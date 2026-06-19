డెలివరీ తర్వాత బరువు తగ్గాలంటే - ఇలా చేయాలంటున్న నిపుణులు
- ప్రెగ్నెన్సీ తర్వాత శారీరక, మానసిక మార్పులు - ఈ సమస్యల నుంచి బయటపడొచ్చంటున్న నిపుణులు!
Published : June 19, 2026 at 12:30 PM IST
Safe Exercises for Breastfeeding Mothers : డెలివరీ తర్వాత వచ్చే సమస్యల్ని దూరం చేయడంలో వ్యాయామం కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వ్యాయామం చేస్తూ క్యాలరీలు తక్కువగా, పోషకాలు ఎక్కువగా ఉండే ఆహార పదార్థాల్ని చేర్చుకుంటే ప్రసవానంతరం త్వరగా బరువు తగ్గవచ్చని సూచిస్తున్నారు. మరి, అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
హ్యాపీ హర్మోన్లు : డెలివరీ తర్వాత శరీరం శక్తిని కోల్పోయి పూర్తిగా బలహీనపడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే, ఈ శక్తిని తిరిగి కూడగట్టుకోవాలంటే.. వ్యాయామం చక్కటి మార్గమంటున్నారు. వ్యాయామం చేసే క్రమంలో ఎండార్ఫిన్లు, డోపమైన్, సెరటోనిన్ వంటి హ్యాపీ హర్మోన్లు శరీరంలో విడుదలవుతాయని పేర్కొంటున్నారు. ఇవి శరీరంలో శక్తిని పెంచడంతో పాటు ప్రశాంతతను అందిస్తాయని తెలియజేస్తున్నారు.
మానసిక ప్రశాంతతకు : బిడ్డకు జన్మనిచ్చాక నిద్రలేమి, అలసటతో తీవ్రమైన ఒత్తిడి ఎదురవుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే, విభిన్న వ్యాయామాలు, యోగా, ధ్యానం వంటివి ఒత్తిడిని తరిమికొట్టి మానసిక ప్రశాంతతను అందిస్తాయంటున్నారు. ఇలా ప్రశాంతంగా ఉండడం వల్ల బిడ్డ ఎదుగుదలకు పరోక్షంగా మేలు జరుగుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. వ్యాయామం ప్రసవానంతర అలసటను తగ్గిస్తుందని National Library of Medicine పేర్కొంది. ప్రసవం తర్వాత జీవిత నాణ్యతను పెంచవచ్చని తెలిపింది.
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బరువు అదుపులో : గర్భధారణ సమయంలో దృఢంగా ఉంచడానికి కొన్ని వ్యాయామాలు ఎలా మేలు చేస్తాయో.. ప్రసవానంతరం కూడా కొన్ని వర్కవుట్లు తిరిగి పూర్వపు స్థితికి తీసుకురావడంతో సహకరిస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. ముఖ్యంగా, డెలివరీ తర్వాత అధిక బరువును తగ్గించుకోవడం, పొట్ట తగ్గించుకోవడంలో ఇవి మేలు చేస్తాయని పేర్కొంటున్నారు. వ్యాయామం, యోగాతో కూడిన సరైన శారీరక శ్రమలో పాల్గొనడం బరువు నిర్వహణకు, కండరాల బలం పెంచడానికి సహాయపడుతుందని, తద్వారా మొత్తం ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుందని National Library of Medicine పేర్కొంది
- బిడ్డ పుట్టాక కొంతమంది తల్లులు నిద్రలేమి సమస్యతో ఇబ్బంది పడుతుంటారు. ఇలాంటి వాళ్లు వ్యాయామాలు చేయడం వల్ల సుఖంగా నిద్ర పట్టే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
ఆరు వారాల తర్వాతే : డెలివరీ అయిన ఆరు వారాల తర్వాతనే వ్యాయామం మొదలు పెట్టమని nhs.uk పేర్కొంది. అదికూడా, ముందు ఓ సారి డాక్టర్ వద్ద ఆరోగ్య పరిస్థితిని సమీక్షించుకున్నాకే వ్యాయామం చేయాలని సూచిస్తోంది. బ్రిస్క్ వాకింగ్, ఈత, యోగా, సైక్లింగ్, పిలాటిస్, తక్కువ తీవ్రత ఉండే ఏరోబిక్ వ్యాయామాలు, పరుగు లేదా జాగింగ్ వంటివి ప్రసవానంతర సమస్యల నుంచి త్వరగా కోలుకునేందుకు తోడ్పడతాయని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. అలాగే, ఒకేసారి ఎక్కువ సమయం వ్యాయామాలు చేయకుండా.. క్రమంగా సమయాన్ని పెంచుకుంటూ పోవడం మంచిదంటున్నారు.
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