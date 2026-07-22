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వర్షాకాలంలో నిశ్శబ్ద శత్రువు 'UTI' - నిర్లక్ష్యం చేస్తే ప్రమాదమే!

వానాకాలంలో మూత్ర నాళాల ఇన్ఫెక్షన్ - జాగ్రత్తగా ఉండాలంటున్న నిపుణులు!

UTI
UTI (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 22, 2026 at 3:57 PM IST

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Urologists Tips to Prevent Urinary Tract Infection in Monsoon : వర్షాకాలం రాగానే మనకు గొడుగులు, వీధుల్లో నిలిచే నీరు, సాయంత్రం పూట తినే కరకరలాడే వడలు గుర్తుకొస్తాయి. కానీ, ఇదే వర్షాకాలంలో నిశ్శబ్దంగా దాడి చేసి వేధించే 'మూత్ర నాళాల ఇన్ఫెక్షన్' (UTI) గురించి మనం పెద్దగా పట్టించుకోం. ఈ కాలంలో దాహం వేయడం లేదని నీళ్లు తాగడం తగ్గించడం, తడి బట్టలతో గంటల తరబడి ఉండటం, లేదా బయట మరుగుదొడ్లు శుభ్రంగా లేవని మూత్రాన్ని ఆపుకోవడం వంటి పొరపాట్లు బ్యాక్టీరియా వృద్ధికి కారణమవుతాయి. సాధారణంగా మహిళల్లో మూత్ర నాళం పొడవు తక్కువగా ఉండటం వల్ల వారు దీని బారిన పడే అవకాశం ఎక్కువని భావిస్తాం. కానీ, ఇది పురుషులకు కూడా రావచ్చు. ముఖ్యంగా వర్షాకాలంలో డయాబెటిస్ ఉన్నవారు, వృద్ధులు ఈ ఇన్ఫెక్షన్ బారిన పడే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుందని పూణేలోని అపోలో స్పెక్ట్రా హాస్పిటల్‌కు చెందిన నెఫ్రాలజిస్ట్ డాక్టర్ పవన్ రహాంగ్‌డేల్ హెచ్చరిస్తున్నారు.

గమనించవలసిన లక్షణాలు : మూత్రనాళాల ఇన్ఫెక్షన్ సోకినప్పుడు, అది కొన్ని సృష్టమైన హెచ్చరిక సంకేతాలు ఇస్తుంది. వీటిని నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు.

  • మూత్ర విసర్జన సమయంలో తీవ్రమైన చికాకు లేదా నొప్పి
  • తరచూ మూత్ర విసర్జన చేయాలనే కోరిక కలగడం.(కానీ తక్కువ పరిమాణంలోనే మూత్రం రావడం)
  • నురుగు, మబ్బు, దుర్వాసనతో కూడిన లేదా రక్తంతో కలిసిన మూత్రం
  • పొత్తి కడుపు లేదా నడుము కింది భాగంలో నిరంతర నొప్పి
  • ఇన్ఫెక్షన్లు తీవ్రమైనప్పుడు వచ్చే జ్వరం, చలి

ఈ సమస్యలు వాటంతట అవే తగ్గిపోతాయని ఈ లక్షణాలను నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు. ముందుగానే చికిత్స చేయకపోతే, ఈ ఇన్ఫెక్షన్ మూత్రపిండాలకు వ్యాపించి తీవ్రమైన సమస్యలకు దారితీస్తుంది.

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సంక్రమణను నివారించడానికి ఏమి చేయవచ్చు? : మూత్ర నాళాల ఇన్ఫెక్షన్లు నుంచి మనల్ని మనం కాపాడుకోవడానికి కొన్ని సులభమైన రోజువారీ అలవాట్లను సిఫార్సు చేస్తున్నారు.

తగినంత నీరు తాగండి : వర్షాకాలంలో దాహం వేయకపోయినా కూడా తగినంత నీరు తాగడం చాలా ముఖ్యం. ఇది మూత్రం ద్వారా బ్యాక్టీరియాను బయటకు పంపడానికి సహాయపడుతుంది.

మూత్రాన్ని ఆపుకోవద్దు : బస్సులు లేదా తెలియని ప్రాంతాలలో ప్రయాణించేటప్పుడు సురక్షితమైన, శుభ్రమైన టాయిలెట్ దొరకకపోవడం వల్ల చాలా మంది గంటల తరబడి మూత్రాన్ని ఆపుకుంటారు. ఇలా చేయడం వల్ల మూత్రాశయంలో ద్రవం పేరుకుపోయి, బ్యాక్టీరియా పెరిగే అవకాశాన్ని పెంచుతుంది.

తడి బట్టలను ధరించడం మానుకోండి : వర్షంలో పూర్తిగా తడిసిన జీన్స్, వ్యాయామం తర్వాత చెమటతో తడిసిన బట్టలు లేదా లో దుస్తులను ఎక్కువ సేపు ధరించి ఉండటం ఆరోగ్యానికి అంత మంచిది కాదు. ఎందుకంటే, తేమ అనేది బ్యాక్టీరియా వృద్ధికి అనువైన ప్రదేశం.

గాలి ప్రసరించే ప్రదేశం : కాటన్ లో దుస్తులు ధరించడం వల్ల సున్నితమైన ప్రదేశాలు పొడిగా, గాలి ప్రసరించేలా ఉంటాయి.

రోగనిరోధక శక్తి, రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు : ఆహారంలో విటమిన్ సి అధికంగా ఉండే పండ్లు, కూరగాయలను చేర్చుకోవడం వల్ల రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. అంతేకాకుండా, మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు తమ రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను అదుపులో ఉంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం.

మాత్రలు వాడవద్దు! : మనలో చాలా మంది చేసే అతిపెద్ద పొరపాటు ఏమిటంటే, గతంలో వాడిన యాంటీబయాటిక్ మాత్రలను మళ్లీ వేసుకోవడం లేదా వైద్యుడిని సంప్రదించకుండా నేరుగా మెడికల్ షాప్ నుంచి మాత్రలు కొని వాడటం లాంటి చేస్తుంటారు. అయితే, మూత్రాశయంలో మంటగా అనిపించినంత మాత్రాన అది మూత్ర నాళాల ఇన్ఫెక్షన్ (UTI) అని మీ అంతట మీరే నిర్ధారించుకోలేరు. అంతేకాకుండా, అన్ని ఇన్ఫెక్షన్లకు ఒకే రకమైన మందులు పనిచేయవు. తప్పుడు యాంటీబయాటిక్ మందులు తీసుకోవడం వల్ల ఇన్ఫెక్షన్ లేదా గాయం తగ్గడం ఆలస్యం అవ్వడమే కాకుండా, అది యాంటీబయాటిక్ రెసిస్టెన్స్​కు దారితీయవచ్చు. ఈ క్రమంలో వర్షాకాలంలో వేడివేడి ఆహారం తినడం, ఆరోగ్య విషయాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండటం ఎంత ముఖ్యమో, మన శరీరం ఇచ్చే ఇలాంటి అనారోగ్య సంకేతాలను గమనించి డాక్టర్లును సంప్రదించడం కూడా అంతే ముఖ్యం.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

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