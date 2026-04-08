ETV Bharat / health

శరీరాన్ని గుల్ల చేసే "సార్కోపీనియా" - ఏ వయస్సు వారిలో వస్తుందో తెలుసా?

వయస్సు పెరిగే కొద్ది వేధించే సార్కోపీనియా సమస్య - నిపుణులు ఏం చెప్తున్నారంటే!

author img

By ETV Bharat Health Team

Published : April 8, 2026 at 3:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Sarcopenia and causes of muscle loss after 30 : సడన్​గా పడిపోవడం, బ్యాలెన్స్ లేకుండా ఉండటం, రోజు చేసే పనులు కూడా చేయలేకపోవడం, వీక్నెస్​గా ఉండటం ఇలా పలు సమస్యలకు నిద్ర తగ్గింది, పని ఎక్కువైంది అనుకుంటూ కారణాలు వెతుక్కుంటూ ఉంటాం. కానీ, అసలు కారణం అది కాదంటున్నారు నిపుణులు. సార్కోపీనియా వల్ల ఇలాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో సార్కోపీనియా అంటే? ఎలాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి? ఎవరికి వస్తుందో లాంటి విషయాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

సార్కోపీనియా అంటే : వయసు పెరిగే కొద్దీ కండరాల పరిమాణం, బలం, శారీరక సామర్థ్యం క్రమంగా క్షీణించడం. ఇది కండర అస్థిపంజర వ్యవస్థను ప్రభావితం చేస్తుందని clevelandclinic పేర్కొంది. సార్కోపీనియా సాధారణంగా 30 ఏళ్ల వయస్సులో ప్రారంభమవుతుందని, ఈ వయస్సులో శరీరం ప్రతి దశాబ్దానికి సహజంగా తన కండర ద్రవ్యరాశిలో 3-5% కోల్పోతుందని womenshealth.gov పేర్కొంది. ఈ మార్పులు తరచుగా 60 ఏళ్ల వయస్సు నాటికి మరింత స్పష్టంగా కనిపిస్తాయని, వయస్సు పెరిగే కొద్దీ కొనసాగుతాయని తెలిపింది.

ఇది రోజువారీ పనులను చేసే సామర్థ్యాన్ని తగ్గించడం, పడిపోవడం లేదా ఎముకలు విరిగే ప్రమాదాన్ని పెంచడం ద్వారా జీవన నాణ్యతపై ప్రభావం చూపుతుందట. ముఖ్యంగా, మహిళల్లో 35 నుంచి 40 ఏళ్ల మధ్య కండరాల క్షీణత ఎక్కువవుతుంది. ఎందుకంటే, ఈస్ట్రోజన్ స్థాయిలు తగ్గడంతో కండరాలు బలహీనమవుతాయంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే, చాలామంది పెరి మెనోపాజ్ మహిళలు తమ బరువులో మార్పు లేకపోయినా బలహీనంగా ఉన్నట్లు అనిపిస్తుందని చెబుతున్నారు.

సార్కోపీనియా ప్రమాదకరమా : కండరాల ద్రవ్యరాశి తగ్గడం వల్ల కలిగే తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలు కలిస్తాయంటున్నారు నిపుణులు.

  • నెమ్మదించిన జీవక్రియ
  • అధిక కొవ్వు నిల్వలు
  • ఇన్సులిన్ నిరోధకత
  • ఫ్యాటీ లివర్ వచ్చే ప్రమాదం పెరగడం
  • బలహీనమైన ఎముకలు

National Library of Medicine ప్రకారం, ప్రారంభ లక్షణాలు :

  • రోజు వారీ కార్యకలాపాలు నిర్వహించడంలో ఇబ్బంది
  • నెమ్మదిగా నడవడం
  • మెట్లు ఎక్కేటప్పుడు త్వరగా అలసిపోవడం.
  • బరువు తగ్గకపోయినా, కండరాల దృఢత్వం తగ్గడం
  • అలసటగా అనిపించడం

ప్రధాన కారణాలు : సార్కోపీనియాకు ప్రధాన కారణం వృద్ధాప్యం. వయసు పెరిగే కొద్ది కండరాల కణాలు సహజంగానే క్షీణిస్తాయి. యుక్తవయసులో వ్యాయామం చేయకపోవడం లేదా ఎక్కువ సేపు కూర్చొని ఉండటం వల్ల కండరాలు బలహీనమవుతాయంటున్నారు నిపుణులు. అలాగే, శరీరానికి తగినంతగా ప్రోటీన్ అందకపోవడం, వయస్సు పెరిగే కొద్దీ కండరాల పెరుగుదలకు సహాయపడే హార్మోన్లు తగ్గడం వల్ల సార్కోపీనియా వ్యాధి వస్తుందని చెబుతున్నారు.

ప్రమాద కారకాలు :

  • ఒబెసిటీ లేదా తక్కువ బరువు
  • గుండె జబ్బులు, డయాబెటిస్ వంటి దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు
  • ఆస్టియోపొరోసిస్, ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ వంటి ఎముకలకు సంబంధించిన సమస్యలు
  • ధూమపానం
  • మద్యం సేవించడం

తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు :

  • బరువులు ఎత్తడం లాంటి వ్యాయామాలు చేయడం వల్ల కండరాల బలం పెరుగుతుంది.
  • గుడ్లు, పప్పుధాన్యాలు, చికెన్, చేపలు, పాల ఉత్పత్తులు తీసుకోవాలి
  • ఎముకలు, కండరాల ఆరోగ్యానికి విటమిన్ D అవసరం.
  • ఆల్కహాల్​కు దూరంగా ఉండాలి.
  • చక్కెర కంటెంట్ పూర్తిగా తగ్గించగలిగితే మంచిది.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

TAGGED:

MUSCLE LOSS AFTER 30
SYMPTOMS OF SARCOPENIA
SARCOPENIA CAUSES
COMPLICATIONS OF SARCOPENIA
SARCOPENIA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.