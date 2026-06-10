"మిల్లెట్స్" కదా అని తెగ వాడేస్తున్నారా? - నష్టాలు ఎలా ఉంటాయంటే!

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ఆరోగ్యానికి అద్భుత ఆహారం - జీవనశైలి వ్యాధుల ముప్పును అరికడతాయట! కానీ!
Published : June 10, 2026 at 4:41 PM IST
Why Millets Are Nutritional Powerhouses : ఆధునిక జీవనశైలి మన ఆహారపు అలవాట్లను పూర్తిగా మార్చేసింది. ఉదయం లేచినప్పట్నుంచి రాత్రి పడుకునే వరకు ఏది పడితే అది తింటున్నాం. ఫలితంగా, అధిక బరువు, ఒబెసిటీ మొదలుకొని హైబీపీ, షుగర్ జబ్బుల వరకు ఎన్నో రకాల అనారోగ్య సమస్యలు చుట్టుముడుతున్నాయి. ఈ జీవనశైలి వ్యాధుల తాకిడిని తట్టుకునేందుకు, వాటి నుంచి బయటపడేందుకు మళ్లీ మనం పాత తరం అలవాట్ల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నాము. ఇందుకు చిరుధాన్యాలు శ్రేష్ఠమని నిపుణులు కూడా చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో మిల్లెట్స్తో కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
ఈ రోజుల్లో మనం తినే ఆహారమే మన శరీరానికి విషంలా పరిణమిస్తుంది. దీనివల్ల అనేక రోగాల బారిన పడుతున్నాం. ఇప్పుడు మనం ఎక్కువగా పాలిష్ పట్టిన తెల్లటి బియ్యం, మైదాలను తింటున్నాం. మన ఒంటిని మధుమేహం, ఊబకాయం లాంటి జీవనశైలి జబ్బులకు నిలయంగా మార్చేస్తున్నాం. అయితే, ఇవాళ ప్రపంచమంతా చిరుధాన్యాల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. రాగులు, సజ్జలు, జొన్నలు, కొర్రలు వీటన్నింటిని ఇవాళ సూపర్ ఫుడ్స్గా చాలామంది భావిస్తున్నారు. నిజానికి, మనం తినే తెల్లటి అన్నం తిన్న వెంటనే రక్తంలోకి గ్లూకోజ్ని తొందరగా విడుదల చేస్తుందట. అయితే, చిరుధాన్యాలలో ఉండే కార్బోహైడ్రేట్లు, పీచు పదార్థాలు గ్లూకోజ్ని నెమ్మదిగా రక్తంలోకి విడుదల చేస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. దీంతో రక్తంలో గ్లూకోజ్ తీవ్రమైన హెచ్చుతగ్గులకు లోను కాకుండా చక్కగా అదుపులో ఉంటుందని చెబుతున్నారు.
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చిరుధాన్యాల్లో ఎక్కువ పోషక విలువలు, విటమిన్లు ఉంటాయి. అందులో పిండి పదార్థాలు తక్కువగా ఉంటాయి. అదే బియ్యం, గోధుమల్లో అయితే పిండి పదార్థాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. వీటిని పిండిగా చేసే క్రమంలో శరీరానికి కావలసిన పోషక పదార్థాలన్నీ మిల్లింగ్ ప్రాసెస్ పోతూ ఉంటాయి. చిరుధాన్యాల్లో ఏంటంటే మొలకెత్తిన గింజలను పచ్చిగా తినొచ్చు. ఉడగబెట్టి తినొచ్చు లేదా జావ రూపంలో తీసుకోవచ్చు. ఈ చిరుధాన్యాల్లో ఐరన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. షుగర్ పేషెంట్స్కి ఇవి ఎంతో మంచిది. - డా. అంజలీ దేవి, పోషకాహార నిపుణులు
బియ్యం vs మిల్లెట్స్ : చిరుధాన్యాలని పోషకాల సిరులుగా చెప్పుకోవచ్చు. బియ్యంలో ప్రొటీన్లు కేవలం 6-7 గ్రాములు మాత్రమే ఉంటాయి. మిగతాదంతా పిండి పదార్థమే. కొవ్వు చాలా తక్కువగానే ఉంటుంది. అదే, జొన్నలు, కొర్రల్లో మాంసకృత్తుల మోతాదు ఎక్కువగా ఉంటుంది. బియ్యం, చిరుధాన్యాలు రెండింటిలోనూ పిండి పదార్థం ఒకే మోతాదులో ఉంటుంది. కానీ, బియ్యంలోని పిండి పదార్థం త్వరగా జీర్ణమైపోతుంది. ఇందులో పీచు తక్కువగా ఉంటుంది. అయితే, చిరుధాన్యాల్లోని పిండి పదార్థం నిదానంగా జీర్ణం అవుతుంది. వీటిలో పీచు అధికంగా ఉండటం వల్ల ఆరోగ్యానికి మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో చిరుధాన్యాలతో చేసిన ఆహారపదార్థాలను కొద్దిగా తినగానే కడుపు నిండినట్లు అనిపిస్తుందని చెబుతున్నారు. వీటిలో ఐరన్, క్యాల్షియం, జింక్ వంటి సూక్ష్మ పోషకాలు అనేవి వరి బియ్యంలో కంటే చిరుధాన్యాల్లోనే అధికంగా ఉంటాయి. రాగుల్లో క్యాల్షియం దాదాపు పాలతో సమానంగా ఉంటుందట. సజ్జల్లోనూ క్యాల్షియం బియ్యంతో సమానంగా ఉంటుంది.
బియ్యంలో మాదిరిగానే చిరుధాన్యాలతోను 330-340 కిలో క్యాలరీల శక్తి లభిస్తుంది. సజ్జల నుంచి కాస్త ఎక్కువగా లభిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. బియ్యంతో పోలిస్తే చిరుధాన్యాల్లో ఫైబర్ 60 శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి, వీటితో మలబద్ధకం సమస్య తక్కువగా ఉంటుందట. ఈ పీచు పేగుల్లో మంచి బ్యాక్టీరియా వృద్ధి చెందడానికి దోహదం చేస్తుంది.
చిరుధాన్యాల్లో పీచు ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి, ఇందులో దుష్ప్రభావాలు కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. సజ్జలు, కొర్రలను బియ్యం బదులుగా వాడుకోవచ్చు. వీటిని మనిషి ఆరోగ్యం, వయస్సు, వాళ్లు చేసే పనిని బట్టి ఎంత తీసుకోవాలన్నది ఆధారపడి ఉంటుంది. ఏ వయసు వాళ్లున్నా ఈ చిరుధాన్యాలు తీసుకోవచ్చు. మధుమేహ వ్యాధి ఉన్న వాళ్లు ఇవన్ని వాడొచ్చు. - డా. అంజలీ దేవి, పోషకాహార నిపుణులు
ఎలా తినాలి : అతిగా తింటే అమృతం కూడా విషమే అన్న సామెత చిరుధాన్యాలకు కూడా వర్తిస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. మిల్లెట్స్ తింటే షుగర్ తగ్గిపోతుందని నమ్మి మూడు పూటల కేవలం వీటినే తినడం మంచిది కాదని చెబుతున్నారు. చిరుధాన్యాలలో ఫైటేడ్స్, గోయిట్రోజెన్స్ అనే యాంటీ న్యూట్రియంట్లు ఉంటాయట. వీటిని అతిగా సరైన పద్ధతిలో ఉడికించకుండా తింటే, ఈ ఫైటేడ్స్ శరీరంలోకి క్యాల్షియం, ఐరన్ చేరకుండా అడ్డుకుంటాయని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఫలితంగా, ఎముకలు బలహీనపడడం, రక్తహీనత రావడం జరుగుతుంది.
పాటించాల్సిన నియమాలు : ఈ క్రమంలో చిరుధాన్యాలను మన ఆహారంలో చేర్చుకోవడానికి కొన్ని కచ్చితమైన నియమాలు ఉన్నాయి. వీటిని వండటానికి ముందు కనీసం 6-8 గంటల పాటు నీళ్లలో బాగా నానబెట్టాలి. ఇలా చేయడం వల్ల వీటిలో ఉండే హానికరమైన ఫైటేడ్స్ తొలగిపోయి పోషకాలు ఒంటికి పడతాయి. రాగి జావను మజ్జిగతో కలిపి అంబలిలా తీసుకుంటే శరీరానికి చలువ చేస్తుంది. ఈ క్రమంలో వరి అన్నాన్ని పూర్తిగా మానేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ క్రమంలో చిరుధాన్యాలను వారంలో మూడు లేదా నాలుగు రోజులు తీసుకోవచ్చు. ఇలాంటప్పుడు రోజుకు ఒకపూట మాత్రమే మిల్లట్స్ని తీసుకోవడం ఉత్తమం. ముఖ్యంగా, థైరాయిడ్ ఉన్నప్పుడు సజ్జలకు దూరంగా ఉండాలి. చిరుధాన్యాలు కచ్చితంగా మంచి ఆహారమే కానీ, వాటిని పద్ధతిగా తిన్నప్పుడే అవి సూపర్ ఫుడ్స్లా పనిచేస్తాయట.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
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