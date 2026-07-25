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వర్షా కాలం జ్వరాలు - వైరల్ ఫీవరా? ప్రమాదకరమైన 'లెప్టోస్పైరోసిస్' సంకేతమా?

- సీజనల్ జ్వరాలతోపాటు రాట్ ఫీవర్ పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలంటున్న నిపుణులు

Representational image
Representational image (Getty Images, ETV Bharat)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 25, 2026 at 3:01 PM IST

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Walking in Flood Water Beware of Lepidopterist Infection : వర్షాకాలంలో వచ్చే ఏ జ్వరమైనా వైరల్ ఇన్‌ఫెక్షన్‌గానే భావించి తేలికగా తీసుకుంటాము. ఒళ్లు నొప్పులు, అలసట, తలనొప్పి వంటివి వచ్చినప్పుడు “'ఇదంతా వాతావరణ మార్పుల వల్లే'” అని సరిపెట్టుకుంటాము. చాలా సందర్భాలలో అది నిజమే కావచ్చు. కానీ, కొన్నిసార్లు ఆ “సాధారణ జ్వరం” ఎలుక జ్వరం (రాట్ ఫీవర్) కూడా కావచ్చంటున్నారు నిపుణులు.

ఇది బ్యాక్టీరియా వల్ల వచ్చే వ్యాధిని చెబుతున్నారు. దీనికి సకాలంలో గుర్తించి చికిత్స తీసుకోకపోతే ప్రాణాంతకంగా మారే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం భారతదేశంలోని పలు ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలు, వరదలు, రోడ్లపై నీరు నిలిచిపోవడం వంటి పరిస్థితుల వల్ల.. సాధారణంగా ఎలుక జ్వరంగా పిలిచే 'లెప్టోస్పైరోసిస్' వృద్ధి చెందుతుంది. దీని పట్ల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు.

రాట్ ఫీవర్ అంటే ఏమిటి? : లెప్టోస్పైరోసిస్ అనేది లెప్టోస్పైరా అనే బ్యాక్టీరియాతో తలెత్తే ఇన్​ఫెక్షన్ అని clevelandclinic పేర్కొంది. ఇది జంతువుల ద్వారా మనుషులకు వ్యాపిస్తుందని నిపుణులు తెలియజేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఎలుకలతోపాటు వీధి కుక్కలు, గుర్రాలు, ఇతర పశువుల మూత్రంతో కలుషిత నీరు శరీరానికి తగిలితే ఈ బ్యాక్టీరియా తేలికగా శరీరంలోకి ప్రవేశిస్తుందని తెలియజేస్తున్నారు. శరీరం మీద సన్నటి గాయాలు ద్వారా, కళ్లు, ముక్కు, నోరులోని జిగురు పొరల ద్వారా కూడా లోపలికి వెళ్లగలదని తెలియజేస్తున్నారు.

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ఎవరికి ఎక్కువ ముప్పు ఉంది? : ఎవరైనా ఈ ఇన్​ఫెక్షన్ బారిన పడవచ్చు. కానీ, వరద నీరు లేదా బురదతో కూడిన వాతావరణంలో ఎక్కువగా ఉన్నవారికి ముప్పు మరింత ఎక్కువగా ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

  • నీట మునిగిన పొలాల్లో పనిచేసే రైతులు
  • మున్సిపల్, పారిశుధ్య కార్మికులు
  • మత్స్యకారులు
  • వరద నీటిలో నడిచే వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు.
  • కలుషితమైన నీటిలో చెప్పులు లేకుండా నడవడం వల్ల ముప్పు ఎక్కువగా ఉంటుందట
  • తుఫానులు, వరదల తర్వాత, వ్యాధి సోకిన జంతువుల మూత్రం లేదా శరీర ద్రవాలు ఉన్న నీరు లేదా మట్టిని తాకిన వారికి ఇది సోకవచ్చని cdc పేర్కొంది

ఎలుక జ్వరం (లెప్టోస్పైరోసిస్) ఒక సాధారణ ఇన్ఫెక్షన్​లా కనిపించవచ్చు. కానీ, నిర్లక్ష్యం చేస్తే అది ప్రాణాంతకం కావచ్చు. అయితే, ప్రారంభ దశలోనే డాక్టర్​ సలహా మేరకు చికిత్స తీసుకుంటే నయం చేయవచ్చు. ప్రజలు సొంతంగా మందులు వాడకుండా వెంటనే డాక్టర్లులను సంప్రదించాలి. వర్షాకాలంలో కాళ్లకు చెప్పులు లేకుండా నడవడాన్ని సాధ్యమైనంత వరకు నివారించాలి. నీటిని కాచి చల్లార్చి తర్వాతే తాగాలి. వర్షాకాలంలో చిన్న జ్వరం కూడా కొన్నిసార్లు పెద్ద ప్రమాదానికి సంకేతం కావచ్చు. అందువల్ల సాధారణ జ్వరమని నిర్లక్ష్యం చేయకుండా వెంటనే పరీక్షలు చేయించుకోవాలి -డాక్టర్ HR తిమ్మయ్య, దక్షిణ కన్నడ జిల్లా ఆరోగ్య అధికారి

లక్షణాలు : తొలిదశలో మామూలు వైరల్ జ్వరం మాదిరిగానే ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. రెండు నుంచి నాలుగు వారాల తర్వాతే అసలు లక్షణాలు బయటపడతాయంటున్నారు. తీవ్రమైన జ్వరం, హఠాత్తుగా వణుకు, భరించలేనంత కండరాల నొప్పులు ఉంటాయని తెలియజేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా, పిక్కలు, నడుం నొప్పి, విపరీతమైన తలనొప్పి, కళ్లలో ఎరుపు, వికారం, వాంతి, విరేచనాలు, కామెర్లు, చర్మం మీద దద్దుర్లు వంటివి వేధిస్తుంటాయని పేర్కొంటున్నారు.

దీనికి చికిత్స తీసుకోకపోతే తీవ్ర పరిణామాలకు దారితీస్తుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ వ్యాధి తీవ్రమైతే కిడ్నీలు, లివర్​ దెబ్బతినొచ్చని చెబుతున్నారు. అలాగే, తీవ్ర ఆయాసం, శరీరంలో రక్తస్రావం, మెదడు వాపు వంటివి తలెత్తొచ్చని అంటున్నారు. కొందరికి ప్రాణాంతకంగానూ పరిణమించొచ్చని తెలియజేస్తున్నారు. కాబట్టి, వరద నీటితో నడిచిన తర్వాత జ్వరం వంటి అనుమానిత లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే డాక్టర్​ను సంప్రదించడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.

ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి :

  • వరద నీటిలో లేదా బురదలో పాదరక్షలు లేకుండా నడవొద్దంటున్నారు నిపుణులు
  • బయట పనులు చేసే వారైతే వాటర్ ప్రూఫ్ బూట్లు లేదా చెప్పులు ధరించాలని సూచిస్తున్నారు
  • కాచి చల్లార్చిన లేదా ఫిల్టర్ చేసిన నీటిని మాత్రమే తాగాలని సలహా ఇస్తున్నారు.
  • పరిసరాలను శుభ్రంగా ఉంచుకోవడంతోపాటు ఎలుకల నివారణకు తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని చెబుతున్నారు.
  • కలుషిత నీటిని తాకిన తర్వాత చేతులు, కాళ్లను శుభ్రం చేసుకోవాలని పేర్కొంటున్నారు
  • వర్షాకాలంలో వచ్చే చిన్నపాటి జ్వరాన్ని కూడా నిర్లక్ష్యం చేయవద్దట
  • వరద నీటిలో తిరిగిన తర్వాత జ్వరం వస్తే, సొంత వైద్యం లేదా నాటు వైద్యం ప్రయత్నించవద్దని సూచిస్తున్నారు. వెంటనే డాక్టర్​ని సంప్రదించాలని సలహా ఇస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

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