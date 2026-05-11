కిడ్నీలు ఆరోగ్యంగా ఉండాలా? - ఈ చిన్న జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే చాలట!
Published : May 11, 2026 at 5:26 PM IST
Protect Kidneys Naturally: శరీరంలో అత్యంత కీలకమైన అవయవాల్లో కిడ్నీలు ఒకటి. ఎందుకంటే, ఇవి శరీరంలోని వ్యర్థాలను వడపోయడం, ఎలక్ట్రోలైట్లను సమతుల్యం చేయడంతో పాటు బీపీను నియంత్రిస్తాయి. అయితే, కిడ్నీ సమస్యలు మాత్రం ఎలాంటి హెచ్చరిక సంకేతాలు లేకుండా వాటిని దెబ్బతీస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. ఇందుకు సరైన ఆహారం తీసుకోకపోవడం, వ్యాయామం లేకపోవడం, మితిమీరిన మందుల వాడకం వంటి జీవనశైలి అలవాట్లే కారణమని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో కిడ్నీలు ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే.. ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
హైడ్రేటెడ్గా ఉండటం : కిడ్నీల ఆరోగ్యానికి తగినంత నీరు తాగడం అనేది అత్యంత సులభమైన మార్గాలలో ఒకటి. తగినంత నీరు తాగడం వల్ల కిడ్నీలు.. శరీరం నుంచి విషతుల్యాలను, వ్యర్థ పదార్థాలను తొలగిస్తాయని చెబుతున్నారు. అలాగే, కిడ్నీలో రాళ్లు ఏర్పడకుండా ఉంటాయని అంటున్నారు. రోజూ సరైన మోతాదులో నీరు తీసుకోవడం వల్ల కిడ్నీలు సమర్థవంతంగా పని చేస్తాయని మూత్రం తెల్లగా రావడంతో పాటు ఇన్ఫెక్షన్లు, ఇతర ఆరోగ్య సమస్యల ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తాయని తెలియజేస్తున్నారు. హైడ్రేషన్ అంటే కేవలం నీళ్లు తాగడం మాత్రమే కాదని, ఎలక్ట్రోలైట్స్ ఉన్న పానీయాలు తీసుకోవడం అవసరమని National Library of Medicine పేర్కొంది. లేదంటే కిడ్నీలకు రక్తప్రసరణ తగ్గి ఒత్తిడి పెరుగుతుందట.
సమతులాహారం తీసుకోవడం : కిడ్నీల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడటంలో సమతులాహారం కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇందులో భాగంగా ఉప్పు వాడకం తగ్గించడం, ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారాలను పరిమితం చేయాలని సిఫార్సు చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే, ఇవి రక్తపోటును పెంచి కిడ్నీల పనితీరుపై అదనపు ఒత్తిడిని కలిగిస్తాయని అంటున్నారు. అయితే, రోజువారీ ఆహారంలో భాగంగా తాజా పండ్లు, కూరగాయలు, తృణధాన్యాలు, లీన్ ప్రొటీన్ చేర్చుకోవడం వల్ల కిడ్నీ సంబంధిత సమస్యల ముప్పు తగ్గడంతో పాటు మొత్తం ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుందని సూచిస్తున్నారు.
షుగర్, బీపీ అదుపులో : అధిక రక్తపోటు గుండె, కిడ్నీలను దెబ్బతీస్తుందని National Kidney Foundation పేర్కొంది. ఇది మూత్రపిండంలోని చిన్న రక్తనాళాల సమూహాలతో ఏర్పడిన సూక్ష్మ వడపోత విభాగాలైన గ్లోమెరూలీని కూడా దెబ్బతీస్తుందని తెలిపింది. మధుమేహం తర్వాత మూత్రపిండాల వైఫల్యానికి ఇది రెండవ ప్రధాన కారణమని చెబుతుంది. అయితే, క్రమం తప్పకుండా పరీక్షలు చేయించుకోవడం, ఆరోగ్యకరమైన ఆహారపు అలవాట్లు, చురుకైన జీవనశైలిని పాటించడం ద్వారా వీటిని నియంత్రణలో పెట్టుకోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఫలితంగా, మూత్రపిండాల పనితీరు మెరుగుపడుతుందని వివరిస్తున్నారు.
బరువు అదుపులో : క్రమం తప్పకుండా శారీరక శ్రమ చేయడం వల్ల శరీర బరువు అదుపులో ఉండటంతో పాటు రక్త ప్రసరణ మెరుగుపడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాగే, డయాబెటిస్, బీపీ వంటి దీర్ఘకాలిక వ్యాధుల ముప్పు తగ్గుతుందని అంటున్నారు. ఈ క్రమంలో రోజూ కనీసం 30 నిమిషాలు పాటు వ్యాయామం చేయడం వల్ల కిడ్నీలు ఆరోగ్యంగా ఉంటాయని పేర్కొంటున్నారు. అధిక బరువు లేదా ఊబకాయంతో బాధపడుతుంటే బరువు తగ్గాలని CDC పేర్కొంది.
పెయిన్ కిల్లర్స్ వాడకం తగ్గించడం : మాములుగా తలనొప్పి లేదా కండరాల నొప్పుల నివారణ కోసం నాన్-స్టెరాయిడ్ యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ డ్రగ్స్ (NSAIDs) వాడటం చాలామందికి అలవాటుగా ఉంటుంది. ఇవి మూత్రపిండాలకు రక్త ప్రసరణను తగ్గిస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో కిడ్నీలపై అనవసరమైన ఒత్తిడిని నివారించడానికి, ఇటువంటి మందులను అవసరమైనప్పుడు మాత్రమే.. అది కూడా డాక్టర్ల పర్యవేక్షణలో వాడాలని సూచిస్తున్నారు. తరచూ వాడే ఓవర్ ది కౌంటర్ నొప్పి నివారణ మందులు (NSAIDs), అనాల్జెసిక్స్ వంటివి మూత్రపిండాలను దెబ్బతీస్తాయని National Kidney Foundation పేర్కొంది.
ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలి : ధూమపానం మానేయడం, మద్యపానాన్ని పరిమితం చేయడం, ప్రశాంతంగా నిద్రపోవడం వంటి సాధారణ అలవాట్లు కూడా కిడ్నీల ఆరోగ్యానికి తోడ్పడతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ అలవాట్లు వల్ల రక్తపోటు నియంత్రణలో ఉండటంతో పాటు రక్త ప్రసరణ మెరుగుపడుతుందని.. తద్వారా కిడ్నీల పనితీరును దెబ్బతీసే పరిస్థితులను తగ్గించుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
