మీరు పీల్చే గాలి సురక్షితమైనా? - ఈ జాగ్రత్తలు పాటించాలంటున్న నిపుణులు!
-మన చుట్టూ ఉండే గాలిలో రకరకాల కాలుష్య కారకాలు ఉంటాయట - అవి మన ఊపిరితిత్తులపై ప్రభావం చూపుతాయంటున్న నిపుణులు!
Published : July 9, 2026 at 8:14 PM IST
Prevention and Control of Air Pollution: చల్లటి గాలి తెరలు తెరలుగా తాకుంటే మనసుకు ఉల్లాసంగా ఉంటుంది. అదే, కిటికీ తెరిస్తే ఆహ్లాదకరంగా పిల్ల తెమ్మెరలు వీస్తూ ఆనందాన్ని ఇస్తాయి. అయితే, ఆ తెమ్మెరల్లో ఊపిరితిత్తులను పీల్చిపిప్పి చేసే ధూళి తుపానులు ఉండొచ్చంటున్నారు నిపుణులు. ఆ చల్లగాలిలో ఆరోగ్యాన్ని కబళించే కాలుష్య కల్లోలాలు ఉండొచ్చని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో మనల్ని మనమే రక్షించుకోవడానికి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
ఒకప్పుడు ధూమపానం చేసేవారికే ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ వస్తుందని అనుకునేవారు. కానీ, పొగతాగని వారూ సూక్ష్మ ధూళి కణాల (Particulate Matter- PM) వల్ల క్యాన్సర్ బారిన పడుతున్నారని పలు అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది. దీనికి కారణం నానాటికీ క్షీణిస్తున్న గాలి స్వచ్ఛత అని చెబుతున్నాయి. కంటికి కనిపించని సూక్ష్మ ధూళి కణాలను పీల్చడం వల్ల తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలు కలుగుతాయని United states Environmental Protection Agency పేర్కొంది.
గాలిలో ధూళి కణాలు వ్యాసం 2.5 మైక్రోమీటర్ల కన్నా చిన్నగా ఉంటే PM2.5 అంటారు. అవి తల వెంట్రుకల మందం కంటే 30 రెట్లు చిన్నగా ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ సూక్ష్మ ధూళి కణాలు ముక్కులో వడపోత వ్యవస్థను దాటుకుని నేరుగా ఊపిరితిత్తుల్లోకి, అక్కడ నుంచి రక్తంలోని చొచ్చుకుని వెళ్లి క్యాన్సర్లకు దారి తీస్తున్నాయని అంతర్జాతీయ పరిశోధనలు పేర్కొంటున్నాయి
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పరిశోధనలు ఏం చెబుతున్నాయంటే : గొంతు, ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్లు పెరగడానికి కారణాలపై అంతర్జాతీయ పరిశోధన సంస్థ ఇంటర్నేషనల్ ఏజెన్సీ ఫర్ రీసెర్చ్ ఆన్ క్యాన్సర్ (IARC), ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (WHO) అధ్యయనం చేశాయి. PM 2.5 పరిమాణం గరిష్ఠ పరిమితిని దాటినప్పుడు ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ వచ్చే ప్రమాదం 14-36 శాతం వరకు పెరిగే అవకాశం ఉందని తేలింది.
సూక్ష్మ ధూళి కణాలను 'గ్రూప్-1 కార్సినోజెన్' క్యాన్సర్ కారకంగా వర్గీకరించారు. శ్వాస పీల్చినప్పుడు ఇవి నేరుగా ఊపిరితిత్తుల్లోకి, రక్త ప్రవాహంలోకి చొచ్చుకుని పోతాయంటున్నారు నిపుణులు. ఊపిరితిత్తుల్లో దీర్ఘకాలం స్థిరపడిపోవడం వల్ల అక్కడ ఇన్ఫెక్షన్లు, వాపు వస్తాయని చెబుతున్నారు. గాలిలోని సల్ఫేట్లు, భార లోహాలు,పాలిసైక్లిక్ ఆరోమాటిక్ హైడ్రోకార్బన్లు వంటి విషపూరిత రసాయనాలు ఈ సూక్ష్మ ధూళి కణాలలో ఉండటం వల్ల శరీర కణాల్లోని DNAను దెబ్బతీసి క్యాన్సర్ కణాలు పెరగడానికి కారణం అవుతాయని హెచ్చరిస్తున్నారు. వాయు కాలుష్యం వల్ల లంగ్ అడినోకార్సినోమా(LADC) అనే క్యాన్సర్ వస్తుందని తెలియజేస్తున్నారు. ఇటీవల దిల్లీలోని ఎయిమ్స్.. వాయుకాలుష్యం - ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ల మధ్య ఉన్న సంబంధంపై పరిశోధించడానికి 'ఎయిర్ కేర్ స్టడీ'ని ప్రారంభించింది.
మనల్ని మనమే రక్షించుకుందాం : గాలిలో సూక్ష్మ ధూళి కణాలను అరికట్టేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం నేషనల్ క్లీన్ ఎయిర్ ప్రోగ్రాం (NCAP)ని దేశ వ్యాప్తంగా కొన్ని నగరాల్లో అమలు చేస్తున్నా పూర్తిస్థాయిలో కట్టడి కావడం లేదు. అందుకే, మనల్ని మనమే రక్షించుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
- గాలిలో సూక్ష్మ ధూళి కణాలతో ఎవ్వరూ సురక్షితంగా లేరని నిపుణులు చెబుతున్నారు. రోడ్ల పక్కన ఎక్కువ సేపు ఉండే ట్రాఫిక్ పోలీసులు, డ్రైవర్లు, భవన నిర్మాణ కూలీలు, చిరు వ్యాపారులకు మరింత ఎక్కువ ప్రమాదం పొంచి ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇందులో ఎవరికైనా ధూమపానం అలవాటు ఉంటే వారికి డబుల్ రిస్క్ ఉంటుందని పేర్కొంటున్నారు. చిన్న పిల్లలు, ఆస్తమా బాధితులు మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలని తెలియజేస్తున్నారు.
- బయటకు వెళ్లే ముందు మీ ప్రాంతంలోని గాలి నాణ్యత సూచిక (AQI)ను యాప్స్ ద్వారా గమనించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. గాలి నాణ్యత బాగోకపోతే ఆ రోజు ఉదయం, సాయంత్రం ఇండోర్లో వ్యాయామం చేయడం సురక్షితమని సలహా ఇస్తున్నారు.
- కాలుష్యం ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు సాధారణ మాస్కులు రాకుండా N95, N99 మాస్క్లు ఉపయోగించడం వల్ల ధూళి కణాల ప్రభావం తగ్గిస్తాయంటున్నారు.
- ఇంట్లో గాలిని శుభ్రం చేసేందుకు 'ఎయిర్ ప్యూరిఫయర్'లు, గాలిని శుద్ధి చేసే స్నేక్ ప్లాంట్, అలోవెరా, మనీ ప్లాంట్ వంటి ఇండోర్ ప్లాంట్స్ పెంచితే మంచిదని చెబుతున్నారు.
- ఊపిరితిత్తులు స్క్రీనింగ్, స్పైరోమెట్రీ పరీక్షలతో శరీరంలో వచ్చే మార్పులను ముందుగా గుర్తించవచ్చని వివరిస్తున్నారు.
- శరీరంలోని రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఎక్కువగా ఉండే పండ్లు, ఆకుకూరలు, నట్స్ తీసుకోవాలని పేర్కొంటున్నారు. ఎక్కువగా నీరు తాగడం, విటమిన్ డి వంటివి ఊపిరితిత్తులను కాపాడతాయని తెలియజేస్తున్నారు.
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