర్ లక్షణాలు :
- దాదాపు ప్రతిరోజూ, రోజులో ఎక్కువ భాగం నీరసంగా, విచారంగా లేదా నిరుత్సాహంగా అనిపించడం.
- తక్కువ శక్తి కలిగి ఉండటం.
- ఒకప్పుడు ఆనందించిన కార్యకలాపాలపై ఆసక్తి కోల్పోవడం.
- కార్బోహైడ్రేట్స్ అతిగా తినడం, బరువు పెరగడం.
- దృష్టి కేంద్రీకరించడంలో ఇబ్బంది పడటం
- నిరాశ, విలువలేనితనం లేదా అపరాధ భావన
- జీవించకూడదనే ఆలోచనలు ఉండటం
- అతిగా నిద్రపోవడం
శత్రువు కాదు : వింటర్ సీజన్లో చాలామందికి ఎక్కడలేని బద్ధకం. దీని నుంచి బయటపడాలంటే రోజువారి అలవాట్లులో కొన్ని మార్పులు చేసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. మనం చిన్న చిన్న పనులను కూడా క్రమబద్ధంగా చేస్తే ఉత్సాహం పెరుగుతుందని చెబుతున్నారు. కాబట్టి, వింటర్ బ్లూస్ లక్షణాలు కనిపిస్తే స్నేహితులతో కలిసి బయటకు వెళ్లడం, నచ్చిన సినిమా, వెబ్సిరీస్ చూడడం, పార్క్కు వెళ్లడం, నచ్చిన పుస్తకం చదవడం వంటి పనులు చేయాలని సూచిస్తున్నారు. అలాగే మన కోసం సమయాన్ని కేటాయిస్తూ స్వీయ ప్రేమను అలవరుచుకోవాలని సలహా ఇస్తున్నారు.
బాడీ డబ్లింగ్ : ఈ సిద్ధాంతాన్ని పాటించడం కూడా మరో ఎంపికని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇందులో భాగంగా మరొకరి సమక్షంలో పనులను పూర్తి చేయాలని తెలియజేస్తునారు. ఎలాగంటే ఇతర ప్రాంతంలో ఉన్న స్నేహితులతో కలిసి వర్చువల్గా ఒకే సినిమాను వీక్షించడం, ఫోన్ మాట్లాడుతూ ఇంటి పనులు పూర్తి చేయడం వంటివి బాడీ డబ్లింగ్ కిందకే వస్తాయంటున్నారు. ఒకవేళ వారు పక్కనే ఉంటే కలిసి పనిచేయవచ్చని వివరిస్తున్నారు. దీనివల్ల వల్ల బాధ్యత, అనుబంధం పెరగడమే కాకుండా వింటర్ బ్లూస్, నిరాశ లక్షణాల నుంచి బయటపడచ్చని సూచిస్తున్నారు.
సరదాగా బయటకు : మాములుగా వాతావరణం చల్లగా ఉన్నప్పుడు ఇంట్లోనే ఉండాలనిపిస్తుంటుంది. కానీ ఈ కాలంలో ఆరుబయట గడపడం వల్ల పలు ప్రయోజనాలు పొందవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. సహజ వెలుతురులో కాసేపు ఉండడం వల్ల జీవగడియారం పనితీరు మెరుగుపడడమే కాకుండా ప్రశాంతంగా నిద్రపోవచ్చని అంటున్నారు. కాబట్టి రోజూ కొద్దిసేపు ఆరుబయట గడపడానికి ప్రయత్నించాలని తెలియజేస్తున్నారు.
రెట్టింపు సంతోషంతో : మానసిక సమస్యలను దూరం చేసుకోవాలంటే సంతోషాన్ని దగ్గర చేసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. ఇందుకు కొన్ని రకాల సానుకూల చర్యలు మేలు చేస్తాయని చెబుతున్నారు. దీనికోసం చేసే పనిలో లీనమైతే చాలని, ఫలితంగా ఏకాగ్రత, సృజనాత్మకత పెరుగుతాయని వివరిస్తున్నారు.
వీటితో : అలాగే ధ్యానం, ప్రాణాయామం, మైండ్ఫుల్నెస్ వంటివి కూడా ఎంతో ముఖ్యమైనవి. ఇవి వివిధ రకాల ఒత్తిడి, ఆందోళన సమస్యలనూ దూరం చేస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అంతేకాదు, వీటిని పాటించడం కూడా సులభమంటున్నారు. ధ్యానం, ప్రాణాయామం చేయడం గురించి చాలామందికి తెలిసిన విషయమే. ఈ క్రమంలో రోజూ కనీసం 10 నిమిషాల పాటు ప్రస్తుత క్షణంపై దృష్టి పెట్టడం వల్ల ఒత్తిడి గణనీయంగా తగ్గుతుందని పలు అధ్యయనాల్లో తేలింది.
అలాగే ఈ కాలాన్ని అభిరుచులను నేర్చుకోవడానికి, కొత్త అలవాట్లను అలవర్చుకోవడానికి, స్థైర్యాన్ని పెంపొందించుకోవడానికి అవకాశంగా భావించాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇలాంటి సమస్యలు వచ్చినప్పుడు చలికాలపు సవాళ్లు తొలగకపోయినా మానసిక ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తాయంటున్నారు నిపుణులు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
