గుండె ఆరోగ్యం కోసం - ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరంటున్న నిపుణులు!
- జీవనశైలి, ఆహారపు అలవాట్లతోనే హృదయం ఆరోగ్యంగా ఉంటుందని సూచన!
Published : January 26, 2026 at 5:04 PM IST
Heart Health Tips : ప్రస్తుతం గుండె సంబంధిత సమస్యలు విపరీతంగా పెరుగుతున్నాయి. ఇందుకు శారీరక శ్రమ లేకపోవడం, జీవనశైలి, ఆహారపు అలవాట్లు, హార్మోన్ల మార్పులే ప్రధాన కారకాలుగా నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో కొన్ని రకాల మార్పులు చేసుకుంటే గుండె ఆరోగ్యంగా ఉంటుందంటున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
గుండె ఆరోగ్యం కోసం: శరీర జీవక్రియను మెరుగుపరచుకోవడానికి, వాపును తగ్గించడానికి, రక్త నాళాలను రక్షించడానికి జీవనశైలి, ఆహారపు మార్పులు చేర్పులు చేసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు.
ఆహారం: చిరుతిండ్లు, నూనె సంబంధిత పదార్థాలంటే ఎవరైనా ఇష్టంగా తింటారు. కానీ, వాటిని అమితంగా తీసుకుంటే మాత్రం బరువు పెరుగుతారు. తద్వారా గుండె ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావం పడుతుందంటున్నారు నిపుణులు. కాబట్టి, ఇలాంటి ఆహార పదార్థాలను మితంగా తీసుకోవడం లేదా వీటికి దూరంగా ఉండటం మంచిదని సూచిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో తక్కువ కార్బోహైడ్రేట్లు కలిగిన 'మెడిటరేనియన్ డైట్' తీసుకోవాలని సలహా ఇస్తున్నారు. కూరగాయలు, గింజలు, విత్తనాలు, వర్జిన్ ఆలివ్ ఆయిల్, ప్రొటీన్లపై దృష్టి పెట్టాలి. మెడిటరేనియన్ డైట్ పాటించే వ్యక్తులకు రక్తపోటు, కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలు, రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలు తక్కువగా ఉన్నాయని ucdavis.edu అధ్యయనం పేర్కొంది.
వ్యాయామం: క్రమం తప్పకుండా వర్కవుట్ను రొటీన్లో భాగం చేసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. రోజూ కనీసం 7 వేల అడుగులు వేయడం, భోజనం తర్వాత కాసేపు నడవడం, మెట్లెక్కడం లాంటివి చేయాలని సూచిస్తున్నారు. తద్వారా రక్త ప్రసరణ బాగా జరిగి గుండె, ఊపిరితిత్తుల పనితీరు మెరుగుపడుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. రోజుకీ 7000 అడుగులు నడవడం వల్ల గుండె సంబంధిత వ్యాధులు వచ్చే ప్రమాదం 25 శాతం వరకు తగ్గుతుందని The Lancet Public Health అధ్యయనం పేర్కొంది.
బరువు అదుపులో : గుండె ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే బరువును అదుపులో ఉంచుకోవడం కూడా ముఖ్యమంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో ఎత్తుకు తగ్గ బరువు ఉన్నారో లేదో తెలుసుకోవాలట. అలాగే, బీఎంఐ(BMI) ఎంతో తెలుసుకొని, బరువు పెరగాలా, తగ్గాలా, దానికోసం ఎలాంటి ఆహార నియమాలు పాటించాలి?, ఎలాంటి వ్యాయామాలు చేయాలి? వంటి విషయాలన్నీ తెలుసుకోవడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు. ఇలా బీఎంఐని అదుపులో ఉంచుకోవడం వల్ల గుండె సమస్యలు వచ్చే ప్రమాదం తగ్గుతుందని పలు అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది.
కదలడం : శరీరానికి తగిన పని చెప్పకుండా గంటల తరబడి ఒకేచోట కూర్చుండిపోయే వారిలో గుండె జబ్బులు, డయాబెటిస్ వచ్చే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కాబట్టి, శరీరానికి తగినంత వ్యాయామం అందేలా జాగ్రత్తపడాలని సూచిస్తున్నారు.
మానసిక సమస్యలు : దీర్ఘకాలిక ఒత్తిడి, ఆందోళన సమస్యలు కూడా గుండె ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతాయంటున్నారు నిపుణులు. కాబట్టి, మనసును ప్రశాంతంగా ఉంచుకోవడానికి ధ్యానం, యోగా, శ్వాస సంబంధిత వ్యాయామాలు సహకరిస్తాయని సలహా ఇస్తున్నారు. అనేక రకాల మానసిక ఆరోగ్య సమస్యలు గుండె జబ్బులను ప్రభావితం చేస్తాయని American Heart Association అధ్యయనం పేర్కొంది.
వీటిని చెక్ చేసుకుంటూ ఉండటం : రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలు, బీపీ ఎప్పటికప్పుడు చెక్ చేసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. వీటిలో ఏమైనా హెచ్చు తగ్గులుంటే వైద్యులు సలహా మేరకు వాటిని అదుపు చేసుకునే అవకాశం ఉంటుందట.
నిద్ర : ప్రతి రోజూ 7 గంటల కంటే తక్కువ నిద్రపోయే పెద్దలు గుండెపోటు, ఉబ్బసం, నిరాశ వంటి ఆరోగ్య సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నారని Centers for Disease Control and Prevention అధ్యయనం పేర్కొంది.
అధిక స్క్రీన్ సమయం : అధిక స్క్రీన్ సమయం కార్డియోమెటబోలిక్, హృదయ సంబంధ ప్రమాదాలతో సానుకూలంగా ముడిపడి ఉందని National Library of Medicine అధ్యయనం పేర్కొంది. ఎందుకంటే ఈ అలవాట్లు ఒకేచోట కూర్చొని ఉండే జీవనశైలికి దారితీస్తాయట. తద్వారా ఒబెసిటీ వచ్చే అవకాశం ఉందంటున్నారు నిపుణులు. ఇది గుండెకు మంచిది కాదని సూచిస్తున్నారు.
ధూమపానం : గొంతు నుంచి లోపలికి వెళ్లిన పొగలో ఉన్న నికోటిన్ రక్త ప్రవాహంలోకి వేగంగా ప్రవేశిస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. ఇది జరిగినప్పుడు వెంటనే హృదయ స్పందన రేటు పెరిగిపోతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. గుండె స్పందన రేటు పెరగడంతో, హృదయనాళ వ్యవస్థపై అదనపు ఒత్తిడి పడుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. దీంతో రక్తపోటు ప్రమాదం పెరుగుతుందని పేర్కొంటున్నారు. ఈ పరిస్థితి కంటిన్యూగా సాగినప్పుడు గుండెపోటు, పక్షవాతం వంటివి వస్తాయని హెచ్చరిస్తున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. కానీ, వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.