ETV Bharat / health

జుట్టు దువ్వడానికీ ఓ పద్ధతుందట! - ఇలా చేస్తేనే రాలదట!

- జుట్టు రాలడం తగ్గాలంటే దువ్వెన ఎలా వాడాలో చెబుతున్న నిపుణులు!

Hair Brushing Benefits
Hair Brushing Benefits
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : April 25, 2026 at 3:29 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Hair Brushing Tips : జుట్టును అదే పనిగా దువ్వుకుంటే ఎక్కువగా రాలిపోతుందని చాలామంది అనుకుంటారు. అందుకే, ఏదో అలా పైపైన దువ్వుకొని జడ వేసుకుంటారు. అయితే, ఇలా చేయడం వల్ల కూడా చిక్కులు కట్టి జుట్టు రాలిపోతుందంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే, హడావిడిగా కాకుండా, కుదుళ్ల నుంచి చివర్ల దాకా నెమ్మదిగా జుట్టును దువ్వుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో జుట్టు ఎలా దువ్వుకుంటే మంచిదో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

నెమ్మదిగానే ఎందుకు? : మాములుగా మనం రోజూ జుట్టు దువ్వుకునే క్రమంలో సుమారు 50 - 100 వెంట్రుకలు దాకా రాలిపోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే, కాస్త సమయం వెచ్చించి నెమ్మదిగా దువ్వుకోవడం వల్ల జుట్టు రాలే సమస్య క్రమంగా తగ్గుతుందని సలహా ఇస్తున్నారు.

తేమను కోల్పోకుండా : కుదుళ్లలో సహజ సిద్ధమైన నూనెల్ని విడుదల చేసే సెబేషియస్ గ్రంథులు ఉంటాయి. జుట్టు దువ్వే క్రమంలో అవి ప్రేరేపితమై అవసరమైన మొత్తంలో నూనెల్ని విడుదల చేస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. ఫలితంగా, కుదుళ్లు, జుట్టు తేమను కోల్పోకుండా ఉంటాయని clevelandclinic పేర్కొంది. ఇది జుట్టు పెరుగుదలకు దోహదం చేస్తుందని పేర్కొంటున్నారు.

జుట్టు రాలకుండా : జుట్టులో దుమ్ము - ధూళి చేరి.. సరిగ్గా దువ్వకపోతే చిక్కులు కట్టినట్లుగా తయారవుతుంది. జుట్టు రాలడానికి ఇదీ ఓ కారణమంటున్నారు నిపుణులు. కాబట్టి, ఇలాంటప్పుడు చిక్కులు తొలగిస్తూ జుట్టును దువ్వుకోవడం వల్ల జుట్టు రాలకుండా ఉండడంతోపాటు కుదుళ్లలో చిక్కుకున్న దుమ్ము- ధూళి కూడా తొలిగిపోతాయని తెలియజేస్తున్నారు.

ఎన్నిసార్లు దువ్వుకోవాలి? : జుట్టు దువ్వుకోవడం మంచిది అని ఎలా పడితే అలా.. ఎంతసేపు పడితే అంతసేపు దువ్వుకోవడం కూడా అంత మంచిది కాదంటున్నారు నిపుణులు. దువ్వెన కుదుళ్లకు తాకేలా, వెంట్రుకల్లో చిక్కులు తొలగించుకుంటూ పై నుంచి కింది వరకు నెమ్మదిగా దువ్వుకోవాలని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో చెక్కతో చేసిన దువ్వెన ఉపయోగిస్తే వెంట్రుకలు, కుదుళ్లు డ్యామేజ్ కాకుండా ఉంటాయని సలహా ఇస్తున్నారు. జుట్టు దువ్వే ఫ్రీక్వెన్సీలను తగ్గించడం వల్ల జుట్టు రాలడం తగ్గుతుందని National Library of Medicine పేర్కొంది.

తడి జుట్టుతో : తడిగా ఉన్న జుట్టును ఆరాక దువ్వుకుందామని చాలా మంది అలాగే వదిలేస్తుంటారు. తద్వారా వెంట్రుకలు చిక్కులు కట్టే అవకాశం ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే, తడిగా ఉన్న జుట్టును ఇలా దువ్వుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.

  • తలస్నానం చేశాక కండిషనర్ రాసుకోవాలని పేర్కొంటున్నారు. ఒకవేళ ఈ అలవాటు లేని వారు దీని వదిలేయచ్చట.
  • ప్రస్తుతం బ్రిజిల్స్ మధ్య గ్యాప్ ఎక్కువగా ఉన్న, చివర్ల వద్ద మృదువైన బొడిపెల్లా ఉన్న దువ్వెన తీసుకొని కుదుళ్ల వద్ద నుంచి చివర్ల దాకా దువ్వుతూ రావాలని తెలియజేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఎక్కడైనా చిక్కులు కట్టినట్లు అనిపిస్తే వేళ్లతో వాటిని తొలగించాలని వివరిస్తున్నారు.
  • చిక్కులన్నీ తొలగిపోయాక.. మరోసారి జుట్టును పై నుంచి కింది వరకు దువ్వుకుంటే సరిపోతుందంటున్నారు. తడి జుట్టు బలహీనంగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు. కాబట్టి, చిక్కులు తొలగించుకునేలా దువ్వుకుంటే చాలని వివరిస్తున్నారు.

పొడి జుట్టు కోసం : జడ వేసుకున్నా, వదిలేసినా.. జుట్టు ఎక్కువగా చిక్కులు చివర్ల వద్దే కడుతుంది. కాబట్టి, ముందుగా ఆ భాగంలో చిక్కులు తొలగించుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. ఇందుకోసం జుట్టు మధ్య భాగం నుంచి కింది వరకు చిక్కులు తొలగించుకుంటూ నెమ్మదిగా దువ్వాలని చెబుతున్నారు.

ఇప్పుడు ఇంకాస్త పై నుంచి కింది వరకు నెమ్మదిగా దువ్వుకుంటూ రావాలని సలహా ఇస్తున్నారు. ఆ తర్వాత కుదుళ్ల నుంచి కింది దాకా మరోసారి జుట్టు మొత్తాన్ని దువ్వాలని పేర్కొంటున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల చిక్కులు తొలగిపోతాయని తెలియజేస్తున్నారు. జుట్టు కూడా ఎక్కువగా రాలకుండా ఉంటుందని సలహా ఇస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

TAGGED:

BRUSHING HAIR TIPS
HEALTHIEST TYPE OF HAIR BRUSH
HOW TO BRUSH HAIR CORRECTLY
HAIR BRUSHING MISTAKES
HAIR BRUSHING

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.