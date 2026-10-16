జంక్ఫుడ్ తినాలనే కోరికకు "నిద్రలేమీ" కారణమే! - ఈ టిప్స్తో అలవాటు మానుకోవచ్చట!
-జంక్ ఫుడ్ తినడం వల్ల చాలా అనర్థాలు - ఇవి ట్రై చేస్తే బెటర్ అంటున్న నిపుణులు!
Published : October 16, 2026 at 5:00 PM IST
Reasons for Junk Food Cravings: నేటి బిజీ బిజీ లైఫ్ స్టైల్లో బయటి టేస్ట్కు అలవాటు పడి చాలా మంది జంక్ ఫుడ్ను తింటున్నారు. పిజ్జాలు, బర్గర్లు, నూడుల్స్, చిప్స్, కూల్డ్రింక్స్ వంటి వాటిని తమ డైలీ రొటీన్లో భాగం చేసుకుంటున్నారు. అయితే, ఈ అలవాటు దీర్ఘకాలంలో వివిధ రకాల అనారోగ్యాలకు దారితీస్తుందని హెచ్చరిస్తున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలోనే ఇటువంటి ఆహారాలను అదుపులో ఉంచుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. మరి జంక్ ఫుడ్స్ తినడం వల్ల కలిగే నష్టాలు ఏంటి? అసలు వాటిని తినాలనిపించడానికి కారణాలు ఏంటి? కంట్రోల్ చేసుకునేందుకు పాటించాల్సిన టిప్స్ ఏంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
జంక్ఫుడ్ తినడం వల్ల కలిగే సమస్యలు:
- పేరులో ఉన్నట్లుగానే జంక్ ఫుడ్ అనేది ఆరోగ్యానికి హానికరమైన ఆహారమని Cleveland Clinic స్పష్టం చేసింది. మితిమీరిన తీపి పదార్థాలు, సంతృప్త కొవ్వులతో ఈ ఆహారాలు తయారవుతాయని చెబుతోంది. దీంతో జంక్ఫుడ్స్ తీసుకోవడం వల్ల శరీరంలో చెడు కొవ్వులు, క్యాలరీలు పెరిగిపోతాయని. ఇవి దీర్ఘకాలంలో ఊబకాయానికి దారితీస్తాయని చెబుతున్నారు.
- సంతృప్త కొవ్వులు అధికంగా ఉండే ఆహారాలు తినడం వల్ల చెడు కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలు పెరిగి, రక్తనాళాల లోపలి గోడలపై ఒక గట్టి పొరలా పేరుకుపోతుందని చెబుతున్నారు. ఈ పొర పరిమాణం పెరిగే కొద్దీ రక్తనాళాలు సాగే గుణాన్ని కోల్పోయి ఇరుకుగా మారిపోతాయని, దీని వల్ల రక్త ప్రసరణ నెమ్మదిస్తుందంటున్నారు. ఈ అడ్డంకుల వల్ల రక్తప్రసరణ ఆగిపోతే గుండెపోటు, పక్షవాతం వంటి జబ్బులు వచ్చే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుందంటున్నారు.
- జంక్ఫుడ్లోని అధిక చక్కెర బరువు పెరగడానికి దారి తీస్తుందని, ఫలితంగా ప్రీడయాబెటిస్, మధుమేహం, గుండెజబ్బులు వచ్చే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు. ఇక గర్భిణులు జంక్ఫుడ్ను తీసుకోవడం తల్లీబిడ్డలిద్దరికీ మంచిది కాదని చెబుతున్నారు.
జంక్ఫుడ్ మీదకు మనసు మళ్లడానికి కారణాలు:
- జంక్ ఫుడ్ తినాలనే కోరిక సహజంగానే ఉంటుందని, అయితే వాటిలో ఉండే చక్కెర, ఉప్పు, కొవ్వు పదార్థాలు కారణంగా వీటిని తినగానే మెదడులో 'డోపమైన్' రిలీజ్ అవుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ హార్మోన్ తాత్కాలిక ఆనందాన్ని, తృప్తిని ఇస్తుందని, దీంతో మెదడు ఈ అనుభూతిని పదే పదే కోరుకోవడం వల్ల జంక్ ఫుడ్ వైపు మనసు మళ్లుతుందని వివరిస్తున్నారు.
- సరిపడా నిద్రలేకపోవడం కూడా జంక్ఫుడ్ తినడానికి కారణమవుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే తగినంత నిద్రపోకపోతే ఆకలిని ప్రేరేపించే 'గ్రెలిన్' హార్మోన్ పెరగడమే కాకుండా, పొట్టనిండిందనే భావనను కలిగించే లెఫ్టిన్ హార్మోన్ స్థాయిలు పడిపోతాయని వివరిస్తున్నారు. దీంతో సమయం సందర్భం లేకుండా చిరుతిళ్లు, ఐస్క్రీమ్లు, అధిక క్యాలరీలు ఉండే తీపి పదార్థాలను తినాలనే కోరిక విపరీతంగా పెరుగుతుందని చెబుతున్నారు.
- ఒత్తిడి కూడా జంక్ఫుడ్ అధికంగా తినడానికి కారణమంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే నిరంతర ఒత్తిడి శరీరంలో కార్టిసాల్ సహా ఆకలికి సంబంధించిన ఇతర హార్మోన్ల స్థాయిలను పెంచుతాయని.. ఫలితంగా చక్కెర, కొవ్వు పదార్థాలు తినాలనే కోరిక పెరుగుతుందని వివరిస్తున్నారు.
జంక్ఫుడ్ క్రేవింగ్స్ నుంచి ఎలా బయటపడాలి:
తగినన్ని నీళ్లు: తగినన్ని నీళ్లు తీసుకోవడం వల్ల ఆహార కోరికలు నియంత్రణలో ఉంటాయని చెబుతున్నారు నిపుణులు. అదేవిధంగా శరీరం తేమను కోల్పోకుండా కూడా జాగ్రత్తపడవచ్చని వివరిస్తున్నారు.
ఎక్కువ గ్యాప్ ఇవ్వద్దు!: బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్, డిన్నర్ల మధ్య ఎక్కువ గ్యాప్ ఇవ్వకూడదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే తక్కువ మోతాదులో ఎక్కువసార్లు ఆహారం తినడం వల్ల చిరుతిండ్ల పైకి మనసు మళ్లకుండా జాగ్రత్తపడవచ్చని సూచిస్తున్నారు. అలాగే మధ్యమధ్యలో బాదం, వాల్నట్స్, జీడిపప్పులు, పండ్లు వంటి ఆరోగ్యకరమైన స్నాక్స్ తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
బాగా నమిలి మింగాలి: ఆహారాన్ని బాగా నమిలి మింగడం వల్ల కూడా ఆహార కోరికలు తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంటుందని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
ప్రొటీన్లు: కార్బోహైడ్రేట్లతో పోల్చితే ప్రొటీన్లు జీర్ణం కావడానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందుకే ప్రొటీన్లు పుష్కలంగా లభించే కోడిగుడ్లు, పాలు, పాల పదార్థాలు, నట్స్ వంటివి తీసుకోమని సూచిస్తున్నారు.
వీటితో పాటు కంటి నిండా నిద్ర, ఒత్తిడిని దూరం చేసుకోవడానికి యోగా, ధ్యానం, ఇతర వ్యాయామాలు చేయడం.. వల్ల కూడా ఆహారపు కోరికల్ని అదుపు చేసుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు.
పరిశోధనా మూలాలు:
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10459196/
https://www.cuh.nhs.uk/patient-information/dealing-with-food-cravings/
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