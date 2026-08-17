మాత్రలు టైంకి వేసుకుంటున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరంటున్న నిపుణులు!
- ఇష్టారీతిన మందులు వేసుకోవడం వల్ల సమస్యలు వస్తాయంటున్న ఎక్స్పర్ట్స్
Published : August 17, 2026 at 4:02 PM IST
Why is it Important to Take Medications Regularly : అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న వారు డాక్టర్ సూచనల మేరకు అనేక రకాల మాత్రలను వాడుతుంటారు. అయితే, వాటిని వాడటమే కాదు.. భద్రపరిచే స్థలం, సమయపాలన కూడా చాలా అవసరమంటున్నారు నిపుణులు. మాత్రల విషయంలో కొన్ని రకాల సూచనలు, జాగ్రత్తలు పాటించాలని సూచిస్తున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
ఒకే సమయానికి : అధిక రక్తపోటు ఉన్నవారికి మందులు ఉదయం వేళలో లేదా రాత్రి సమయంలో వేసుకోవాలని డాక్టర్లు సూచిస్తారు. రోజూ ఒకే సమయంలో మందులు వేసుకోవడం చాలా ముఖ్యమట. ఎప్పుడో ఒకసారి ఆలస్యమైనా మందులు వేసుకోవడం మరచిపోవద్దని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఎప్పుడు వేసుకోవాలి? : కొన్ని రకాల మందులు ఆహారం తినక ముందు, తిన్న తర్వాత వేసుకునేవి ఉంటాయి. ఏ సమయంలో వేసుకునేవి అప్పుడే వేసుకుంటేనే మంచిదట. కొన్ని రకాల బ్లడ్ థిన్నర్, కొలెస్ట్రాల్ మాత్రలు రాత్రి తిన్న తర్వాతే వేసుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. స్ట్రోక్లు అర్ధరాత్రి, తెల్లవారుజామున ఎక్కువగా వచ్చే ప్రమాదం ఉంటుందని ఆ సమయానికి రాస్తారని అంటున్నారు. కాబట్టి, అలాగే వేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. యాంటీ బయాటిక్స్, నొప్పి మాత్రలు, స్టెరాయిడ్లు, పారాసిటమల్ లాంటివి సాధారణంగా తిన్న తర్వాతే వేసుకోవాలంటున్నారు. కొన్ని రకాల ఎసిడిటీకి వాడే యాంటాసిడ్లు, సిరప్లు తినక ముందు ఖాళీ కడుపుతో వేసుకోవాలని సలహా ఇస్తున్నారు.
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మతిమరుపుతో ప్రమాదం : ఔషధాలు వాడేప్పుడు వృద్ధులు, పిల్లలను గమనించాలట. కొంతమంది మతిమరుపుతో మాత్రలు వేసుకున్నా మరిచిపోయి, మళ్లీ వేసుకోవడం లేదా సమయాన్ని మరిచిపోతుంటారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కాబట్టి, వారికి దగ్గరుండి మాత్రలు ఇవ్వాలని సూచిస్తున్నారు. పిల్లలకు తల్లిదండ్రులు దగ్గరుండి వేయడం మంచిదంటున్నారు.
- ఇంట్లో ఇద్దరు మాత్రలు వాడుతుంటే వారి ఔషధాలను వేర్వేరు చోట్ల పెట్టుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. పక్కపక్కనే పెడితే కలిసిపోయే ప్రమాదం ఉందని చెబుతున్నారు. అంతే కాకుండా, చిన్న పిల్లలకు అందకుండా భద్రపరచాలని పేర్కొంటున్నారు.
- ఔషధాలను ఎక్కువ వేడిగా ఉండే ప్రాంతంలో నిల్వ ఉంచితే వాటి ప్రభావం కోల్పోతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కాబట్టి, ఇన్సులిన్ లాంటి మందులు రిఫ్రిజిరేటర్లో పెట్టాల్సినవి ఉంటే అలాగే భద్రపరచాలని తెలియజేస్తున్నారు.
- దీర్ఘకాలిక వ్యాధిగ్రస్తులు ఒకేసారి రెండు, మూడు నెలలకు సరిపడా కొనుక్కోవడం మంచిది కాదట. 15 రోజులు లేదా నెలకు సరిపడా తీసుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మరో రెండు మూడు రోజుల్లో మాత్రలు అయిపోయే ముందే తెచ్చి పెట్టుకోవాలంటున్నారు. అంతేకానీ, మాత్రలు వేసుకోవడం ఆపోద్దని సూచిస్తున్నారు.
- రెండు మాత్రలు ఒకేసారి వేసుకోవాల్సి వస్తే అయిదు నిమిషాల వ్యవధిలో వేసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. పైగా మాత్ర వేసుకున్నాక కనీసం గ్లాసు నీరు తాగాలని చెబుతున్నారు. చీకట్లో అసలు వేసుకోకూడదని తెలియజేస్తున్నారు.
- డాక్టర్లు సంప్రదించకుండా కొత్త మందులు ప్రారంభించడం, ఉన్నవి ఆపేయడం చేయకూడదని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.
- మాత్రలను సీల్ తీశాక వెంటనే వేసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. ఎక్కువ సేపు చేతిలో పట్టుకొని ఉండకూడదని చెబుతున్నారు. వేసుకునే ముందు ఎక్స్పైరీ తేదీని చూసుకోవాలని వివరిస్తున్నారు.
క్రమం తప్పకుండా ఔషధాలను వాడటం ఎంత ముఖ్యమో వేసుకునే సమయం, భద్రపరిచే విధానం కూడా అంతే అవసరం. డాక్టర్లు ఏ వ్యక్తికి ఇచ్చిన మందులను వారే వాడాలి. ఎందుకంటే, ఎవరి శరీరతత్వం, వయసు, లక్షణాలను బట్టి వారికి ఇస్తుంటారు. ఏదైనా అనుమానం వస్తే డాక్టర్లును అడిగి తెలుసుకోవాలి. దీర్ఘకాలిక మందులు వాడే వారు అప్పుడప్పుడూ డాక్టర్ను సంప్రదించి వాటినే కొనసాగించాలో డోసులు మార్చాలో తెలుసుకోవాలి-ప్రొఫెసర్ రాజారాం, ఉస్మానియా వైద్య కళాశాల ప్రిన్సిపల్
డోసులు ముఖ్యం : డాక్టర్లు డయాబెటిస్ మెడిసిన్ను అవసరాన్ని బట్టి డోసులుగా రాస్తారు. ఎలాగంటే, మధ్యాహ్నం తినక ముందు మాత్ర వేసుకోవడం మరచిపోతే మళ్లీ రాత్రి డోసుతో రెండు మాత్రలు వేసుకుంటే లో షుగర్ బారినపడే ప్రమాదముంటుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. దీనివల్ల అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్లే అవకాశం ఉంటుందని హెచ్చరిస్తున్నారు.
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