మీ పిల్లలు సరిగా నిద్ర పోవట్లేదా? - కారణాలు ఇవే కావొచ్చట!

- చక్కటి నిద్ర కోసం ఈ టిప్స్ ట్రై చేస్తే బెటర్ అంటున్న నిపుణులు

SLEEP DISORDERS
SLEEP DISORDERS (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : February 4, 2026 at 3:40 PM IST

3 Min Read
Reasons for Children Cannot Sleep : చిన్నారులకు మంచి పోషకాహారం ఇవ్వటమే కాదు, కంటి నిండా నిద్ర పోయేలా చూసుకోవటమూ ముఖ్యమే. అయితే, కొంతమంది పిల్లలు ఇలా పడుకోగానే అలా నిద్రలోకి జారుకుంటారు. మరికొందరైతే ఓ పట్టాన నిద్రపోరు. పేరెంట్స్ విశ్వ ప్రయత్నాలు చేయాల్సి వస్తుంది. చిన్నారులు ఇలా నిద్ర పోకుండా మెలకువతో ఉండడానికి అనేక కారణాలుంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

పగటి నిద్ర ఎక్కువగా : ఐదేళ్ల వచ్చే వరకు చాలా మంది పిల్లలు పగలు భోజనం చేసిన తర్వాత నిద్ర పోతారు. దీంతో రాత్రి సరిగ్గా నిద్రపోరని National Library of Medicine అధ్యయనం పేర్కొంది. కాబట్టి, పగటిపూట కొద్ది సేపే పడుకునేలా చేస్తే.. రాత్రుళ్లు వాళ్లు హాయిగా నిద్ర పోయే అవకాశం ఉందని అంటున్నారు.

గురక పెట్టడం : చాలామంది పిల్లలు సీజనల్ అలర్జీ, జలుబు వంటి రకరకాల ఆరోగ్య సమస్యల వల్ల గురక పెడుతుంటారని నిపుణులు అంటున్నారు. ఈ గురక వల్ల శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది ఎదురై మధ్యమధ్యలో మేల్కొంటారని చెబుతున్నారు. కాబట్టి, పిల్లలు గురక పెట్టకుండా నిద్ర పోతున్నారంటే వాళ్లు ప్రశాంతంగా పడుకున్నారని అర్థం.

అనారోగ్యం : పిల్లలు రాత్రిపూట సరిగా నిద్ర పోలేకపోవడానికి అనారోగ్యం కూడా కారణం కావచ్చంటున్నారు నిపుణులు. ఉదాహరణకు జలుబు చేసినప్పుడు శ్వాసకు సంబంధించిన సమస్యలు ఎదురవుతాయి. ఇలాంటి సమయాల్లో నిద్రాభంగం కలిగే అవకాశం ఉంటుందని చెబుతున్నారు. అలాగే, కొంత మంది పిల్లలు అలర్జీలు, ఆస్తమా వల్ల కూడా నిద్రలేమితో సతమతమవుతారని పేర్కొంటున్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో వారి ఆరోగ్యం ఎలా ఉందో పరిశీలించి, అవసరమైతే డాక్టర్​ను సంప్రదించాలని సూచిస్తున్నారు.

గ్యాడ్జెట్లకు దూరంగా : ఈ తరం పిల్లలు మొబైల్స్, టీవీలు, వీడియో గేమ్స్, కంప్యూటర్లులతో ఎక్కువగా చెలిమి చేస్తారు. కాబట్టి, పడుకునే సమయంలో పిల్లల రూంలో ఇలాంటి ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్లు లేకుండా జాగ్రత్త పడాలంటున్నారు నిపుణులు. లేదంటే రాత్రంతా కూర్చుని టీవీ చూడటమో, గేమ్స్ ఆడడమో చేస్తుంటారట. ఫలితంగా, పిల్లలు సరిగా నిద్రపోరని తెలియజేస్తున్నారు. విద్యార్థులు అల్పాహారం దాటవేయడం, టీ తాగడం, ఇంటర్నెట్ వ్యసనం వైపు ఎక్కువ ధోరణి , సామాజిక మద్దతు లేకపోవడం, ఒత్తిడి, నిద్రవేళకు ముందు మొబైల్ వాడకంతో పేలవమైన నిద్ర నాణ్యత గణనీయంగా ముడిపడి ఉందని sciencedirect అధ్యయనం పేర్కొంది.

టాన్సిల్స్ వల్ల : కొంతమంది పిల్లలు టాన్సిల్స్ సమస్యతో ఇబ్బంది పడుతుంటారు. వీళ్లకు ముక్కు ద్వారా శ్వాస తీసుకోవడానికి కష్టమవుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కాబట్టి, నోటి ద్వారా శ్వాస తీసుకుంటుంటారని పేర్కొంటున్నారు. దీంతో మధ్యమధ్యలో మెలకువ వచ్చి సరిగ్గా నిద్ర పోరని తెలియజేస్తున్నారు.

క్రమరహిత నిద్ర వేళలు : ప్రతిరోజూ ఒకే సమయానికి పడుకోవాలి. లేదంటే శరీరంలోని 'బయోలాజికల్ క్లాక్' దెబ్బతింటుందంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే రోజూ ఒకే సమయంలో నిద్రపోవడం అలవాటు చేయాలని sleepfoundation అధ్యయనం పేర్కొంది. ఇలా చేస్తే అసలు నిద్రలేమి సమస్యలు ఉండవట.

శారీరక అసౌకర్యం : గదిలో వెలుతురు, శబ్దం లేదా ఉష్ణోగ్రత సరైన మోతాదులో ఉండాలి. లేకపోతే నిద్రకు భంగం కలుగుతుందంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే, పిల్లలకు గది సౌకర్యంగా ఉండేలా చూసుకోవాలని చెబుతున్నారు

కెఫిన్ : చాక్లెట్లు, కూల్ డ్రింక్స్ లేదా కెఫిన్ ఉన్న పదార్థాలు రాత్రిపూట ఇవ్వడం వల్ల పిల్లలు ఉత్సాహంగా మారి నిద్రపోకుండా ఉంటారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందుకే, సాయంత్రం వేళ వీటిని పిల్లలకు ఇవ్వకపోవడమే మంచిదట. కెఫిన్ కలిగిన పానీయాలు నిద్ర నాణ్యతను దెబ్బతీస్తాయని National Library of Medicine అధ్యయనం పేర్కొంది.

భయం లేదా ఆందోళన : చీకటి అంటే భయం, ఒంటరిగా పడుకోవడానికి ఇబ్బంది పడటం లేదా పీడకలలు రావడం వల్ల మెలకువగా ఉంటారట.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య, మానసిక నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

TAGGED:

SLEEP DISORDERS
SLEEP DISORDERS IN CHILDREN
SLEEP QUALITY
FACTORS AFFECTING SLEEP
SLEEP IN CHILDREN

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

