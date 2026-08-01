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బ్రేక్​ఫాస్ట్ తిన్న కాసేపటికే ఆకలి వేస్తోందా? - కారణాలు ఇవే కావచ్చట!

- మార్నింగ్ బ్రేక్​ఫాస్ట్​లో ప్రొటీన్, ఫైబర్ ఆహార పదార్థాలు తప్పనిసరంటున్న నిపుణులు! - అవి లోపిస్తే పలు సమస్యలు వస్తాయని హెచ్చరిక

Representational image
Representational image (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : August 1, 2026 at 3:28 PM IST

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Reasons you Feel Hungry Soon After Eating Breakfast : మార్నింగ్ కడుపు నిండా టిఫిన్ చేసి కాలేజీకో, ఆఫీసుకో బయలుదేరుతాం. కానీ, గంట గడవకముందే కడుపు ఖాళీ అయినట్లు అనిపిస్తుంది. కొందరికి లైట్‌గా తల తిరగడం, మళ్లీ ఏదైనా తినాలనే బలమైన కోరిక కలగడం జరుగుతుంది. "మార్నింగ్ బ్రేక్‌ఫాస్ట్ బాగానే తిన్నాను కదా! అంతలోనే ఎందుకు ఆకలి వేస్తోంది? నాకేమైనా అనారోగ్య సమస్య ఉందా?" అని చాలామంది కంగారుపడుతుంటారు.

అయితే, దీనికి అసలు కారణం మనం తక్కువ తినడం కాదు, తిన్న ఆహారం సరైనది కాకపోవడమే అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మన శరీరంలో చక్కెర స్థాయిలు, హార్మోన్లు, మానసిక ఒత్తిడి, నీటి శాతం వంటివన్నీ మనం తినే తిండిని బట్టే మారుతుంటాయని అంటున్నారు. మార్నింగ్ బ్రేక్‌ఫాస్ట్ విషయంలో మనం చేసే కొన్ని చిన్నచిన్న తప్పుల వల్లే ఇలా జరుగుతుందట. మరి, ఆ తప్పులు ఏంటో, వాటిని ఎలా సరిదిద్దుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

శరీరం ఆకలిని ఎలా గ్రహిస్తుంది? : మన కడుపులో ఆహారం ఉందో? లేదో? మెదడుకు తెలియజేయడానికి రెండు ముఖ్యమైన హార్మోన్లు పనిచేస్తాయి.

గ్రెలిన్ - 'ఆకలి హార్మోన్' : కడుపు ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు ఈ హార్మోన్ విడుదలవుతుందంటున్నారు నిపుణులు. ఇది మెదడుకు చేరి.. 'మనకు ఆకలిగా ఉంది, ఆహారం కావాలి' అనే సందేహాన్ని పంపుతుందట.

లెప్టిన్ - తృప్తి హార్మోన్ : మనం తిన్న తర్వాత శరీరానికి తగినంత శక్తి అందినప్పుడు ఈ హార్మోన్ విడుదలవుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. 'ఇక చాలు, కడుపు నిండింది' అని మెదడుకు సంకేతం పంపి, తిండిని ఆపేలా చేస్తుందట.

త్వరగా ఆకలి వేయడానికి కారణం : మనం తినే ఆహారంలో ప్రొటీన్, ఫైబర్ తక్కువగా ఉంటే.. ఆ ఆహారం జీర్ణవ్యవస్థలో చాలా వేగంగా అరిగిపోతుందంటున్నారు నిపుణులు. దీనివల్ల కడుపు త్వరగా ఖాళీ అయిపోతుందని చెబుతున్నారు. ఫలితంగా, శరీరంలో ఆకలిని కలిగించే గ్రెలిన్ హార్మోన్ స్థాయిలు తగ్గవట. దీంతో కొద్దిసేపటికే మళ్లీ ఆకలి వేస్తున్నట్లు అనిపిస్తుందని పేర్కొంటున్నారు.

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బ్రేక్​ఫాస్ట్​ తర్వాత ఆకలి వేయడానికి ప్రధాన కారణాలు :

ప్రొటీన్ లోపం : ప్రోటీన్ జీర్ణక్రియ ప్రక్రియను నెమ్మదింపజేసి, ఆకలిని కలిగించే హార్మోన్లను సమర్థవంతంగా నియంత్రిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మనం ఉదయం పూట కేవలం బ్రెడ్, ఇడ్లీ లేదా పండ్లు మాత్రమే తిన్నప్పుడు, ఆ ఆహారంలో ప్రొటీన్ శాతం చాలా తక్కువగా ఉంటుందట. దీనివల్ల ఆ ఆహారం శరీరంలో చాలా వేగంగా జీర్ణమైపోతుందని తెలియజేస్తున్నారు. ఫలితంగా, రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు ఒక్కసారిగా తగ్గి, తిన్న కొద్దిసేపటికే మళ్లీ తీవ్రమైన ఆకలిని ప్రేరేపిస్తుందని పేర్కొంటున్నారు.

శుద్ధి చేసిన పిండిపదార్థాలు : మైదాతో చేసిన తెల్ల రొట్టె (వైట్ బ్రెడ్), చక్కెర ఎక్కువగా ఉండే తృణధాన్యాలు తిన్న వెంటనే రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు అకస్మాత్తుగా పెరుగుతాయంటున్నారు నిపుణులు. ఈ ఆకస్మిక పెరుగుదలను నియంత్రించడానికి శరీరం ఒకేసారి ఎక్కువ మొత్తంలో ఇన్సులిన్‌ను విడుదల చేస్తుందని చెబుతున్నారు. ఈ ఇన్సులిన్ ప్రభావం వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు అంతే వేగంగా అకస్మాత్తుగా పడిపోతాయట. దీన్నే ‘షుగర్ క్రాష్’ అంటారు. శరీరంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలు ఇలా ఒక్కసారిగా పడిపోవడాన్ని మెదడు పొరపాటున "శరీరానికి తక్షణ శక్తి అవసరం" లేదా "ఆకలి"గా భావిస్తుందట. ఫలితంగా కడుపు నిండా తిన్నప్పటికీ, గంట తిరక్కుండానే మళ్లీ ఏదైనా తినాలనే బలమైన కోరిక లేదా ఆకలి పుడుతుందంటున్నారు నిపుణులు.

ఫైబర్ లోపం : ఆహారంలోని పీచుపదార్థం జీర్ణవ్యవస్థలో ఒక సహజ అవరోధంగా పనిచేస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. ఇది నీటిలో కరిగి ఒక జెల్ లాంటి నిర్మాణాన్ని ఏర్పరుస్తుందని చెబుతున్నారు. దీనివల్ల మనం తిన్న ఆహారం చాలా నెమ్మదిగా, క్రమ పద్ధతిలో జీర్ణం కావడానికి సహాయపడుతుందని పేర్కొంటున్నారు. ఒకవేళ మనం తినే బ్రేక్‌ఫాస్ట్‌లో పీచుపదార్థం లేకపోతే, ఆ ఆహారం కడుపులో అస్సలు నిలవదట. అది చాలా వేగంగా జీర్ణమైపోవడం వల్ల కడుపు త్వరగా ఖాళీ అవుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. ఫలితంగా తిన్న కొద్దిసేపటికే మళ్లీ ఆకలి వేయడం మొదలవుతుందని వివరిస్తున్నారు. తక్కువ పీచుపదార్థం ఉన్న ఆహారాలతో పోలిస్తే, అధిక పీచుపదార్థం ఉన్న ఆహారాలు కడుపును ఎక్కువగా నింపుతాయని mayoclinic పేర్కొంది. కాబట్టి, తక్కువ తిని, ఎక్కువ సేపు తృప్తిగా ఉండే అవకాశం ఉందట.

వేగంగా తినడం వల్ల : మనం తినే ఆహారం కడుపులోకి చేరిన తర్వాత, 'కడుపు నిండింది' అనే సందేశం మెదడుకు చేరడానికి కనీసం 20 నిమిషాల సమయం పడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మనం ఆహారాన్ని సరిగ్గా నమలకుండా గబగబా, వేగంగా మింగేసినప్పుడు.. కడుపు నిండిందనే సంకేతం మెదడుకు అందేలోపే మనం అవసరాని కంటే ఎక్కువ ఆహారాన్ని తినేస్తామట. లేదా తిన్న కొద్దిసేపటికే మెదడు ఆకలి సంకేతాలను ఆపకపోవడం వల్ల, ఇంకా కడుపు ఖాళీగానే ఉన్నట్లు అనిపించి మళ్లీ తినాలనిపిస్తుందని పేర్కొంటున్నారు.

నిద్రలేమి : రాత్రిపూట శరీరానికి తగినంత నిద్ర లభించకపోతే, హార్మోన్ల సమతుల్యత దెబ్బతింటుందంటున్నారు నిపుణులు. దీనివల్ల ఆకలిని ప్రేరేపించే 'గ్రెలిన్' హార్మోన్ ఉత్పత్తి పెరుగుతుందని చెబుతున్నారు. అదే సమయంలో కడుపు నిండిన అనుభూతిని కలిగించే 'లెప్టిన్' హార్మోన్ స్థాయిలు తగ్గిపోతాయట. ఈ హార్మోన్ల మార్పుల వల్ల ఉదయం నిద్రలేచిన వెంటనే శరీరం తీవ్రమైన అలసటకు గురవుతుందని పేర్కొంటున్నారు. ఈ సమస్యను అధిగమించి, తక్షణ శక్తిని పొందడం కోసం మెదడు పిండి పదార్థాలు, చక్కెర ఎక్కువగా ఉండే ఆహారాలను తినాలనే బలమైన కోరికను కలిగిస్తుందని తెలియజేస్తున్నారు. నిద్రలేమి తర్వాత బరువు పెంచే అధిక కేలరీల ఆహారాల పట్ల కోరిక గణనీయంగా పెరగడంతో ముడిపడి ఉందని nature పేర్కొంది.

డీహైడ్రేషన్ : మెదడు అనేది దాహం, ఆకలిని రెండింటినీ ఒకే ప్రాంతంలో నియంత్రిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందువల్ల మెదడు ఒక్కొసారి దాహాన్ని ఆకలిగా పొరబడుతుందట.

బ్రేక్​ఫాస్ట్​లో ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోవాలి? : అల్పాహారంలో ప్రొటీన్, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, ఫైబర్ అధికంగా ఉండే సంక్లిష్ట కార్బోహైడ్రేట్లను చేర్చుకోవడం వల్ల రోజంతా రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను స్థిరంగా ఉంచుకోవడానికి సహాయపడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ పోషకాల కలయిక వల్ల ఆహారం నెమ్మదిగా జీర్ణమై, శరీరానికి రోజంతా అవసరమైన శక్తి క్రమ పద్ధతిలో అందుతుందంటున్నారు. దీనివల్ల పదే పదే ఆకలి వేయడం, అలసట రావడం వంటి సమస్యలు అదుపులోకి వస్తాయని వివరిస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

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