రాజస్థాన్లో పిల్లలకు విరేచనాల ముప్పు - వర్షాకాలపు తాగునీటిపై వైద్యుల హెచ్చరిక!
- ఏటా 3,900 మందికి పైగా పిల్లలు కేవలం విరేచనాల వల్లే ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారని అంచనా! - ఈ సీజనల్ ముప్పును ఎదుర్కొనేందుకు రాజస్థాన్ వైద్య, ఆరోగ్య శాఖ 'స్టాప్ డయేరియా క్యాంపెయిన్'
Published : July 30, 2026 at 5:32 PM IST
Rajasthan's Monsoon Warning : ప్రతి ఏటా వేసవి ఎండలతో అతలాకుతలమయ్యే రాజస్థాన్ ప్రజలకు.. వర్షాకాలం ఎంతో ఉపశమనాన్ని ఇస్తుంది. ఎడారి ప్రాంతంలో వాన చినుకులు పడుతుంటే ప్రజలు ఆనందోత్సాహాల్లో మునిగిపోతారు. కానీ, అదే సమయంలో ప్రతి ఇంట్లోని చిన్నారుల ఆరోగ్యంపైనా తల్లిదండ్రుల్లో ఆందోళన మొదలవుతుంది! వర్షాల వల్ల వీధుల్లో నీరు నిలవడం, మురుగునీరు, తాగునీటి పైపులలో కలవడం, ఈగలు వ్యాప్తి చెందడం వంటి అనేక కారకాల వల్ల అనారోగ్య ముప్పు పొంచి ఉంటుంది. ఈ తరుణంలో పిల్లల్లో విరేచనాలు (డయేరియా) సర్వసాధారణంగా అనిపించినప్పటికీ, సకాలంలో చికిత్స అందించకపోతే అది ప్రాణాంతకంగా మారే ప్రమాదం ఉంటుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ETV భారత్ ప్రత్యేకంగా అందిస్తున్న ఈ 'Monsoon Campaign'లో.. రాజస్థాన్లో నెలకొన్న డయేరియా సమస్య, దీన్ని అరికట్టడానికి ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపట్టిన నివారణ చర్యల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
వర్షాకాలం, డయేరియా సమస్య : రాజస్థాన్లో రుతుపవనాలు చురుగ్గా కదులుతున్న నేపథ్యంలో, రాష్ట్ర ఆరోగ్య శాఖ ఒక కీలక హెచ్చరిక జారీ చేసింది. వర్షాకాలంలో తాగునీరు కలుషితం అయ్యే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటోందని తెలిపింది. దీనివల్ల జైపూర్, జోధ్పూర్, కోటా, ఉదయ్పూర్, అజ్మీర్ వంటి అనేక జిల్లాల్లో విరేచనాలు, కడుపు సంబంధిత ఇన్ఫెక్షన్ల బారిన పడుతున్న వారి సంఖ్య గణనీయంగా పెరుగుతున్నాయని వెల్లడించింది. ముఖ్యంగా, చిన్నపిల్లలు, వృద్ధులలో రోగనిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉండటం వల్ల వారు ఈ ఇన్ఫెక్షన్లకు త్వరగా గురవుతుంటారని పేర్కొంది. అందుకే తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించింది.
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కారణాలు :
కలుషిత నీరు : అపరిశుభ్రమైన నీటిని తాగడం
బహిరంగ ఆహారం : ఈగలు వాలే అపరిశుభ్రమైన ఆహార పదార్థాలను దుకాణాల నుంచి కొని తినడం
అపరిశుభ్రత : కూరగాయలు, పండ్లను సరిగ్గా కడగకుండా ఆహారంగా తీసుకోవడం
చేతుల పరిశుభ్రత లోపించడం : భోజనానికి ముందు, అలాగే విసర్జన తర్వాత చేతులను సబ్బుతో శుభ్రంగా కడుక్కోకపోవడం
విరేచనాలు అయినప్పుడు శరీరం నుంచి నీరు, ఖనిజ లవణాలు వేగంగా బయటకు పోతాయంటున్నారు నిపుణులు. దీనివల్ల చిన్నారులు తీవ్రమైన డీహైడ్రేషన్కు గురై ప్రాణాంతక పరిస్థితికి చేరుకునే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు.
వర్షాకాలంలో కేవలం విరేచనాలే కాకుండా, హెపటైటిస్ వంటి తీవ్రమైన వ్యాధులు ప్రబలే ప్రమాదం కూడా పెరుగుతుంది. వీటిని ప్రారంభ దశలోనే గుర్తించి చికిత్స చేస్తే ప్రాణాపాయం తప్పుతుంది. సకాలంలో సరైన వైద్య సహాయం అందడం, కొన్ని సాధారణ జాగ్రత్తలు పాటించడం ద్వారా ఈ వ్యాధులను చాలా సులభంగా నయం చేయవచ్చు- డాక్టర్ నీరజ్ నాగయ్, ప్రముఖ గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజిస్ట్
డాక్టర్ నీరజ్ నాగయ్ ప్రకారం, ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి :
- ఎల్లప్పుడూ శుభ్రమైన, కాచి చల్లార్చిన నీటిని మాత్రమే తాగాలి
- వ్యక్తిగత పరిశుభ్రతను పాటించాలి.
- వేడిగా, తాజాగా వండిన పోషకాహారం మాత్రమే తీసుకోవాలి
ఏటా 3,900 మంది చిన్నారుల మృతి : రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలో డయేరియా నివారణకు ఎన్నో ప్రభుత్వ చర్యలు తీసుకుంటున్నప్పటికీ, కేత్రస్థాయిలో పరిస్థితి ఇంకా ఆందోళనకరంగానే ఉంటోందని నివేదికలు చెబుతున్నాయి. రాష్ట్ర వైద్య, ఆరోగ్య శాఖ రిపోర్టు ప్రకారం.. రాజస్థాన్లో కేవలం విరేచనాల కారణంగానే ఏటా 3,900 మందికి పైగా చిన్నారులు ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. అంతేకాదు, భారతదేశంలో ఐదేళ్లలోపు పిల్లల్లో సంభవిస్తున్న మొత్తం మరణాలలో 5.8 శాతం మరణాలు కేవలం అతిసారం వల్లే చోటు చేసుకుంటుండడం గమనార్హం.
ఇటీవలి జాతీయ కుటుంబ ఆరోగ్య సర్వే (NFHS -6) గణాంకాల ప్రకారం, రాజస్థాన్లో పిల్లల్లో విరేచనాల ప్రాబల్యం 6.1 శాతం నుంచి 5.8 శాతానికి తగ్గింది. ఇది జాతీయ సగటు అయిన 7.9 శాతం కంటే మెరుగైనదే అయినప్పటికీ, సులభంగా నివారించగల ఒక సాధారణ వ్యాధి వల్ల ఏటా వేలాది మంది చిన్నారులు మృత్యువాత పడటం తీవ్రంగా కలవరపరిచే అంశం.
రాజస్థాన్ ప్రభుత్వ 'స్టాప్ డయేరియా క్యాంపెయిన్' : వర్షాకాలంలో వచ్చే ఈ ఆరోగ్య సమస్యను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోవడానికి, రాజస్థాన్ ఆరోగ్య శాఖ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 'స్టాప్ డయేరియా క్యాంపెయిన్'ను నిర్వహిస్తోంది. ఐదేళ్ల లోపు వయసున్న చిన్నారులను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఈ ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు.
ఆశా కార్యకర్తలు నేరుగా ప్రతీ ఇంటికి వెళ్లి, 5 సంవత్సరాల లోపు పిల్లలున్న కుటుంబాలకు రెండు ORS ప్యాకెట్లు, 14 రోజులకు సరిపడా జింక్ మాత్రలను ఉచితంగా అందిస్తున్నారు. చిన్నారులకు విరేచనాలు బారినపడిన వెంటనే తల్లిదండ్రులు ఆలస్యం చేయకుండా ప్రాథమిక చికిత్స ప్రారంభించడానికి ఈ విధానం ఎంతో సహాయపడుతుంది. అంతేకాకుండా, బాధితులకు తక్షణ వైద్య సహాయం అందించడానికి రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులు, ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలు, అంగన్వాడీ కేంద్రాలలో ప్రత్యేక 'ORS-Zinc Corners' ఏర్పాటు చేశాం- డాక్టర్ రవి ప్రకాశ్, ప్రజారోగ్య శాఖ డైరెక్టర్
మనం ఏం చేయాలి? : వర్షాకాలంలో వచ్చే విరేచనాలు అనేవి కేవలం ఒక సాధారణ సమస్య కాదు. దీనిని మనం ఎప్పుడూ నిర్లక్ష్యం చేయకూడదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. కొన్ని చిన్నపాటి సాధారణ అలవాట్లను పాటించడం ద్వారా మన పిల్లల ప్రాణాలను సురక్షితంగా కాపాడుకోవచ్చని చెబుతున్నారు. వర్షాకాలంలో సురక్షితమైన తాగునీరు, చేతుల పరిశుభ్రత, ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం తీసుకోవడం తప్పనిసరని చెబుతున్నారు. ఆ వ్యాధులను త్వరగా గుర్తించి డాక్టర్ను సంప్రదించడం వల్ల పిల్లల ప్రాణాలను కాపాడుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. కానీ, వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
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