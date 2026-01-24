వెచ్చదనం కోసం రూమ్ హీటర్లు వాడుతున్నారా? - ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?
- చలికాలంలో పెరుగుతున్న రూమ్ హీటర్ల వాడకం - అతిగా ఉపయోగిస్తే ఈ సమస్యలు వస్తాయంటున్న నిపుణులు!
Published : January 24, 2026 at 2:59 PM IST
Room Heater Dangers : చలిని తట్టుకోవడానికి చాలామంది పొద్దెక్కేదాకా ముసుగుతన్ని పడుకుంటారు. అయితే, చలికాలంలో ఇంకాస్త వెచ్చదనం కోరుకునే వారు బెడ్రూంలో హీటర్లను కూడా ఏర్పాటు చేసుకుంటారు. ఇలాంటి రూం హీటర్లు చలిని తరిమికొట్టడం వరకు బాగానే పనిచేసినా, ఆరోగ్యపరంగా మాత్రం పలు సమస్యల్ని తెచ్చిపెడతాయంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే, రూమ్ హీటర్లు వాడే విషయంలో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
పడుకునేటప్పుడు వెచ్చ ఉండే ఆ గది హాయినిస్తుంది. కానీ, రాత్రంతా హీటర్ ఆన్ చేసి ఉంచడం వల్ల శరీరంపై ఒత్తిడి పడుతుందంటున్నారు ఆరోగ్య నిపుణులు. ఇది కేవలం వేడికి సంబంధించిన సమస్య మాత్రమే కాదని, ఆ వేడి గాలి నాణ్యతను, తేమను, శరీర సహజ రిథమ్ను మారుస్తుందని చెబుతున్నారు. రూం హీటర్లు శరీరంపై ఒత్తిడిని కలిగిస్తాయని National Library of Medicine అధ్యయనం పేర్కొంది. ఇది శ్వాసకోశ, హృదయ సంబంధ, మధుమేహం, మూత్రపిండాల వ్యాధి, ఇతర వైద్య పరిస్థితులు వంటి దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో బాధపడేవారిలో ముప్పును తీవ్రతరం చేస్తుందని తెలిపింది.
రాత్రిపూట డీహైడ్రేషన్, తక్కువ తేమ : సాధారణంగా గదిలో తేమ (humidity) 30-50 శాతం మధ్య ఉండాలి. ఫ్యాన్-ఫోర్స్డ్/ కాయిల్ ఆధారిత హీటర్లు దీనిని 30 శాతం కంటే తక్కువకు పడిపోయేలా చేస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. దీనివల్ల చర్మం, గొంతు ఆరిపోవడం, తలనొప్పి, ముక్కు దిబ్బడ లేదా పెదవులు పగలడం వంటి సమస్యలు వస్తాయని హెచ్చరిస్తున్నారు. స్పేస్ హీటర్లు అవాంఛిత నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్ను కూడా తీసుకురావచ్చని, ఇది ఉబ్బసం, ఇతర శ్వాసకోశ సమస్యలను కలిగిస్తుందని U.S Department of Energy అధ్యయనం పేర్కొంది.
నిద్రా భంగం : గాఢ నిద్ర పట్టాలంటే శరీర ఉష్ణోగ్రత రాత్రిపూట సహజంగానే కొంచెం తగ్గాలి. కానీ, గది వేడిగా ఉంటే ఈ ప్రక్రియకు అడ్డంకి ఏర్పడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనివల్ల గుండె వేగం పెరగడం, పదే పదే పక్కకు తిరగడం, నిద్ర సరిగ్గా పట్టకపోవడం వంటివి జరుగుతాయంటున్నారు. ఫలితంగా, మరుసటి రోజు ఉదయం నీరసంగా అనిపిస్తుందని పేర్కొంటున్నారు.
శ్వాసకోశ సమస్యలు : రూమ్ హీటర్స్ గదిలోని గాలిని పొడిగా చేయడమే కాదు, విషపూరితం కూడా చేస్తాయనంటున్నారు నిపుణులు. ఎలాగంటే, కొన్ని రకాల హీటర్లు కార్బన్ మోనాక్సైడ్ను విడుదల చేస్తాయని చెబుతున్నారు. దీనికి మండే స్వభావం ఉండడం వల్ల ఇంట్లో అగ్ని ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉందంటున్నారు. అంతేకాదు, ఈ వాయువు పీల్చుకోవడం వల్ల ఆస్తమాతో పాటు ఇతర శ్వాసకోశ సంబంధిత సమస్యలు కూడా వస్తాయని హెచ్చరిస్తున్నారు. కాబట్టి, హీటర్ వాడే గదిలో సరైన వెంటిలేషన్ ఉండడం తప్పనిసరని సూచిస్తున్నారు. అలాగే, రాత్రంతా హీటర్లను వాడడం కంటే కాసేపు ఉపయోగించుకొని ఆ తర్వాత ఆపేయడం వల్ల సమస్యను కొంత వరకు తగ్గించుకోవచ్చని సలహా ఇస్తున్నారు. అరుదుగా కలప హీటర్ వాడకం (ప్రతి సంవత్సరం 30 రోజులు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ) ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ ప్రమాదాన్ని 68% పెంచుతుందని UNSW Sydney అధ్యయనం పేర్కొంది.
చర్మ సమస్యలు : మాములుగా చలికాలంలో వాతావరణంలో తేమ తక్కువగా ఉంటుంది. ఇలాంటి పొడిగాలి శరీరానికి తాకడం వల్ల చర్మం కూడా పొడిబారిపోతుందంటున్నారు నిపుణులు. అయితే, రాత్రంతా గదిలో హీటర్లు వేసుకొని పడుకోవడం వల్ల ఈ సమస్య మరింత పెరుగుతుందని చెబుతున్నారు. హీటర్ నుంచే వెలువడే వేడి వాతావరణంలో ఉన్న ఆ కాస్త తేమను కూడా తొలగించి గాలిని పొడిగా మార్చుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. ఇక, ఇదే గాలి రాత్రంతా శరీరానికి తాకడం వల్ల చర్మం తేమను కోల్పోతుందని వివరిస్తున్నారు. తద్వారా దురద, మంట, అలెర్జీ వంటివి వస్తాయని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇక, సున్నితమైన చర్మం గల వారు, చిన్న పిల్లల్లో ఈ సమస్య మరింత తీవ్రంగా ఉంటుందని పేర్కొంటున్నారు. అందుకే, అత్యవసరమైతేనే, తక్కువ సమయం వాటిని ఉపయోగించడంతో పాటు తక్కువ ఉష్ణోగ్రత వద్ద వాటిని సెట్ చేసుకోవడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
రోగనిరోధక వ్యవస్థపై ప్రతికూల ప్రభావం : బయట చలిగా ఉన్నప్పుడు గదిలో హీటర్ వేసుకుంటే ఎంతో వెచ్చగా, హాయిగా ఉంటుంది. అలాగని, ఎప్పుడూ ఒకే దగ్గర కూర్చోవడం కుదరదు కదా! ఏవైనా పనుల రీత్యా బయట వెళ్లాక తప్పదు. అయితే, అప్పటిదాకా వెచ్చదనంలో ఉన్న శరీరం ఒక్కసారిగా చల్లటి వాతావరణంలోకి, చలిలో గడిపిన తర్వాత వెంటనే హీటర్ వేడికి, ఇలా వాతావరణంలోని ఉష్ణోగ్రతల్లో హెచ్చుతగ్గుల ప్రభావం మనలోని రోగనిరోధక వ్యవస్థపై పడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. తద్వారా లేనిపోని అనారోగ్యాలు చుట్టుముట్టే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉందంటున్నారు. అందుకే, హీటర్ కంటే సాధారణ గది ఉష్ణోగ్రత వద్ద గడపడం, ఒకవేళ హీటర్ ఉపయోగించినా తక్కువ వేడి ఉత్పన్నమయ్యేలా దానిలోని ఉష్ణోగ్రతను సెట్ చేసుకోవడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
సురక్షితమైన పద్ధతులు :
- పడుకోవడానికి 20-30 నిమిషాల ముందే గదిని వేడి చేసి, తర్వాత హీటర్ ఆపేయండి.
- ఆటో-ఆఫ్ టైమర్లను ఉపయోగించండి.
- గదిలో తేమను కాపాడుకోవడానికి హ్యూమిడిఫయర్లను వాడండి.
- హీటర్లకు బదులుగా వెచ్చని దుప్పట్లు లేదా ఇన్సులేటెడ్ బెడ్డింగ్ వాడటం శ్రేయస్కరం.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
