'తేవీటి పురుగు'ను తేలిగ్గా తీసుకోవద్దు - కుడితే వ్యాధి సోకుతుందంటున్న నిపుణులు!

Scrub Typhus Precautions : పొల్లాల్లో, పొదల్లో, పచ్చిక బయళ్లలో, శుభ్రత లేని, తేమ ఎక్కువగా ఉండే ప్రాంతాల్లో సంచరించే ఓ చిన్న కీటకం చిగ్గర్ మైట్. కొన్ని ప్రాంతాల్లో దీన్ని 'తేవీటి పురుగు' అంటారు. తలలో పేను కంటే చిన్నగా ఉండే ఈ కీటకం కరిస్తే 'స్క్రబ్​ టైఫస్' వ్యాధి సోకుతుంది. సకాలంలో చికిత్స తీసుకోకపోతే అనారోగ్యం పాలై ప్రాణాపాయ పరిస్థితులు ఎదురవుతాయి. డెంగీ, మలేరియా ఇతర వ్యాధుల్లా 'స్క్రబ్ టైఫస్' కేసులు కూడా ఏటా నమోదు అవుతుంటాయని, ఎవరూ ఆందోళన చెందవద్దని వైద్య, ఆరోగ్య శాఖ అధికారులు ధైర్యం నింపుతున్నారు. కానీ, ఎక్కడా లేనివిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోనే మరణాలు నమోదు కావడం అందరూ అప్రమత్తం కావలసిన అవసరాన్ని సూచిస్తోంది. ఈ వ్యాధిపై అధ్యయానికి జాతీయ స్థాయి నిపుణులతో టాస్క్​ఫోర్స్ ఏర్పాటు చేయాలని అక్కడి ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఈ కీటకం ప్రమాదకరంగా రూపాంతరం చెందడం వెనుక కారణాల అన్వేషణకు బ్యాక్టీరియా జన్యుక్రమంపై అధ్యయనం చేయాలని భావిస్తోంది. ఈ క్రమంలో ఈ కీటకం కరిస్తే ఎలాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి, ఏ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

ఈ లక్షణాలను వెంటనే గురిస్తే ఇబ్బంది లేనట్లే :

  • ఈ కీటకం కుట్టినతోట ఓరియెంటియా సుట్సుగముషి బ్యాక్టీరియా ద్వారా శరీరంపై కాలినట్లు చిన్న మచ్చ ఏర్పడుతుంది. మచ్చ లేకున్నా వ్యాధి సోకిన లక్షణాలు 7 నుంచి 20 రోజుల్లో బయటపడతాయి
  • తలనొప్పి, ఒళ్లు నొప్పులు, జ్వరం, వణుకు లాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించాలి.
  • ఎలుకలను కుట్టిన తర్వాత ఈ కీటకాలు మనుషుల్ని కుడితే బ్యాక్టీరియా ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది.
  • రోగ నిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉన్న పిల్లలు, దీర్ఘకాలిక వ్యాధులున్న వృద్ధులపై స్క్రబ్ టైఫస్ ప్రభావం ఎక్కువ ఉంటుంది.
  • స్క్రబ్ టైఫస్ అనుమానిత లక్షణాలు ప్రాథమిక స్థాయిలో గుర్తిస్తే ఎలాంటి ఇబ్బందీ ఉండదని, డాక్సీసైక్లిన్, అజిత్రోమైసిన్ మాత్రలతో నయం చేయవచ్చని డాక్టర్లు చెబుతున్నారు.
  • ఆలస్యం చేస్తే ఇన్ఫెక్షన్లు పెరిగి ప్రాణాంతకమయ్యే ప్రమాదం ఉంది.

శుభ్రత లేని ప్రాంతాల్లోనే ఎక్కువ : గడ్డి పొదలు, శుభ్రతలేని తోటలు, నిర్వహణ లేని ప్రాంతాలు, ఎలుకలు సంచరించే ప్రాంతాలే స్క్రబ్​ టైఫస్ హాట్ స్పాట్లు. వర్షాకాలంలో మొదలై శీతాకాలం ముగిసేవరకు తేవీటి పురుగుల తాకిడి ఎక్కువ. ఇటీవల వరుస తుపాన్లతో వీటికి మరింత అనుకూల వాతావరణం ఏర్పడిందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.

వ్యక్తిగత శుభ్రత :

  • చంకలు, తొడల మధ్య భాగాల్లో స్నానం చేశాక తడి లేకుండా శుభ్రంగా తుడుచుకోవాలి.
  • శుభ్రమైన, బాగా దులిపి పరిశీలించిన తర్వాతే దుస్తులు, సాక్సులు, బూట్లు వేసుకోవాలి.
  • కీటకాలు ఇంట్లోకి చొరబడకుండా, కుట్టకుండా జాగ్రత్తలు పాటించాలి.
  • వైద్యుల సూచన మేరకు చర్మానికి కీటక నివారిణి క్రీములు రాసుకోవడం ఉత్తమం.

స్క్రబ్​ టైఫస్​కు కారణమైన చిగ్గర్ కీటకం తలలో పేను కంటే చిన్నగా ఉంటుంది. తల్లి కీటకం నుంచి బ్యాక్టీరియా గుడ్లలోని లార్వాకు చేరుతుంది. గుడ్ల నుంచి పిల్లలు బయటకు వచ్చి శరీరంలో చంకలు, గజ్జల్లో అతుక్కుపోయి రక్తం పీలుస్తుంటాయి. శరీరంపై దురద లేదా ఏదో కుట్టినట్లు అనిపిస్తే వెంటనే అప్రమత్తం కావాలి. ఒంటి నొప్పులు, జ్వరం వంటి లక్షణాలకు సాధారణ మాత్రలు వాడుతూ కొందరు నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారు. దీంతో తాత్కాలికంగా జ్వరం తగ్గినా, ఆ తర్వాత ప్రభావం బయటపడుతోంది. దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు ఉన్నవారు సకాలంలో పరీక్షలు చేయించుకోకపోతే ఈ బ్యాక్టీరియా ప్రభావంతో ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. ఐజీఎం ఎలీసా పరీక్షల ద్వారా పాజిటివ్ కేసులను గుర్తించే వీలుంది. ప్రభుత్వ వైద్యశాలల్లో మందులు, పరీక్షలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. చెమ్మ ఉన్నచోట కీటక సంచారానికి అవకాశం ఎక్కువ. కీటక నివారిణుల వంటివి వాడుతూ తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఇది కొత్తగా వచ్చిన వ్యాధి కాదు. సకాలంలో అప్రమత్తమైతే తక్కువ ఖర్చుతో సులువుగా నయం చేయవచ్చు. - డాక్టర్ డి. సత్యనారాయణమూర్తి, వైస్ ప్రిన్సిపల్, ఎస్వీ వైద్య కళాశాల, తిరుపతి

ఆరు బయటకు వెళ్తే :

  • ఆరుబయట పొదలు, గడ్డి ఉన్న ప్రాంతాలకు వెళ్లేటప్పుడు శరీరాన్ని పూర్తిగా కప్పి ఉంచే దుస్తులు, పాదాలు కప్పి ఉంచేలా సాక్సులు, బూట్లు ధరించాలి.
  • పొలాలు, పార్కులకు వెళ్లేటప్పుడు గడ్డి ప్రదేశాల్లో నేరుగా నేలపై కూర్చోవద్దు. కింద వస్త్రం వేసుకోవాలి. ఇంటికి వచ్చాక ఆ దుస్తులు బాగా దులపడం లేదా వేడి నీటిలో నానబెట్టి ఉతకాలి.

ఇంట్లోనూ జాగ్రత్త సుమా :

  • ఇంటి పరిసరాల చుట్టూ పొదలు, గడ్డి ఎప్పటికప్పుడూ తొలగించాలి. పచ్చదనం, పచ్చిక బయళ్లు, గృహోపకరణ సామాగ్రి నిర్వహణలో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.
  • ఈ కీటకాలు ఎలుకల శరీరానికి అతుక్కుని జీవించే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే ఇంట్లో ఎలుకలు లేకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.
  • పెంపుడు జంతువులు బయట తిరిగి వస్తే వాటి శరీరంపై కీటకాలు లేకుండా జాగ్రత్తపడాలి.

కార్యాలయాల్లో :

  • కార్యాలయాలు, గోదాముల్లో శుభ్రత పాటించాలి. వ్యర్థాలు, ఆహార వ్యర్థాల నిర్వహణ సమర్థంగా ఉండాలి.
  • చెదల నివారణ తరహాలోనే ఎప్పటికప్పుడు ఎలుకలు, కీటకాల నివారణ చర్యలు చేపట్టాలి.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

