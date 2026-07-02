పుట్టుకతో వచ్చే నాడి లోపాలకు చెక్ - సరికొత్త రూపంలో విటమిన్ ‘టీ’!
-బిడ్డ నాడికి తేనీటి ఔషధం - టీలో ఫోలిక్ యాసిడ్, విటమిన్ 12 కలిపి గర్భిణీలకు అందించాలని NAMS నిపుణుల బృందం సూచన!
Published : July 2, 2026 at 4:13 PM IST
Prevention of Neural Tube Defects in India : మన దేశంలో అత్యంత ఆదరణ పొందిన పానీయం ప్రజారోగ్య సాధనంగా మారనుందా? నేషనల్ అకాడమీ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్(NAMS) నిపుణుల బృందం సూచన అమలైతే ఇది నిజం కానుంది. శిశువుల్లో పుట్టుకతోనే తలెత్తే నాడీ సంబంధ లోపాల నివారణకు టీలో విటమిన్లు B9(ఫోలిక్ యాసిడ్), B12 కలిపి కాబోయే అమ్మలకు అందించాలని ఈ బృందం సిఫారసు చేస్తోంది. ఆ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
భారత్లో ఏటా లక్షకు పైగా మంది శిశువులు నాడీ లోపాలతో పుడుతున్నారని నివేదికల అంచనా. వీరిలో కొందరు తల్లి కడుపులోనే చనిపోయి పుడుతుంటారు. ఇంకొందరు పుట్టిన తర్వాత చనిపోవడం లేదా వైకల్యంతో జీవిస్తుంటారు. అయితే, కేవలం 20% మంది మాత్రమే శస్త్రచికిత్సతో కుదురుకునే అవకాశం ఉందట. మిగిలిన వారు ఎన్నో ఇబ్బందులకు గురవుతుంటారు. వీరి చికిత్స కుటుంబాలకు ఆర్ధిక భారంగా మారుతుంది. అయితే, NAMS నిపుణుల బృందం ఈ సమస్య నివారణకు వినూత్న పరిష్కార మార్గాన్ని చూపించింది. టీ పొడికి విటమిన్లు B9, B12 కలిపి గర్భధారణకు ముందే మహిళలకు అందించాలని పేర్కొంటుంది. Annals of the National Academy of Medical Sciences (ఇండియా)లో ప్రచురితమైన Prevention of Neural Tube Defects in India నివేదికలో దీన్ని వివరించారు.
ముందే తీసుకోవడం మంచిదట!: గర్భధారణ జరిగిన తొలి 28 రోజుల్లో న్యూరల్ ట్యూబ్ ఏర్పడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇదే మెదడు, వెన్నుపాముగా మారుతుందంటున్నారు. ఒకవేళ గర్భధారణ నిర్ధారణ అయ్యే సరికే న్యూరల్ ట్యూబ్లో లోపాలు మొదలైతే వాటిని సరిదిద్దడం అసాధ్యమని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో నాడీ లోపాలను విటమిన్ B9 గణనీయంగా తగ్గిస్తుందట. కాబట్టి, గర్భధారణకు ప్రయత్నించటానికి ముందే మహిళలు దీన్ని తీసుకోవటం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
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ఇంత కీలకమైన విటమిన్ B9ను నిత్యాహార పదార్థాల్లో కలిపితే మంచి ఫలితాలు ఉంటాయంటున్నారు నిపుణులు. అదే, అమెరికా, కెనడా, ఆస్ట్రేలియా వంటి దేశాల్లో గోధుమ పిండిలో విటమిన్ B9 కలపటం తప్పనిసరి చేశారట. అయితే, మనదేశంలో ఇది పెద్ద సవాలు. వేర్వేరు చోట్ల వేర్వేరు పదార్థాలు తింటుంటారు. ఉత్తరాదిలో గోధుమలు తింటే, తూర్పు, దక్షిణ ప్రాంతాల్లో బియ్యం ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తుంటారు. మరికొన్ని చోట్ల చిరుధాన్యాలు వాడుతుంటారు. అందువల్ల, మహిళలు ఎక్కువగా తీసుకునే ఒక్క పదార్థాన్ని గుర్తించడం కష్టంగా మారిందట. ఈ క్రమంలోనే టీ తెరపైకి వచ్చింది.
దీంతో అన్ని ప్రాంతాల్లో తాగే టీ పొడిలో విటమిన్ B9, B12 పంపిణీకి తేయాకు సరైన వాహకంగా గుర్తించారు నిపుణులు. పిల్లల్ని కనే వయసులో ఉన్న మహిళలకు టీతో పోషకాలను కలిపి ఇస్తే వారికి బాగా అందుతుందని చెబుతున్నారు. పైగా తేయాకును కేంద్రీకృతంగా ప్రాసెస్ చేయొచ్చట. దేశ వ్యాప్తంగా పంపిణీ చేయొచ్చు. దీనికి పెద్దగా ఖర్చు కూడా కాదు. మూడు నెలల పాటు ఈ విటమిన్లతో కూడిన తేయాకును ఇవ్వటానికి ఒకరికి రూ. 18 ఖర్చు అవుతుందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. మాత్రలు కొనుక్కోవటంతో పోలిస్తే ఇది చవకేనని తెలియజేస్తున్నారు.
అక్కడ పరిశోధన కూడా: ఈ నేపథ్యంలోనే కొన్నేళ్లుగా అసోం, మహారాష్ట్రలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ప్రయోగాత్మకంగా పరిశీలించారు. ఇందులో భాగంగా 18-30 ఏళ్ల మహిళలను ఎంచుకొని 2 గ్రాముల టీ పొడికి 1 మిల్లీగ్రామ్ చొప్పున విటమిన్లు B9, B12 కలిపిన టీ తాగమని సూచించారు. మామూలు టీ తాగిన వారితో పోలిస్తే వీరి రక్తంలో B9, B12 మోతాదులు గణనీయంగా మెరుగైనట్లు గుర్తించారు.
మన దేశంలో విటమిన్ B12 లోపంతో చాలా మంది బాధపడుతున్నారు. ఇది సాధారణంగా మాంసాహారంతో ఎక్కువ లభిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కానీ, మన దగ్గర శాకాహారుల సంఖ్య కూడా ఎక్కువగా ఉండడం, తగినంత ఆర్థిక స్థోమత లేకపోవడం వల్ల సంతానాన్ని కనే వయసులో ఉన్న మహిళల్లో విటమిన్ B12 లోపం ఎక్కువగా ఉంటున్నట్టు NAMS నివేదిక పేర్కొంటోంది. విటమిన్ B9ను ఉత్తేజితం చేసే ఎంజైమ్లకు కో ఫ్యాక్టర్గా B12 కీలక పాత్ర పోషిస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. అంతేకాదు, రక్తహీనతనూ నివారిస్తుందని చెబుతున్నారు. అందుకే ఒక్క విటమిన్ B9 మాత్రమే కాకుండా B12నూ జోడించటం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
పరిశోధన మూలాలు :
https://nams-annals.in/prevention-of-neural-tube-defects-in-india/
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