ఆయుర్వేదంతో మధుమేహం నియంత్రణ సాధ్యమేనా? - పరిశోధనలు ఏం చెప్తున్నాయంటే!
మధుమేహ నియంత్రణలో "మూడు అడుగులు" - ఆయుర్వేద ఔషధాలివే!
Published : April 22, 2026 at 3:54 PM IST
Role of Ayurveda in Helping Manage Diabetes : ప్రస్తుతం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా వేగంగా పెరుగుతున్న ఆరోగ్య సమస్యలలో డయాబెటిస్ ఒకటి. ఈ క్రమంలో సాంప్రదాయ వైద్య పద్ధతులు, ముఖ్యంగా ఆయుర్వేదంపై ప్రజలు ఆసక్తిని చూపిస్తున్నారు. ఆయుర్వేదం వల్ల డయాబెటిస్ నియంత్రణలో ఉంటుందా? లేదా? అంశంపై భారత ప్రభుత్వం, ఆయుష్ మంత్రిత్వ శాఖ, వివిధ శాస్త్రీయ సంస్థలు నిర్వహించిన అధ్యయనాలు ఏం చెబుతున్నాయో తెలుసుకుందాం!
ఆయుర్వేదంలో కేవలం అనారోగ్య సమస్యలకు పరిష్కారాలు మాత్రమే కాదు, ఆరోగ్యాన్ని ఎలా కాపాడుకోవాలనే విషయాన్నీ కూలంకశంగా వివరించారు. మార్కెట్లో విరివిగా అందుబాటులో ఉండే వాటి నుంచి అరుదుగా లభించే మూలికలు, వస్తువుల వరకు వాటి ప్రయోజనాలను ఆయుర్వేదంలో క్షుణ్ణంగా పేర్కొన్నారు. ఈ క్రమంలో దేశంలో అత్యంత వేగంగా విస్తరిస్తున్న మధుమేహం నివారణకు కూడా ఆయుర్వేద చికిత్సపై ఆశలు పెరుగుతున్నాయి. ఆయుర్వేదం, యోగా, ఇతర సాంప్రదాయ వైద్య పద్ధతులను ప్రోత్సహించడానికి భారత ప్రభుత్వం గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా అనేక రకాల చర్యలు చేపట్టింది. ముఖ్యంగా, డయాబెటిస్, గుండె సంబంధిత వ్యాధులు, క్యాన్సర్ వంటి జీవనశైలి వ్యాధుల చికిత్సలో AYUSH చికిత్స పద్ధతులను చేర్చడానికి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి.
ఆయుర్వేదం వల్ల ఎలాంటి దుష్ప్రభావాలు లేవు. సాధారణంగా డయాబెటిస్ నియంత్రణలో ఉండటానికి పేషెంట్స్ అధిక మోతాదులో మందులు తీసుకుంటారు. దీనివల్ల తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యల బారిన పడుతున్నారు. అదే, ఆయుర్వేదంలో మధుమేహానికి చికిత్స ఒక్కొక్కరికి ఒక్కో విధంగా ఉంటుంది. ప్రతి పేషెంట్స్కు ఒకరకమైన మందులు లేదా ఆహారం పద్ధతులు ఉండవు. మధుమేహంలో వివిధ దశలు ఉన్నట్లే, దాని చికిత్స కూడా మధుమేహం తీవ్రతపై ఆధారపడి ఉంది. - హర్ష్ సెహగల్, సీనియర్ ఆయుర్వేద వైద్యుడు
ఆయుర్వేదం ప్రకారం మధుమేహం నియంత్రణలో ఉండటానికి "ఔషధాలు, జీవనశైలి, ఆహారం" మూడు అడుగుల లాంటివి. ఇందులో వ్యాయామం, యోగా, సమయానికి భోజనం చేయడం, ప్రశాంతంగా నిద్రపోవడం, ఒత్తిడి నిర్వహణ వంటివి ఉంటాయి. ఈ క్రమంలో మధుమేహం ప్రారంభ దశలో ఉన్నవారిలో వేగంగా పెరుగుదల కనిపిస్తుందని, టైప్ 2 డయాబెటిస్ ఉన్నవారు ఆయుర్వేద మందులు, వ్యాయామంతో తమ పరిస్థితిని మెరుగుపరుచుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు.
ఆయుర్వేద ఔషధాలు : ఆయుర్వేదంలో మధుమేహాన్ని నియంత్రించడానికి అనేక మూలికలు, సూత్రీకరణలు ఉన్నాయి. గురుమార్, దాల్చిన చెక్క, వేప, తులసి, కాకరకాయ, ఉసిరి, మెంతులు, నల్ల మిరియాలు, అల్లం వంటి చేదు, వగరు రుచులు కలిగిన వాటిని తీసుకోవాలి. ఇవి రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడానికి, ఇన్సులిన్ సున్నితత్వాన్ని మెరుగుపరచడానికి దోహదపడుతుంది.
ఆహారం : తృణధాన్యాలు, చిరుధాన్యాలైన బార్లీ, గోధుమ, పాత బియ్యం, సజ్జలు, జొన్నలు ఆహారంలో భాగంగా తీసుకోవడం మంచిది. ఎందుకంటే ఇవి స్థిరమైన శక్తిని విడుదల చేస్తాయి. ముఖ్యంగా బార్లీ బరువు నిర్వహణకు, రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయి హెచ్చుతగ్గులు లేకుండా నిర్వహించడానికి దోహదం చేస్తుంది.
జీవనశైలి : జీవనశైలిలో మార్పు చేసుకుంటే డయాబెటిస్ని కంట్రోల్లో ఉంచుకోవచ్చనని ఆయుర్వేద నిపుణులు చెబుతున్నారు. యోగా, నడక, జాగింగ్, ఈత లాంటి వ్యాయామలను క్రమం తప్పకుండా చేయడం వల్ల ఇన్సులిన్ సున్నితత్వం మెరుగుపడుతుంది. రక్తంలో షుగర్ లెవల్స్ నియంత్రణలో ఉండడానికి రోజుకు కనీసం 30 నిమిషాల పాటు వ్యాయామం చేయడం మంచిది.
మధుమేహానికి ఆయుర్వేద మందులు చక్కెర స్థాయిలను సాధారణ స్థితికి తీసుకువస్తాయి. అవి చక్కెరను తగ్గించడమే కాకుండా ఇతర సమస్యలను కూడా తగ్గిస్తాయి- అరుణ్ త్రిపాఠి, ఉత్తరాఖండ్ ఆయుర్వేద విశ్వవిద్యాలయం వైస్ ఛాన్సలర్
ఆయుర్వేదం వైద్యంలో సానుకూల సంకేతాలు ఉన్నప్పటికీ, అది అనేక సవాళ్లును ఎదుర్కొంటోంది. ఎలాగంటే, ఆయుర్వేద మందుల పనితీరుపై ఆధునిక వైద్యశాస్త్రం ఆశించే స్థాయిలో క్లినికల్ ట్రయల్స్, డేటా తక్కువగా ఉండటం. అంతేకాకుండా, మార్కెట్లో లభించే కొన్ని ఆయుర్వేద ఉత్పత్తులలో మూలికల నాణ్యత సరిగ్గా లేకపోవడం లేదా కల్తీ జరగడం. అలాగే, వివిధ ప్రాంతాలలో తయారు చేయబడిన మందుల కూర్పులో తేడాలు ఉండవచ్చు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
