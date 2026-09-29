"నానబెట్టిన మెంతులు" ఆరోగ్యానికి మంచివేనా? - అధ్యయనాలు ఏం చెబుతున్నాయంటే!
షుగర్ అదుపులో ఉంటుందట! - జీర్ణవ్యవస్థ పనితీరును మెరుగుపరుస్తుందని నిపుణుల వెల్లడి!!
Published : September 29, 2026 at 5:33 PM IST
Reasons Should Start Morning with Methi Water : చూడటానికి చిన్నగా ఉన్నా, మెంతులు ఆరోగ్యానికి చేసే మేలు అంతా ఇంతా కాదు. అందుకే వీటిని ప్రాచీన కాలం నుంచి ఆయుర్వేదంలో అద్భుతమైన ఔషధంగా ఉపయోగిస్తున్నారు. మెంతుల్లో విటమిన్ ఎ, బి, సి, కె లతో పాటు ఫైబర్, ఐరన్, మాంగనీస్, మెగ్నీషియం, పొటాషియం వంటి ఖనిజాలు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ముఖ్యంగా మెంతులను రాత్రంతా నానబెట్టుకుని, ఉదయాన్నే ఆ నీటిని తాగడం వల్ల రెట్టింపు ఫలితాలు ఉంటాయని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో మెంతులను మన దైనందిన ఆహారంలో భాగం చేసుకోవడం వల్ల ఎలాంటి అద్భుతమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
బరువు అదుపులో : మెంతుల నీరు మెటబాలిజంను పెంచి, బరువు తగ్గడానికి అద్భుతంగా సహాయపడుతుంది. ప్రతిరోజూ ఉదయాన్నే పరగడుపున వీటిని తాగడం వల్ల జీవక్రియ వేగవంతం అవుతుంది. సమతుల్య ఆహారంలో భాగంగా తీసుకోవడం వల్ల, ఇది ఆకలిని సమర్థవంతంగా నియంత్రిస్తుంది. అలాగే, శరీరంలో పేరుకుపోయిన కొవ్వును కరిగిస్తుంది. ఆరోగ్యకరమైన పద్ధతిలో బరువును అదుపులో ఉంచుకోవడానికి తోడ్పడుతుంది. దీనితో పాటు క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం వల్ల మరిన్ని వేగవంతమైన ఫలితాలు ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
పేగులు ఆరోగ్యంగా : మెంతులలో ఫైబర్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు సమృద్ధిగా ఉండటం వల్ల ఇవి జీర్ణవ్యవస్థను సజావుగా సాగేలా చేస్తాయి. ప్రతిరోజూ ఉదయాన్నే పరగడుపున ఈ నీటిని తాగడం వల్ల మలబద్ధకం, అసిడిటీ, కడుపు ఉబ్బరం వంటి సమస్యల నుంచి సహజంగానే ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఇది పేగుల్లోని మంచి బ్యాక్టీరియాను పెంచి, పొట్టను ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది.
షుగర్ నియంత్రణలో : మెంతుల నీరు రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను సమర్థవంతంగా నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. ఇది రక్తంలో చక్కెర శోషణను నెమ్మదింపజేయడమే కాకుండా, శరీరంలో ఇన్సులిన్ సున్నితత్వాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. అందువల్ల, ప్రతిరోజూ ఉదయాన్నే ఈ నీటిని తాగడం అనేది ముఖ్యంగా డయాబెటిస్ లేదా ప్రీ డయాబెటిస్ ఉన్నవారికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది.
చర్మం ఆరోగ్యంగా : మెంతుల్లో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు సమృద్ధిగా ఉండటం వల్ల ఇది శరీరంలోని టాక్సిన్స్ను సమర్థవంతంగా బయటకు పంపుతుంది. ఫలితంగా, మొటిమలు, మచ్చలు తగ్గి చర్మానికి సహజమైన కాంతి లభిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
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మహిళల్లో హార్మోన్ల సమతుల్యత : మెంతులు సహజంగానే హార్మోన్లను క్రమబద్ధీకరించడానికి, పీరియడ్స్ టైంలో వచ్చే కడుపునొప్పి, అసౌకర్యాన్ని తగ్గించడానికి బాగా సహాయపడతాయంటున్నారు నిపుణులు. ప్రతిరోజూ మెంతుల నీటిని క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల PMOS లక్షణాల నుంచి మంచి ఉపశమనం లభిస్తుందని పేర్కొంటున్నారు.
గుండె ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది : ఇది శరీరంలో పేరుకుపోయే చెడు కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించి, మంచి కొలెస్ట్రాల్ శాతాన్ని పెంచడంలో అద్భుతంగా సహాయపడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనివల్ల రక్త ప్రసరణ సజావుగా జరుగుతుంది. ఫలితంగా, రక్తపోటు అదుపులో ఉంటుంది. ప్రతిరోజూ పరగడుపున మెంతుల నీటిని తాగడం వల్ల కాలక్రమేణా గుండె జబ్బుల ముప్పు తగ్గి, గుండె మరింత ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది.
పరిశోధన మూలాలు :
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4591578/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10054907/#sec5-jpm-13-00427
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11016425/
https://www.nccih.nih.gov/health/fenugreek
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