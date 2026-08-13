ఉదయం లేవగానే వికారంగా అనిపిస్తోందా? - కారణాలు ఇవే కావచ్చట!
- నిద్రలేమితో సంబంధం ఉందంటున్న నిపుణులు - ఇలా సెట్ చేసుకోవాలని సూచన
Published : August 13, 2026 at 4:12 PM IST
Reasons for Morning Nausea No Sleep : కొంతమంది రాత్రుళ్లు నిద్ర పట్టక మంచంపై అటూ ఇటూ దొర్లుతుంటారు. మరికొందరు ఆలస్యంగా పడుకోవడం వల్ల నిద్ర సరిపోలేదంటుంటారు. అయితే, ఇలా రాత్రి తగినంత సమయం నిద్రపోకపోవడం వల్ల మరుసటి రోజు ఉదయం అలసట, నీరసం వేధించడం చాలామందిలో చూస్తుంటాం. ఇవే కాదు, కొంతమందిలో వికారం, వాంతులవడం కూడా జరుగుతుంటుంది. దీనివల్ల ఆ రోజంతా మరింత డల్గా అనిపిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మరి, నిద్రలేమికి, వికారానికి సంబంధం ఏంటి? ఆ అసౌకర్యం నుంచి బయటపడాలంటే ఏం చేయాలి? లాంటి విషయాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
అసలెందుకిలా! : మామూలుగా నిద్రలేమి జీవక్రియల పనితీరుపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుందంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో మెదడు, జీర్ణవ్యవస్థ, హార్మోన్ల పనితీరును దెబ్బతీస్తుందని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో వికారం, వాంతులు, ఇతర సమస్యలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉందని పేర్కొంటున్నారు.
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రాత్రి నిద్ర సరిగ్గా లేకపోతే : రాత్రంతా నిద్ర పట్టకపోవడం వల్ల బెడ్పై అటూ ఇటూ దొర్లడం మామూలే. తద్వారా శరీరంలో ఒత్తిడి హర్మోన్ కార్టిసాల్ స్థాయిలు పెరుగుతాయంటున్నారు నిపుణులు. ఫలితంగా, నాడీ వ్యవస్థపై ప్రతికూల ప్రభావం పడడంతోపాటు జీర్ణవ్యవస్థ పనితీరుకు ఆటంకం కలుగుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. దీనివల్ల తీసుకున్న ఆహారం అరగకపోవడం, కడుపుబ్బరం వేధిస్తాయని పేర్కొంటున్నారు. అంతిమంగా ఇది వికారం, వాంతులవడానికి దారితీస్తుందని వివరిస్తున్నారు. నిద్ర లేకపోవడం వల్ల రాత్రి సమయంలో సాధారణంగా తగ్గాల్సిన కార్టిసాల్ స్థాయిలు తగ్గవని, దీనివల్ల ఉదయం పూట కార్టిసాల్ స్థాయిలు పెరుగుతాయని National Library of Medicine పేర్కొంది.
కళ్లు తిరగడం, వికారానికి కారణాలివే! : నిద్రలేమి కారణంగా శరీర సమతుల్యత దెబ్బతింటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఫలితంగా, తల తిరగడం, వికారంగా అనిపించడం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయని అంటున్నారు. నిద్రలేమితో ఆక్సిజన్ స్థాయిలు తగ్గడం వల్ల కళ్లు తిరగడానికి సంబంధించిన మానసిక అంశాలతో ముడిపడి ఉందని Journal of Sleep Medicine పేర్కొంది.
- రాత్రుళ్లు నిద్ర లేకపోవడం వల్ల కొన్నిసార్లు రక్తంలోని చక్కెర స్థాయిల పైనా ప్రతికూల ప్రభావం పడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. తద్వారా నీరసంగా అనిపించడం, వణుకుతోపాటు వికారం, కొంతమందిలో వాంతులవడం కూడా గమనించచ్చని తెలియజేస్తున్నారు.
- అలాగే, రాత్రుళ్లు నిద్ర లేకపోవడం వల్ల కొంతమందిలో మగతగా అనిపించడం, చిరాకు, ఏకాగ్రత లోపించడం, శక్తి స్థాయిలు తగ్గిపోవడం, ఆకలి మందగించడం, తికమకపడడం వంటి లక్షణాల్నీ గుర్తించచ్చంటున్నారు నిపుణులు.
ఉపశమనం అయితే : ఈ లక్షణాల నుంచి బయటపడాలంటే కొన్ని చిట్కాలు పాటించాలంటున్నారు నిపుణులు.
- శరీరానికి తగినంత విశ్రాంతి ఇవ్వడం ముఖ్యమంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో ఎలాంటి అంతరాయాల్లేకుండా సుఖంగా నిద్రపోయేలా చూసుకోవాలని చెబుతున్నారు. ఇలాంటప్పుడే శరీరం తనను తాను రిపేర్ చేసుకొని తిరిగి కోలుకుంటుందని తెలియజేస్తున్నారు.
- తగినన్ని నీళ్లు తాగడంతోపాటు చక్కటి పోషకాహారం తీసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. సుఖనిద్రకు ప్రేరేపించేలా గోరువెచ్చటి పాలు, బాదం, కివీ, ఓట్మీల్ వంటివి ఆహారంలో భాగం చేసుకోవాలని చెబుతున్నారు.
- నూనె పదార్థాలు, ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్, కెఫీన్ అధికంగా ఉండే పదార్థాలకు దూరంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు.
- ఒత్తిడిని దూరం చేసుకున్నప్పుడే సుఖంగా నిద్ర పడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇందుకోసం యోగా, శ్వాస సంబంధిత వ్యాయామాలు, పడుకునే ముందు గోరువెచ్చటి నీటితో స్నానం, వినసొంపైన సంగీతం వినడం వంటి అలవాట్లు మేలు చేస్తాయట.
- గ్యాడ్జెట్ల నుంచి వెలువడే నీలి కాంతి నిద్రకు ప్రేరేపించే మెలటోనిన్ హార్మోన్ విడుదలను అడ్డుకుంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఫలితంగా, నిద్రకు అంతరాయం కలిగే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుందని తెలియజేస్తున్నారు. అందుకే, పడుకునే ముందు గ్యాడ్జెట్లను దూరం పెట్టడం మంచిదంటున్నారు. రోజుకు 6 గంటల కంటే ఎక్కువ సమయం స్క్రీన్ చూసే వారిలో దాదాపు సగం మంది నిద్రలేమి, అలసట, పగటిపూట నిద్రమత్తు, ఏకాగ్రత లోపంతో బాధపడుతున్నారని National Library of Medicine పేర్కొంది.
- వీటితో పాటు బెడ్రూం ప్రశాంతంగా, ఆహ్లాదకరంగా ఉంచుకోవడం వల్ల కూడా సుఖ నిద్ర పడుతుందని సూచిస్తున్నారు.
అయితే, ఇవన్నీ పాటించినా.. వికారం, వాంతులు తాలూకు లక్షణాలు తగ్గకపోవడం, నిద్ర పట్టకపోవడం వంటివి గమనిస్తే ఆలస్యం చేయకుండా డాక్టర్ని సంప్రదించాలంటున్నారు నిపుణులు. తద్వారా అసలు సమస్యేంటో తెలుసుకొని తగిన చికిత్స తీసుకోవడం సులభమవుతుందని వివరిస్తున్నారు.
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