కీళ్ల నొప్పులు వేధిస్తున్నాయా? - రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ ముందస్తు లక్షణాలు ఇవే!
కీళ్లు బిగుసుకుపోయినట్లు అనిపిస్తోందా? - తొలి దశలో గుర్తించి, చికిత్స తీసుకోవాలంటున్న నిపుణులు!
Published : September 21, 2026 at 7:27 PM IST
Rheumatoid Arthritis : రూమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ అనేది ఒక దీర్ఘకాలిక ఆటో ఇమ్యూన్ సమస్య. దీనితో బాధపడేవారికి కొన్ని రోజులు పరిస్థితి అదుపులో ఉన్నట్లు అనిపిస్తే, మరికొన్ని రోజులు నొప్పి భరించలేనంత తీవ్రంగా ఉంటుంది. ఇలాంటి హెచ్చుతగ్గుల వల్ల ఆరోగ్యం స్థిరంగా ఉందా లేదా మరింత క్షీణిస్తోందా అని తెలుసుకోవడం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. అయితే, శరీరంలో కనిపించే కొన్ని రకాల లక్షణాలు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
అయితే, రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ నిశ్శబ్దంగా పెరుగుతూ పోవచ్చు. కానీ, దాని హెచ్చరిక సంకేతాలు మాత్రం చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. చేతులు, మణికట్టు, పాదాలలో వారాల తరబడి నిరంతరం కీళ్లనొప్పులు, వాపులు ఉండటం, ఉదయం నిద్రలేచిన తర్వాత గంట కంటే ఎక్కువ సమయం కీళ్లు బిగుసుకుపోవడం, ఎంత విశ్రాంతి తీసుకున్నా తగ్గని అలసట, బలహీనత, శరీరానికి ఇరువైపులా ఒకే లాంటి నొప్పి కలగడం, కారణం లేకుండా బరువు తగ్గడం లేదా స్వల్ప జ్వరం రావడం ఇవన్నీ కూడా ఈ వ్యాధి లక్షణాలని సూచిస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
కీళ్ల నొప్పులు, వాపులు పెరగడం : రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ తీవ్రమవుతుందనడానికి అత్యంత స్పష్టమైన సంకేతాలలో ఒకటి - కీళ్ల నొప్పులు, వాపులు లేదా తాకినప్పుడు నొప్పి వంటి లక్షణాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. గతంలో అదుపులో ఉన్న కీళ్లలో ఇప్పుడు తరచుగా నొప్పి రావడం, తాకినప్పుడు అవి వేడిగా అనిపించడం లేదా స్పష్టంగా వాచిపోయినట్లు కనిపిస్తుంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ లక్షణాలు కాలక్రమేణా క్రమంగా తీవ్రమవుతూ, మోకాళ్లు, మోచేతులు, భుజాల వంటి ఇతర కీళ్లకు కూడా వ్యాపించే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
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ఉదయం పూట ఎక్కువ సమయం కీళ్లు బిగుసుకుపోవడం : ఉదయం పూట కీళ్లు బిగుసుకుపోవడం అనేది రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్లో కనిపించే అత్యంత సాధారణ లక్షణమంటున్నారు నిపుణులు. అయితే, ఈ బిగుసుకుపోవడం ఎంత సమయం ఉంటుందనేది గమనించడం చాలా ముఖ్యం. ఒకవేళ ఉదయం పూట ఈ బిగుతుదనం ఎక్కువ సేపు కొనసాగితే, శరీరంలో వాపు పెరుగుతుందని అర్ధం చేసుకోవాలి.
ఈ క్రమంలో రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ తీవ్రమవుతున్న కొద్దీ, ఈ బిగుతుదనం అంత సులభంగా తగ్గదు. దీనివల్ల ఉదయాన్నే లేచి రోజువారీ పనులు చేసుకోవడం కూడా చాలా కష్టంగా మారుతుంది. ఈ బిగుసుకుపోయే సమస్య రోజువారీ జీవితాన్ని ప్రభావితం చేస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనిని అస్సలు నిర్లక్ష్యం చేయకూడదని సూచిస్తున్నారు.
విశ్రాంతి తీసుకున్నా తగ్గని అలసట : రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్తో వచ్చే అలసట అనేది ఎంత విశ్రాంతి తీసుకున్నా, ఎంత సమయం పడుకున్నా తగ్గని నిరంతర, తీవ్రమైన నీరసం. రాత్రివేళ ప్రశాంతంగా నిద్రపోయిన తర్వాత కూడా ఉదయాన్నే అలసట అనిపించినా లేదా రోజువారీ సాధారణ పనులు చేసుకోవడానికి కూడా ఇబ్బంది పడుతుంటే ఈ వ్యాధి మరింత తీవ్రంగా ఉందంటున్నారు నిపుణులు.
ఈ రకమైన అలసట తరచుగా వ్యాధి లక్షణాలు పెరగడం, శరీరంలో నిరంతరం ఉండే ఇన్ఫ్లమేషన్ వల్ల వస్తుంది. ఇది మానసిక స్థితి, ఏకాగ్రత, మొత్తం జీవన ప్రమాణాన్ని కూడా దెబ్బతీస్తుంది.
కీళ్ల కదలికలు తగ్గడం : రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ తీవ్రమవుతున్న కొద్దీ, కీళ్లు మరింత బిగుసుకుపోయి వాటిని కదల్చడం కష్టంగా మారుతుంది. దీనివల్ల కీళ్ల కదలికల పరిధి తగ్గిపోతుంది. చేతి వేళ్లను తిన్నగా చాచడంలో ఇబ్బంది కలగడం లేదా మోకాళ్లను పూర్తిగా వంచలేకపోవడం వంటి మార్పులను గమనించవచ్చు.
సకాలంలో సరైన చికిత్స తీసుకోకపోతే, కాలక్రమేణా ఈ వాపు కీళ్లును పూర్తిగా దెబ్బతినడానికి దారితీస్తుంది. ఫలితంగా, రోజువారి కదలికలు మరింత పరిమితంగా మారిపోతాయి. అయితే, ఈ మార్పులను ముందుగానే గుర్తించడం ద్వారా వ్యాధి తీవ్రతను నెమ్మదింపజేయవచ్చు. కీళ్ల కదలికలు పూర్తిగా తగ్గిపోకుండా కాపాడుకోవచ్చు.
కొత్త లక్షణాలు బయటపడటం : రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ అనేది కేవలం కీళ్లకు మాత్రమే పరిమితమయ్యే సమస్య కాదు. ఈ వ్యాధి మరింత తీవ్రమవడమంటే, శరీరంలోని ఇతర అవయవాలపై కూడా దీని ప్రభావం పడుతోందని అర్థం. వ్యాధి ముదురుతున్న కొద్దీ శరీరంలో సరికొత్త లక్షణాలు కనిపించవచ్చు. వీటిలో కళ్లు లేదా నోరు పొడిబారడం, ఎలాంటి కారణం లేకుండా బరువు తగ్గడం, తరచుగా స్వల్ప జ్వరం రావడం లేదా చేతులు మరియు కాళ్లలో మొద్దుబారడం, తిమ్మిర్లు రావడం వంటి నరాల బలహీనతలు ఉండవచ్చు.
మరికొన్ని తీవ్రమైన సందర్భాల్లో, ఈ వాపు ఊపిరితిత్తులు, గుండె లేదా రక్తనాళాలపై కూడా ప్రభావం చూపవచ్చు. కాబట్టి, శ్వాస ఆడకపోవడం, గుండెల్లో అసౌకర్యం లేదా నిరంతరాయంగా వచ్చే దగ్గు వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే, వాటిని సాధారణ సమస్యలుగా భావించకుండా ఎల్లప్పుడూ వెంటనే వైద్య పరీక్షలు చేయించుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
చేతులు లేదా పాదాల ఆకృతిలో మార్పులు : కాలక్రమేణా, అదుపులో లేని రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ వల్ల కీళ్ల ఆకృతిలో, ముఖ్యంగా చేతులు, పాదాలలో స్పష్టమైన మార్పులు రావచ్చు. చేతి వేళ్లు ఒక పక్కకు వంగిపోవడం, కీళ్ల వద్ద గడ్డల్లాగా వచ్చి పెద్దవిగా కనిపించడం లేదా కాలి వేళ్లు వాటి సహజ అమరికను కోల్పోవడం వంటి తీవ్రమైన సమస్యలు రావచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఈ మార్పులు సాధారణంగా ఒకేసారి కాకుండా క్రమక్రమంగా అభివృద్ధి చెందుతాయి. అందుకే క్రమం తప్పకుండా హెల్త్ చెకప్లు చేయించుకోవడం, నిరంతరం వైద్యుల పర్యవేక్షణలో ఉండటం చాలా ముఖ్యం. వ్యాధి ముదురుతున్నట్లు ప్రారంభంలో గుర్తించి, చికిత్సలో అవసరమైన మార్పులు చేయడం ద్వారా కీళ్లకు జరిగే ఇటువంటి శాశ్వత నష్టాన్ని సమర్ధవంతంగా నివారించవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
రక్త పరీక్షలలో వాపు పెరగడం : కొన్నిసార్లు శారీరక లక్షణాలలో పెద్దగా మార్పులు లేకపోయినప్పటికీ, రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ శరీరం లోపల నిశ్శబ్దంగా తీవ్రమవుతూ ఉండవచ్చు. రక్త పరీక్షలలో ESR లేదా CRP వంటి ఇన్ఫ్లమేషన్ మార్కర్ల స్థాయిలు పెరగడం అనేది వ్యాధి తీవ్రత పెరుగుతోందనడానికి స్పష్టమైన సంకేతమంటున్నారు నిపుణులు.
ఒకవేళ రెగ్యులర్ ల్యాబ్ పరీక్షలలో ఈ మార్పులు కనిపిస్తే, పైకి నొప్పులు తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, మందుల మోతాదును లేదా చికిత్సను మార్చాలని డాక్టర్లు సూచించవచ్చు. వ్యాధిని సమర్థవంతంగా అదుపులో ఉంచడానికి కేవలం శారీరక లక్షణాలు మాత్రమే కాకుండా, ల్యాబ్ రిపోర్టులను కూడా క్రమం తప్పకుండా పరిశీలించడం చాలా ముఖ్యమని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
డాక్టర్ను ఎప్పుడు సంప్రదించాలి? : కీళ్ల నొప్పులు పెరగడం, ఉదయం పూట ఎక్కువ సమయం కీళ్లు బిగుసుకుపోవడం, తీవ్రమైన అలసట లేదా శరీరంలో ఇతర కొత్త లక్షణాలు కనిపించడం వంటి ఏవైనా మార్పులను గమనించినట్లయితే, వెంటనే రుమటాలజిస్ట్ లేదా జనరల్ ఫిజీషియన్ను సంప్రదించడం చాలా ముఖ్యం. ఇలా లక్షణాలు మారిన వెంటనే స్పందించి ముందస్తు చికిత్స తీసుకోవడం ద్వారా కీళ్లు శాశ్వతంగా దెబ్బతినకుండా కాపాడుకోవచ్చు. ఇతర శారీరక ఆరోగ్య సమస్యల ముప్పును తగ్గించుకోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
పరిశోధన మూలలు :
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/rheumatoid-arthritis/symptoms-causes/syc-20353648
https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/4924-rheumatoid-arthritis
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10628871/
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