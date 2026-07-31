కార్టిసాల్ హార్మోన్తో - కాస్త జాగ్రత్త!
మానసిక ఒత్తిడితో చిత్తవుతున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరంటున్న నిపుణులు!
Published : July 31, 2026 at 5:15 PM IST
Role of Cortisol in the Body : ప్రస్తుతం చాలామంది ఉరుకుల, పరుగుల జీవితాన్ని గడుపుతున్నారు. పగలంతా పని చేయడంతో సాధారణంగా రాత్రి సమయంలో మెలకువ రాకుండా నిద్ర పోవాలి. కానీ, చాలామంది మాత్రం రాత్రి 2 గంటల సమయంలో లేస్తున్నారు. ఇందుకు ప్రధాన కారణం.. ఎక్కువగా స్క్రీన్ చూడడం వల్ల కార్టిసాల్ హార్మోన్ పెరిగి ఈ సమస్య వస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో నిద్రకు, కార్టిసాల్ హార్మోన్ మధ్య సంబంధం ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
స్ట్రెస్ హార్మోన్ : కార్టిసాల్ హార్మోన్ అడ్రినల్ గ్రంథుల్లో ఉత్పత్తవుతుందట. ఇది శరీరం ఒత్తిడిని తట్టుకోవడానికి సహాయపడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలను క్రమబద్ధీకరింస్తుందని అంటున్నారు. జీవక్రియకు తోడ్పడుతుందని పేర్కొంటున్నారు. శరీరంలో వాపులను నియంత్రిచడంతోపాటు రక్తపోటును అదుపులో ఉంచుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. నిద్ర - మెలకువ చక్రం, రోగనిరోధక శక్తిలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని వివరిస్తున్నారు. దీన్ని స్ట్రెస్ హార్మోన్ అనీ అంటారు.
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ఉదయం చురుకుదనం, రాత్రి ప్రశాంతంగా : సాధారణంగా శారీరక లేదా మానసిక ఒత్తిడి ఎదురైనప్పుడు శరీరంలో కార్టిసాల్ స్థాయి పెరుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఉదయం 6 నుంచి 8 గంటల మధ్య మనం నిద్ర లేవడానికి, రోజంతా చురుగ్గా ఉండటానికి వీలుగా కార్టిసాల్ అత్యధికంగా ఉత్పత్తవుతుందని అంటున్నారు. ఇది క్రమంగా తగ్గుతూ వచ్చి, రాత్రి వేళల్లో కనిష్ఠ స్థాయికి చేరుకుంటుందని తెలియజేస్తున్నారు. దీంతో శరీరం స్థిమితపడుతుందని, బాగా నిద్రపడుతుందని వివరిస్తున్నారు.
రాత్రి నిద్ర పట్టడం లేదా? : మామూలుగా రాత్రి వేళల్లో కార్టిసాల్ స్థాయిలు తక్కువగా ఉండాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఒకవేళ రాత్రిపూట కూడా కార్టిసాల్ ఎక్కువగా ఉంటే, మెదడు అప్రమత్తంగా ఉంటుందని అంటున్నారు. దీనివల్ల త్వరగా నిద్ర పట్టదని పేర్కొంటున్నారు. ఒకవేళ నిద్ర పట్టినా రాత్రిపూట పదే పదే మెలకువ వస్తుందట. దీంతో నిద్రలేమి, నిద్రలో నాణ్యత లేకపోవడం, పగటిపూట అలసట వంటి సమస్యలు తలెత్తుతాయని వివరిస్తున్నారు. నిద్రలేమి లేదా నైట్ షిఫ్ట్ పని చేయడం వంటి దీర్ఘకాలిక నిద్ర సమస్యలు కార్టిసాల్ స్థాయిలను పెంచడానికి కారణమవుతుందని clevelandclinic పేర్కొంది.
అనారోగ్య సమస్యలు : దీర్ఘకాలంగా కార్టిసాల్ అధికంగా ఉంటే మెదడు, గుండె, కండరాలు, రోగనిరోధక వ్యవస్థలు ప్రభావితమవుతాయంటున్నారు నిపుణులు. ఆందోళన, డిప్రెషన్, అధిక రక్తపోటు, మధుమేహం, ఊబకాయం, రోగనిరోధక శక్తి తగ్గడం, ఎముకల బలహీనత, కండరాల బలహీనత వంటి సమస్యలు రావొచ్చని చెబుతున్నారు.
పొట్ట రావడానికి కూడా ఆ హార్మోనే కారణం! : కార్టిసాల్ అడ్రినలిన్ ప్రభావాన్ని పెంచడం, శరీరంలో ఉప్పు శాతాన్ని నిలిపి ఉంచడం ద్వారా రక్తపోటును పెంచుతుందంటున్నారు నిపుణులు. కాలేయంలో గ్లూకోజ్ ఉత్పత్తిని ప్రేరేపించడం ద్వారా రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను పెంచుతుందని చెబుతున్నారు. అంతే కాకుండా, దీర్ఘకాలికంగా కార్టిసాల్ స్థాయిలు ఎక్కువగా ఉంటే ఆకలి పెరగుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. తీపి, కొవ్వు పదార్థాలు తినాలనే కోరిక ఎక్కువవుతుందని వివరిస్తున్నారు. ఇది శరీరంలో, పొట్ట భాగంలో కొవ్వు పేరుకుపోయేలా చేస్తుందని పేర్కొంటున్నారు.
ఎలా గుర్తించాలి : నిరంతర అలసట, నిద్ర సమస్యలు, బరువు పెరగడం, ఆందోళన, మూడ్ స్వింగ్స్, అధిక రక్తపోటు, మధుమేహం ఉంటే కార్టిసాల్ అసమతుల్యతగా గుర్తించాలంటున్నారు నిపుణులు.
- దీన్ని నిర్ధారించడానికి రక్త పరీక్ష, లేట్ - నైట్, సెలైవరీ కార్టిసాల్ టెస్ట్ లేదా 24 గంటల యూరీన్ ఫ్రీ కార్టిసాల్ టెస్ట్ అందుబాటులో ఉన్నాయట.
- రక్త పరీక్షను ఉదయం 8 గంటల ప్రాంతంలో చేస్తారట. కార్టిసాల్ తేడాలను గమనించడానికి సాయంత్రం వేళల్లో లేదా రాత్రి వేళల్లో లాలాజల పరీక్షను చేస్తారని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
యువతకు శాపం :
- నిరంతర పని ఒత్తిడి, నిద్రలేమి, అస్తవ్యస్త ఆహారపు అలవాట్లు, శారీరక శ్రమ లేకపోవడం, ఆర్థిక ఇబ్బందులు, సామాజిక ఒత్తిళ్లు, వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ లేకపోవడం ఈ హార్మోన్ పెరగడానికి ప్రధాన కారణాలంటున్నారు నిపుణులు.
- విశ్రాంతి తీసుకోకుండా నిరంతరం మెదడుకు ఒత్తిడి కలిగించడం వల్ల ఈ సమస్యలు పెరుగుతున్నాయంటున్నారు నిపుణులు. రాత్రి సమయంలో స్క్రీన్ల నుంచి వచ్చే కాంతి మెదడును అతిగా ప్రేరేపిస్తుందని అంటున్నారు. నిద్రకు కారణమయ్యే మెలటోనిన్ హార్మోన్ ఉత్పత్తిని అడ్డుకుంటుందని తెలియజేస్తున్నారు.
- సోషల్ మీడియాలో చూసే కొన్ని ఒత్తిడితో కూడిన లేదా ఉద్వేగభరితమైన విషయాలు కార్టిసాల్ స్థాయిలను పెంచి, నిద్ర నాణ్యతను పాడుచేస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. అంతేకాదు, శరీరానికి తగినంత విశ్రాంతి ఇవ్వకుండా తీవ్రంగా వ్యాయామాలు చేయడం వల్ల శరీరంలో కార్టిసాల్ స్థాయిలు పెరుగుతాయని చెబుతున్నారు. ఇది తీవ్రమైన అలసట, కండరాల బలహీనత, రోగనిరోధక శక్తి తగ్గడానికి దారితీస్తుందని వివరిస్తున్నారు.
రోజూ ఒకే సమయానికి నిద్రపోవడం, లేవడం అలవాటు చేసుకోండి. మితమైన వ్యాయామం, పోషకాలు ఉన్న ఆహారాన్ని తీసుకోండి. అనవసరమైన విషయాలకు ఒత్తిడి పడకపోవడం మంచిది. హార్మోన్ల అసమతుల్యత లక్షణాలు తగ్గకపోతే, వెంటనే డాక్టర్లను సంప్రదించాలి- డాక్టర్ మాలినేని వికాస్, MBBS, MD, సీనియర్ కన్సల్టెంట్ ఎండోక్రినాలజిస్ట్, అమర హాస్పిటల్, తిరుపతి
తగ్గించుకునేదెలా? :
- రోజువారీ నిద్ర వేళలను క్రమబద్ధీకరించుకోవాలి
- ఒత్తిడిని నియంత్రించడం అలవాటు చేసుకోవాలి
- సమతులాహారం తీసుకోవాలి
- టీ, కాఫీ, ఆల్కహాల్ వినియోగాన్ని తగ్గించాలి.
- స్క్రీన్ సమయాన్ని తగ్గించాలి.
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