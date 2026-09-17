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పిల్లలు ఎక్కువసేపు ఫోన్ చూస్తున్నారా? - అతిగా వాడితే జరిగే నష్టాలు ఇవేనట!

- మొబైల్ వాడకం వల్ల ఆలోచించే శక్తి, సృజనాత్మకత కోల్పోతారని హెచ్చరిక!

Children Phone Addiction
Children Phone Addiction (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : September 17, 2026 at 5:20 PM IST

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Children Phone Addiction Problems : నేటి డిజిటల్ ప్రపంచంలో.. చిన్నారుల చేతుల్లో మొబైల్ ఫోన్ కనిపించడం చాలా సాధారణమైపోయింది. ఆన్​లైన్ చదువులు, వీడియోలు, గేమ్స్ అంటూ పిల్లలు స్క్రీన్​కు దగ్గరవుతున్నారు. అయితే, కొందరు పిల్లలు గంటల తరబడి ఫోన్ వదలకుండా ఉండటం, ఫోన్ తీసుకుంటే కోపం చూపించడం, ఏడవడం తల్లిదండ్రులకు ఆందోళన కలిగించే విషయంగా మారుతోంది. ఎక్కువసేపు మొబైల్ ఉపయోగించడం వల్ల కేవలం పిల్లల కళ్లపైనే కాదు.. శరీరం, నిద్ర, ఏకాగ్రత, ప్రవర్తనపైనా ప్రభావం పడే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. పిల్లలు ఫోన్​ను ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తుంటే ఎలాంటి సమస్యలు వస్తాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

కంటి అలసట : మొదటగా ఎక్కువసేపు మొబైల్​ స్క్రీన్ వైపు చూడటం వల్ల కళ్లపై ఒత్తిడి పడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కంటి అలసట, అసౌకర్యం వంటి సమస్యలు కనిపించే అవకాశం ఉంటుందని అంటున్నారు. ముఖ్యంగా, విరామం లేకుండా స్క్రీన్​ చూస్తూ ఉండటం వల్ల ఇబ్బంది మరింత పెరగవచ్చని పేర్కొంటున్నారు. అందుకే పిల్లలు ఫోన్ చూస్తున్న సమయాన్ని తల్లిదండ్రులు గమనించాలని తెలియజేస్తున్నారు. మధ్య మధ్యలో స్క్రీన్ నుంచి కళ్లకు విశ్రాంతి ఇచ్చేలా చేయడం, అవసరం లేని సమయంలో ఫోన్​కు దూరంగా ఉంచడం మంచిదంటున్నారు.

మైగ్రేన్‌కూ దారితీయవచ్చు! : మొబైల్ వాడకం ఎక్కువైతే తలనొప్పి కూడా ఇబ్బంది పెట్టే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. చాలా సేపు స్క్రీన్​ను చూడటం వల్ల కళ్లపై ఒత్తిడి ఏర్పడి, కొంతమందిలో తలనొప్పికి కారణం కావచ్చుని అంటున్నారు. మరికొందరికి ఇప్పటికే ఉన్న మైగ్రేన్ వంటి సమస్యలు మరింత పెరిగే అవకాశం కూడా ఉంటుందని పేర్కొంటున్నారు. పిల్లలు ప్రతిసారీ ఫోన్ చూసిన తర్వాత తలనొప్పి గురించి చెబుతున్నట్లయితే.. ఆ విషయాన్ని తల్లిదండ్రులు నిర్లక్ష్యం చేయకుండా గమనించాలని వివరిస్తున్నారు.

ఫోన్ ఇస్తేనే తింటా, స్కూల్​కి వెళ్తా, పడుకుంటామని పిల్లలు మారాం చేస్తున్నారంటూ పేరెంట్స్ వస్తుంటారు. ఇలాకాకుండా ఫోన్ వాడకుండా మార్గాలు చెప్పమంటారు. మీ కళ్లు పనిచేయవని చెప్పినా పిల్లలకు అర్థమయ్యే వయసు కాదు. కాబట్టి, పేరెంట్స్​ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ముందు నుంచే ఫోన్ ఇవ్వకుండా ఉండాలి. చిన్న వయసులోనే కంటి సమస్యలు గురిస్తే, వారి చూపును కాపాడవచ్చు. - డాక్టర్ లింబాద్రి, కంటి వైద్య నిపుణుడు

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శారీరక ఆరోగ్యానికీ ముప్పే! : ఫోన్​లో వీడియోలు, గేమ్స్​కు అలవాటు పడిన పిల్లల్లో ఏకాగ్రతకు సంబంధించిన సమస్యలు కూడా కనిపించవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. స్క్రీన్​పై వేగంగా మారే దృశ్యాలు, నిరంతర వినోదానికి అలవాటు పడటం వల్ల చదువు లేదా ఇతర పనులపై దృష్టి పెట్టడం కష్టంగా అనిపించవచ్చని అంటున్నారు. మరోవైపు ఫోన్ చూస్తున్న సమయంలో పిల్లలు మెడను ముందుకు వంచి కూర్చొంటారు. ఎక్కువ సేపు ఇదే భంగిమలో ఉండటం వల్ల మెడ, భుజాలు, వీపు భాగంపై ఒత్తిడి పెరిగి నొప్పులు రావచ్చని హెచ్చరిస్తున్నారు. కాబట్టి, స్క్రీన్​ టైమ్​తో పాటు పిల్లలు ఫోన్​ చూసే భంగిమపైనా తల్లిదండ్రులు దృష్టి పెట్టాలని సూచిస్తున్నారు.

చిరాకు, అసహనం : రాత్రి పడుకునే ముందు మొబైల్ వాడటం కూడా పిల్లల నిద్రను ప్రభావితం చేస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మంచంపైకి వెళ్లిన తర్వాత కూడా వీడియోలు చూడటం, గేమ్స్ ఆడటం వల్ల నిద్రపోయే సమయం ఆలస్యం కావచ్చని అంటున్నారు. అంతేకాదు, ఫోన్​ను ఎక్కువగా ఉపయోగించే అలవాటు కొంతమందిలో చిరాకు, అసహనం వంటి ప్రవర్తనా మార్పులకు దారితీస్తుందని పేర్కొంటున్నారు. పిల్లలు మొబైల్ వాడకం వల్ల నిరాశ, ఆందోళన, ప్రవర్తనా సమస్యలతో సంబంధం కలిగి ఉండవచ్చని National Library of Medicine పేర్కొంది.

ఫోన్​ ఒక్కసారిగా తీసేసినప్పుడు కోపం లేదా కలత చూపిస్తే, వెంటనే గొడవ పడటం కంటే స్క్రీన్ టైమ్​ను క్రమంగా తగ్గించే ప్రయత్నం చేయడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. పిల్లల్లో ఇలాంటి సమస్యలు నిరంతరం కనిపిస్తే డాక్టర్లు సలహా తీసుకోవడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.

ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి :

  • ఫోన్​ పూర్తిగా దూరం ఉంచాలి.
  • రకరకాల రంగులున్న పుస్తకాలు, ఆట వస్తువులు ఇవ్వాలి.
  • ఫోన్​ కాకుండా ఇంకా వేటిపై ఆసక్తి చూపిస్తున్నారో గుర్తించి, అటు వైపు ప్రోత్సహించాలి. మనం ఊరికే ఫోన్ వాడితే వారు అదే కావాలంటుంటారు. కాబట్టి మనమూ మారాలి.
  • వీలైనంత వరకు మైదానాలకు తీసుకెళ్లాలి. శారీరక శ్రమ ఉండేలా చూడాలి.
  • చిన్నప్పటి నుంచే ఆటలు, నృత్యం వంటి వాటిలో ప్రోత్సహించాలి.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

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