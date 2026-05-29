అధిక ఉష్ణోగ్రతలతో అనారోగ్యం - ఇలా జాగ్రత్తగా ఉండాలంటున్న నిపుణులు!

- మండే ఎండలతో ఆరోగ్యానికి ముప్పు - జీవన శైలిలో మార్పులు చేసుకోవాలని సూచన!

Heat Related Illnesses (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : May 29, 2026 at 3:24 PM IST

Simple Ways To Prevent Heat-Related Illnesses : బయట ఎండలు మండిపోతున్నాయి. ఉదయం ఏడు దాటితే మొదలయ్యే ఎండ వేడి.. రాత్రి పది దాటినా తగ్గడం లేదు. దీంతో వడదెబ్బ కేసులు రోజురోజుకూ ఎక్కువవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా డీహైడ్రేషన్, సరైన ఆహారపు అలవాట్లు లేకపోవడం వల్ల విపరీతమైన వేడి శరీరంపై తీవ్రమైన ప్రభావం చూపుతుందంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో అధిక వేడి ఆరోగ్యంపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతుంది? తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

శరీరంపై ప్రభావం : మన శరీరం చెమట, రక్త ప్రసరణ ద్వారా తనను సహజంగా చల్లబరుచుకుంటుంది. అయితే, విపరీతమైన వేడి, డీహైడ్రేషన్ వల్ల శరీరంలో నీరు, సోడియం, పొటాషియం వంటి లవణాలు తగ్గిపోతాయంటున్నారు నిపుణులు. దీనివల్ల రక్త పరిమాణం తగ్గుతుందట. శరీర ఉష్ణోగ్రత వేగంగా పెరుగుతుందని చెబుతున్నారు. గుండె కూడా వేగంగా కొట్టుకుంటుందని తెలియజేస్తున్నారు. క్రమంగా శరీరాన్ని చల్లబరిచే వ్యవస్థ దెబ్బతింటుందని వివరిస్తున్నారు. అప్పుడే వడదెబ్బ (హీట్ స్ట్రోక్) తగులుతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. తీవ్రమైన వేడి దీర్ఘకాలిక వ్యాధుల (గుండె, మానసిక, శ్వాసకోశ, మధుమేహం సంబంధిత వ్యాధులు) నుంచి వచ్చే ఆరోగ్య ప్రమాదాలను మరింత తీవ్రతరం చేయడమే కాకుండా, తీవ్రమైన మూత్రపిండాల సమస్యలకు కూడా కారణమవుతుందని World Health Organization పేర్కొంది.

ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరట :

ఆహారం : శరీర ఉష్ణోగ్రతను సమతుల్యంగా ఉంచుకోవడానికి నీటిశాతం ఎక్కువగా ఉండే పండ్లు, కూరగాయలు తినాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా, నీటిశాతం ఎక్కువగా ఉండే పుచ్చకాయ, ఖర్బూజా, సొరకాయ, దోసకాయలను ఆహారంలో భాగం చేసుకోవాలంటున్నారు. వీటివల్ల హైడ్రేటెడ్​గా ఉంటామని తెలియజేస్తున్నారు.

ఎలక్ట్రోలైట్స్ ఉండేలా : వేడి నుంచి ఉపశమనం పొందడానికి కేవలం మంచి నీళ్లు మాత్రమే తాగితే ఎలాంటి ప్రయోజనమూ ఉండదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. నీటితో పాటు ఎలక్ట్రోలైట్స్ కూడా ఉండేలా చూసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో కొబ్బరి నీళ్లు, నిమ్మరసం, మజ్జిగ వంటివి తాగడం వల్ల చెమట రూపంలో కోల్పోయిన లవణాలు శరీరానికి తిరిగి లభిస్తాయని పేర్కొంటున్నారు. కొబ్బరి నీటిలో పొటాషియం అధికంగా ఉంటుంది, సోడియం, క్లోరైడ్, కార్బోహైడ్రేట్‌లను కలిగి ఉంటుందని National Library of Medicine పేర్కొంది.

తీవ్రమైన ఎండ వేళల్లో బయటకు వెళ్లకుండా : మధ్యాహ్నం 12:00 గంటల నుంచి సాయంత్రం 4:00 గంటల మధ్య బయటకు వెళ్లకపోవడమే మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. ఒకవేళ తప్పనిసరిగా వెళ్లాల్సి వస్తే, ముందే తగినంత నీరు తాగడం, శరీరాన్ని పూర్తిగా కప్పి ఉంచే దుస్తులు వేసుకోవడం లాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని తెలియజేస్తున్నారు. శరీరానికి గాలి ప్రసరించేలా ఉండే లేత రంగు, తేలికైన, వదులుగా ఉండే కాటన్ దుస్తులను ధరించాలని The University of North Carolina at Chapel Hill పేర్కొంది.

వీటికి దూరంగా : వడదెబ్బ తగలకుండా ఉండాలంటే.. శరీరాన్ని చల్లగా, హైడ్రేటెడ్​గా ఉంచుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంగా వేడిగా, కారంగా ఉండే ఆహారాలు శరీరంలో వేడిని పుట్టిస్తాయట. ఇవి రక్త ప్రసరణను పెంచి, శరీర అంతర్గత ఉష్ణోగ్రతను ఎక్కువ చేస్తాయని చెబుతున్నారు.

ఎక్కువ గ్యాప్ తీసుకోవద్దు : బ్రేక్​ఫాస్ట్, లంఛ్, డిన్నర్​ల మధ్య ఎక్కువ గ్యాప్ తీసుకోవద్దంటున్నారు నిపుణులు. తరచుగా కొద్దికొద్దిగా ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు, ఎలక్ట్రోలైట్ స్థాయిలు స్థిరంగా ఉంటాయని తెలియజేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో టైంకి భోజనం చేయకుండా ఖాళీ కడుపుతో ఉంటే నీరసం, తల తిరగడం వంటి సమస్యలు వచ్చి శరీరం త్వరగా వడదెబ్బకు గురవుతుందని సూచిస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

