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స్కూల్ బ్యాగ్ బరువుతో పిల్లల గుండెపైనా ఒత్తిడి - హెచ్చరిస్తున్న నిపుణులు!

స్కూల్ బ్యాగ్ బరువు ఎంత ఉండాలి? - ఎలాంటి సమస్యలు వస్తాయో తెలుసా?

Heavy School Bags
Heavy School Bags (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : June 8, 2026 at 3:19 PM IST

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Heavy School Bags Effects on Children Health Risks : స్కూల్ పిల్లల బ్యాగ్ ఎంత బరువు ఉండాలో మీకు తెలుసా? ప్రతిరోజు పిల్లలు చాలా బరువున్న బ్యాగ్​ను మోయడం వల్ల వారిలో శారీరక సమస్యలతో పాటు మానసిక సమస్యలు కూడా తలెత్తుతాయని పలు అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. వయసు పెరిగే కొద్ది ఇవి పరోక్షంగా మరిన్ని సమస్యలకు దారి తీయొచ్చట. ఈ క్రమంలో పిల్లలు అధిక బరువు మోయడం వల్ల వచ్చే సమస్యలు ఏంటీ? ఇవి పిల్లలపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

స్కూల్ బ్యాగ్ బరువు : ఎదుగుతున్న పిల్లల్లో కండరాలు, ఎముకల వ్యవస్థ అత్యంత సున్నితంగా ఉంటుంది. అధికమైన బ్యాగ్ బరువు వీటి నిర్మాణంలో ప్రభావం చూపుతుంది. అందువల్ల, పిల్లలు ఉండే బరువులో 10 శాతం లేదా 15 శాతం మాత్రమే వారి స్కూల్ బ్యాగ్ బరువు ఉండాలని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. ఒకవేళ ఈ పరిధి దాటితే పిల్లల్లో వెన్నెముక సమస్యలు తలెత్తుతాయంటున్నారు నిపుణులు. నెమ్మదిగా ఒళ్లు నొప్పులు, నడుము నొప్పి వంటి ఇబ్బందులు చిన్న వయస్సులోనే వస్తాయని చెబుతున్నారు. అంతేకాదు, మానసికంగా కూడా ఈ ప్రభావం ఉంటుందట. పదేపదే అసౌకర్యంగా ఫీల్ అవ్వడం, సరిగా నిద్ర పట్టకపోవడం, అలసట, చిరాకు, ఏకాగ్రత కోల్పోవడం వంటి సమస్యలకు దారితీస్తుంది. బరువైన స్కూల్ బ్యాగులను మోయడం పాఠశాలకు వెళ్లే పిల్లల శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యంపై గణనీయమైన ప్రతికూల ప్రభావాన్ని చూపుతుందని International Journal of Medical and Pharmaceutical Research పేర్కొంది.

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స్కూల్ బ్యాగ్ బరువు అనేది పిల్లల బరువులో 10 నుంచి 15 శాతం ఉండాలి. అంటే, ఒక పిల్లవాడు బరువు 40 కేజీలు ఉంటే, స్కూల్ బ్యాగ్ బరువు 4 నుంచి 5 కిలోల కంటే ఎక్కువ దాటకూడదు. అంతకంటే మించి ఉన్నట్లయితే తప్పనిసరిగా దాని ప్రభావం పిల్లల నడుము, భుజాల మీద పడే అవకాశం ఉంది. ఈ లక్షణాలను నిర్లక్ష్యం చేసి, స్కూల్ బ్యాగ్ బరువును అలాగే కంటిన్యూ చేసినట్లయితే, వెన్నుపూసల మధ్యలో ఉన్న డిస్క్ డామేజ్ అవుతుంది. దీనివల్ల దీర్ఘకాలిక నడుము నొప్పులు వచ్చే అవకాశం ఉంది . - వైద్య నిపుణులు

వెన్నెముక సమస్యలు : ఎక్కువ బరువు మోయడానికి అదనపు శక్తి అవసరమవుతుంది. దీనివల్ల గుండెపై ఒత్తిడి పెరిగే ప్రమాదం ఉందంటున్నారు నిపుణులు. తరచు అధిక బరువులు ఎక్కువ సేపు మోయడం వల్ల శరీరాకృతిపై ప్రభావం పడుతుందని చెబుతున్నారు. శరీర ఆకృతి మారడంతో పాటు నడకలో కూడా మార్పు ఏర్పడుతుందట. ఒకవేళ వీటిని నిర్లక్ష్యం చేయడం ప్రమాదకరమని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో కొంతమందికి వెన్ను ఒక పక్కకు వంగిపోయి ఉంటుంది. దీన్ని స్కోలియోసిస్ అంటారు. మరికొందరికి వెన్ను ముందుకు వంగిపోయి ఉండటాన్ని గూని లేదా కైఫోసిస్ అని పిలుస్తారు. ఈ క్రమంలో అధిక బరువు వల్ల పిల్లలు మందుకు వంగడం లేదా పక్కకు వంగడం కానీ చేస్తారు. వీటిని సరిచేయవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కానీ, ఈ స్టేజ్​లో అశ్రద్ధ చేసినట్లయితే, ఆ సమస్య దీర్ఘకాలికంగా ఉండిపోవచ్చని హెచ్చరిస్తున్నారు. పిల్లలకు, ప్రతిరోజూ ఎక్కువ బరువు ఉన్న బ్యాగ్ మోయడం వల్ల కేవలం అసౌకర్యంగా ఉండటమే కాదు—ఇది వారి ఎముకల ఆరోగ్యంపై కూడా ప్రభావం చూపుతుంది, దీనివల్ల నడుము నొప్పి, అలసట, శరీర భంగిమ సరిగా లేకపోవడం వంటి సమస్యలు వస్తాయని stony brook medicine పేర్కొంది.

ముందు నుంచి సైనస్ స్కోలియాసిస్ లేదా శ్వాస సంబంధిత సమస్యలతో బాధపడుతున్న పిల్లలకు అధిక బరువు మరింత ప్రమాదకరమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో పిల్లలు బ్యాగ్ వేసుకునే పద్ధతిలో కొన్ని నియమాలు పాటిస్తే ఆరోగ్య సమస్యలు రాకుండా జాగ్రత్త పడొచ్చని సూచిస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

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