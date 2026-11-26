పెళ్లి కోసం వేగంగా 'బరువు' తగ్గాలనుకుంటున్నారా? - మీ బాడీలో ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?
Rapid Weight Loss for Wedding: పెళ్లి ఫొటోల్లో నాజూగ్గా కనిపించాలని కోరుకుంటున్న యువత - ఈ క్రమంలోనే బరువు తగ్గేందుకు క్రాష్ డైట్, మందుల వాడకం - మరి వీటి ఎఫెక్ట్ ఎంత?
Published : November 26, 2026 at 12:00 PM IST
కారణం ఏదైనా ప్రస్తుతం బరువు పెరుగుతున్న వారి సంఖ్య అధికమే. ఈ క్రమంలోనే బరువు తగ్గించుకోవడానికి జిమ్లు, డైటింగ్ అంటూ రకరకాల ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు. మరీ ముఖ్యంగా పెళ్లికి సిద్ధమయ్యే వధూవరులలో ఈ ఆరాటం మరింత ఉంటుంది. ఎందుకంటే పెళ్లి ఫొటోలు, వీడియోలలో సన్నగా, అందంగా కనిపించాలని కోరుకుంటారు. ఈ క్రమంలోనే పెళ్లి సమయానికి బరువు తగ్గాలనే ఉద్దేశంతో క్రాష్ డైట్లు, స్లిమ్మింగ్ డ్రింక్స్ సహా బరువు తగ్గించే ఇంజెక్షన్ల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. అయితే ఒక్కరోజు వేడుక కోసం ఇలా వేగంగా బరువు తగ్గడం ఆరోగ్యానికి మంచిదేనా? అంటే కాదంటున్నారు నిపుణులు. దీనికి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
తొందరపాటు వద్దు: అధిక బరువు, ఊబకాయం ఉన్నవారు వైద్యుల పర్యవేక్షణలో బరువు తగ్గడం మంచిదే అని.. దీనివల్ల మధుమేహం, రక్తపోటు, కొలెస్ట్రాల్ వంటి సమస్యల ముప్పు తగ్గవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కానీ అలా కాకుండా కొద్దిరోజుల్లోనే భారీగా బరువు తగ్గాలనే ప్రయత్నం ప్రమాదకరం అని హెచ్చరిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఆహారం మానేయడం, క్రాష్ డైట్లు వంటివి చేయడం వల్ల కండరాల బలహీనత, పోషకాహార లోపం, జుట్టు రాలడం, అలసట వంటి సమస్యలు వస్తాయంటున్నారు. ఈ సమస్యలతో పాటు మహిళల్లో నెలసరి క్రమం తప్పవచ్చని, వేగంగా బరువు తగ్గడం వల్ల పిత్తాశయంలో సమస్యలు ఏర్పడే ప్రమాదమూ ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు.
"క్రాష్ డైట్లో వ్యాయామం ఉండదు. కేవలం ఆహారం విషయంలో కఠిన నియమాలు ఉంటాయి. దీని వల్ల బరువు తగ్గినా దీనిని ఆపేసినప్పుడు మళ్లీ వేగంగా బరువు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. క్రాష్ డైట్లో చాలా వరకు తక్కువ కేలరీల ఫుడ్ తీసుకుంటారు. దీని వల్ల కండరాల బలహీనత, పోషకాహార లోపం, నీరసం, అలసట వంటి సమస్యలు వస్తాయి. కాబట్టి టెంపరరీగా ఇది మంచిదే అయినా దీర్ఘకాలంలో చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది" - డాక్టర్ లహరి సూరపనేని, న్యూట్రిషనిస్ట్
ఇంజెక్షన్లతో జాగ్రత్త: డైట్లతో పాటు త్వరగా బరువు తగ్గేందుకు చాలా మంది మందులు, ఇంజెక్షన్లు వాడుతుంటారు. అయితే వీటిని వైద్యుల సూచన లేకుండా ఉపయోగించకూడదని సూచిస్తున్నారు. ఈ ఇంజెక్షన్లు ఆకలిని నియంత్రించే హార్మోన్లపై పనిచేస్తూ, కడుపు ఖాళీ అయ్యే ప్రక్రియను నెమ్మదింపజేస్తాయని.. దీంతో ఆకలి తగ్గి, ఆహారం తక్కువగా తీసుకోవడం ద్వారా బరువు తగ్గేందుకు సహాయపడతాయంటున్నారు. కొన్ని ఇంజెక్షన్లు GLP-1 హార్మోన్ ప్రభావాన్ని అనుకరిస్తే, మరికొన్ని GLP-1, GIP అనే రెండు హార్మోన్లపై పనిచేస్తాయంటున్నారు. వీటి వల్ల వికారం, వాంతులు, విరేచనాలు, మలబద్ధకం, కడుపునొప్పి వంటి దుష్ప్రభావాలు ఉండవచ్చంటున్నారు.
అదే విధంగా కొందరిలో పిత్తాశయ సమస్యలు, ప్యాంక్రియాటిస్ వాపు వంటి తీవ్రమైన సమస్యల ముప్పు కూడా ఉంటుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇవి కేవలం పెళ్లి కోసం సన్నబడాలనుకునే వారికి సరిపడే మందులు కావంటున్నారు. ఊబకాయం లేదా అధిక బరువుతో పాటు సంబంధిత ఆరోగ్య సమస్యలున్న ఎంపిక చేసిన వ్యక్తులకు మాత్రమే వైద్యుల పర్యవేక్షణలో సూచిస్తారంటున్నారు. అయితే పెళ్లి తర్వాత గర్భధారణకు ప్రణాళిక ఉంటే వైద్యులకు ముందుగానే తెలియజేయాలని.. ఈ మందులకు సంబంధించి గర్భధారణకు ముందు ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు అవసరం అంటున్నారు.
"జీఎల్పీ 1 మందులు డయాబెటిస్, అధిక బరువుతో బాధపడుతున్నవారికి చాలా మంచిది. అయితే ఈ మందుల వల్ల చాలా మందిలో వాంతులు, విరేచనాలు, మలబద్ధకం, కడుపునొప్పి వంటి ఇబ్బందులు వస్తాయి. ఈ జీఎల్పీ మందులు లాంగ్ టర్మ్ వాడాలి. ఎందుకంటే ఒక్కసారి వీటిని ఆపితే మళ్లీ బరువు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి సరైన బరువు మెయింటైన్ చేయాలనుకునేవారు జీవితాంతం వాడాల్సిందే. ఇక ప్యాంక్రియాటిస్ సమస్యతో బాధపడుతున్నవారు, గర్భిణులు వాడకూడదు" - డాక్టర్ శ్రీనివాస్ కందుల, ఎండోక్రినాలజిస్ట్, కేర్ హాస్పిటల్స్, హైదరాబాద్
ఆరోగ్యమే అసలైన అందం: తక్కువ కాలంలోనే బరువు తగ్గాలనుకునేవారు క్రాష్ డైట్లు, ఇంజెక్షన్ల వంటివి కాకుండా వైద్యులు సూచించిన విధంగా సమతుల్య ఆహారం తీసుకోవడం, రోజూ 30-45 నిమిషాలు నడవడం లేదా వ్యాయామం చేయడం, తగినంత నిద్రపోవడం అలవాటు చేసుకోవాలంటున్నారు. అలాగే పెళ్లికి నెల ముందు నుంచి కాకుండా కనీసం 4 నుంచి 6 నెలల ముందు నుంచే ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలిని ప్రారంభించడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు. పెళ్లి రోజున ఫొటోల్లో అందంగా కనిపించడం ఒక్కటే ముఖ్యం కాదు, పెళ్లి తర్వాత జీవితాంతం ఆరోగ్యంగా, ఆనందంగా ఉండటం కూడా అంతే ముఖ్యమంటున్నారు.
పరిశోధనలు:
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6366252/
https://www.medlineplus.gov/ency/patientinstructions/000885.htm
https://www.niddk.nih.gov/health-information/digestive-diseases/gallstones/dieting
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11621640/
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