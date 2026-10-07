30 ఏళ్లు వచ్చాయంటే ఎన్నో మార్పులు - మహిళలు చేయించుకోవాల్సిన హెల్త్ చెకప్స్ ఇవే!
- జీవనశైలి, ఆహారపు అలవాట్లతోనే 30 ఏళ్ల తర్వాత ఆరోగ్యంలో మార్పులు - ఇలా ట్రై చేస్తే మంచిదని నిపుణుల సూచన!
Published : October 7, 2026 at 3:38 PM IST
Health Expert Information About Some Preliminary Tests in the Early 30s : 30 ఏళ్లు వచ్చే సరికి మహిళల జీవితంలో పెళ్లి, పిల్లలు, ఉద్యోగ బాధ్యతలు వస్తాయి. వాటితో పాటు ఆమె శరీరంలో నిశ్శబ్దంగా మరెన్నో మార్పులూ వస్తాయి. ఇవి కొన్ని సార్లు ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీస్తాయి. దీర్ఘకాలంలో వాటిని అధిగమించాలంటే, 30ల ప్రారంభంలోనే కొన్ని ముందస్తు పరీక్షలు చేయించుకోవాలని ప్రముఖ గైనకాలజిస్టు డా. అనగాని మంజులు తెలియజేస్తున్నారు. ఆ వివరాలు వారి మాటల్లోనే చూద్దాం.
కంప్లీట్ బ్లడ్ కౌంట్ (CBC) : తరచూ వచ్చే అలసటను కేవలం పని ఒత్తిడిగా చాలా మంది పొరపాటు పడుతుంటారు. రక్తహీనత కూడా కారణం కావొచ్చు. CBC రక్తకణాల (blood cells) స్థితిని తెలిపే ప్రాథమిక పరీక్ష. ఇందులో ఎర్ర, తెల్ల రక్తకణాలు, ప్లేట్లెట్స్ వివరాలు ఉంటాయి. నార్మల్ హెల్త్ చెకప్లకు, వ్యాధి నిర్ధారణకు ఇది ఉపయోగపడుతుంది.
HbA1C (Blood Sugar Test) : వ్యాధి లక్షణాలు బయటపడటానికి ముందే డయాబెటిస్ మొదలవుతుంది. గడిచిన 3 నెలల సగటు రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయులను తెలిపే HbA1C పరీక్ష ద్వారా ప్రీ -డయాబెటిస్ను ముందే గుర్తించి, ఆహార అలవాట్లతో డయాబెటిస్ను అడ్డుకోవచ్చు.
Homa-IR : ఈ కాలంలో HbA1Cతో పాటు ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ గురించి తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. శరీరంలో ఇన్సులిన్ రిసెప్టర్స్ రెసిస్టెంట్గా మారితే ఒబెసిటీ, ప్రీ - డయాబెటిక్ స్థితి, ఇన్ఫెక్షన్లు పెరగడం, హార్మోన్ల అసమతుల్యత వంటి మెటబాలిక్ సమస్యలు వస్తాయి. Homa-IR పరీక్ష చేయించుకుంటే వచ్చిన ఫలితాలను బట్టి ఇన్సులిన్ సెన్సిటైజర్స్ వంటివి డాక్టర్లు సూచిస్తారు. దీంతో అనేక దీర్ఘకాలిక సమస్యల బారిన పడకుండా జాగ్రత్తగా ఉండొచ్చు.
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స్వీయ రొమ్ము పరీక్ష : మహిళలు.. ప్రతి నెలా పీరియడ్ వచ్చిన మొదటి రోజున సర్క్యులర్ మోషన్లో (Circular Motion) సెల్ఫ్ బ్రెస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ రొమ్ములో ఏమైనా మార్పులు కనిపిస్తే వెంటనే సంబంధిత డాక్టర్ని సంప్రదించాలి.
లిపిడ్ ప్రొఫైల్ : గుండె సంబంధిత సమస్యలు అనేవి ఈ రోజుల్లో అన్ని వయసుల వారికీ వస్తున్నాయి. అందుకే, చెడు కొలెస్ట్రాల్ (LDL), మంచి కొలెస్ట్రాల్ (HDL), ట్రైగ్లిజరైడ్స్ స్థాయులను తెలుసుకోవడానికి ఈ పరీక్ష ఉపకరిస్తుంది. మీరు ఎక్కువ సమయం కూర్చుని ఉండే జీవనశైలిని కలిగి ఉండి, తీవ్రమైన ఒత్తిడి లేదా నిద్రలేమితో బాధపడుతుంటే, ఈ పరీక్ష మీకు చాలా ముఖ్యం. ఎందుకంటే, జీవక్రియకు (metabolism) సంబంధించిన సమస్యలు సాధారణంగా ఒకదానితో ఒకటి ముడిపడి వస్తుంటాయి.
థైరాయిడ్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ (TSH) : అకస్మాత్తుగా బరువు పెరగడం లేదా తగ్గడం, తీవ్రంగా జుట్టు రాలడం, క్రమరహిత రుతుచక్రం, మూడ్ స్వింగ్స్ వంటి సమస్యలకు థైరాయిడ్ లోపం ప్రధాన కారణం. TSH పరీక్ష ద్వారా మెటబాలిజం మందగించిందో లేదో సులభంగా తెలుసుకోవచ్చు.
సర్వైకల్ క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ (పాప్ స్మియర్/HPV టెస్ట్) : మన దేశంలో మహిళలను ఎక్కువగా వేధిస్తున్న క్యాన్సర్లలో ఇది ఒకటి. క్యాన్సర్ ముందస్తు కణాల మార్పులను తొలిదశలోనే గుర్తిస్తే గర్భాశయ ముఖద్వార క్యాన్సర్ను అడ్డుకోవచ్చు. మహిళలంతా తప్పనిసరిగా ఈ టెస్ట్నీ చేయించుకోవాలి.
ప్రతి సంవత్సరం డాక్టర్లను కలుస్తూ, ఈ ప్రాథమిక పరీక్షలు చేయించుకోవడం ద్వారా భవిష్యత్తులో వచ్చే పెద్ద పెద్ద అనారోగ్య సమస్యల ముప్పు నుంచి మిమ్మల్ని మీరు కాపాడుకోవచ్చు
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
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