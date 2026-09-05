గర్భిణుల్లో అలసటకు ఎన్నో కారణాలు! - ఈ పనులతో బయటపడొచ్చట!
-గర్భధారణ తొలి నెలల్లో అలసట సహజం అంటోన్న నిపుణులు - ఈ క్రమంలో కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచన!
Published : September 5, 2026 at 6:43 PM IST
Get Rid of Pregnancy Fatigue : గర్భిణుల్లో అలసట తరచూ చూసే సమస్యే. తొలి నెలల్లో గర్భధారణకు అనుగుణంగా మారటానికి శరీరం ప్రయత్నిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. పిండం ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి ఎన్నో చర్యలు తీసుకుంటుందని అంటున్నారు. ఇందుకు చాలా శక్తి ఖర్చవుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. హార్మోన్ల మార్పులతో ఒక పక్క నిద్ర ముంచుకొస్తుంటుందని వివరిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా, ప్రొజెస్టిరాన్ మోతాదులు పెరగటం అలసటకు దారితీస్తుందని పేర్కొంటున్నారు. మరోవైపు గర్భం ధరించినప్పుడు రక్తం పరిమాణమూ పెరుగుతుందని చెబుతున్నారు. దీంతో గుండె మరింత బలంగా పనిచేయాల్సి వస్తుందని అంటున్నారు. ఇందుకోసం తెలియకుండానే ఎంతో శక్తి హరించుకుపోతుందని వివరిస్తున్నారు.
అంతేకాదు, గర్భధారణ సమయంలో మానసిక, భావోద్వేగాల అలజడీ అలసటకు కారణమంటున్నారు నిపుణులు. సంతానాన్ని కంటున్నామనే సంతోషమే కాదు.. డెలివరీ ఎలా అవుతుంది? ఏ హాస్పిటల్లో చేరాలి? ఎంత ఖర్చవుతుంది? పిల్లలను ఎలా పెంచాలి? అనే ఆలోచనలూ మనసును ఉక్కిరి బిక్కిరి చేస్తుంటాయట. ముఖ్యంగా చిన్న కుటుంబాల్లో ఇది మరింత సృష్టంగా కనిపిస్తుందని చెబుతున్నారు. ఈ ప్రభావం శరీరం మీదా పడుతుందని అంటున్నారు. చిన్నచిన్న నొప్పులు, అసౌకర్యం, రాత్రిపూట మూత్ర విసర్జన కోసం చాలాసార్లు నిద్రలేవటం వంటివన్నీ అలసటకు దారితీస్తాయని పేర్కొంటున్నారు.
ఎప్పుడు ఎక్కువ? : సాధారణంగా తొలి త్రైమాసికం అంటే 6 నుంచి 8 వారాల మధ్యలో అలసట చాలా ఎక్కువగా ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కొందరికిది ముందూ వెనక కావొచ్చంటున్నారు. రెండో త్రైమాసికంలో కాస్త ఉత్సాహంగా అనిపించినా, మూడో త్రైమాసికంలో మళ్లీ అలసట రావడం సహజమని చెబుతున్నారు. దీనికి తొలి త్రైమాసికంలో హార్మోన్లు కారణమైతే మూడో త్రైమాసికంలో నిద్ర పట్టకపోవటం, అసౌకర్యమే కారణమని Johns Hopkins Medicine పేర్కొంది.
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బయటపడేదెలా? :
సురిక్షతమైన వ్యాయామాలు : ఇది కాస్త విరుద్ధంగా అనిపించొచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అసలే, అలసిపోతుంటే ఇక వ్యాయామాలేం చేస్తాం? అనుకోవటం సర్వసాధారణం. కానీ, గర్భిణులకు సురక్షితమైన వ్యాయామాలు చేస్తున్నప్పుడు హుషారును కలిగించే ఎండార్ఫిన్లు ఎక్కువగా విడుదలవుతాయని Nature పేర్కొంది. కాబట్టి, డాక్టర్లు సలహా మేరకు తగిన వ్యాయామాలు చేయాలట.
తగినంత నీరు : ఇది తల్లికీ బిడ్డకూ ఇద్దరికీ మేలు చేస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. తగినంత నీరు తాగితే శరీర ప్రక్రియలన్నీ సజావుగా, తేలికగా సాగుతాయని అంటున్నారు. తక్కువ శక్తి ఖర్చవుతుందని పేర్కొంటున్నారు. ఫలితంగా, ఉత్సాహమూ కలుగుతుందట. అయితే, తగినంత నీరు తీసుకుంటుంటే.. మూత్రం లేత పసుపు రంగులో వస్తుందని చెబుతున్నారు. ఒకవేళ మూత్రం రంగు గాఢంగా కనిపిస్తే నీరు, ద్రవాలు అంతగా తీసుకోవటం లేదని అంటున్నారు.
కెఫెన్ పరిమితం : అలసటగా లేదా నీరసంగా అనిపించినప్పుడు కాఫీ తాగితే హుషారు కలుగుతుంది. అలాగని, మరీ ఎక్కువగా కెఫెన్ తీసుకున్నా ఇబ్బంది తప్పదని అంటున్నారు నిపుణులు. రోజుకు 200 మి.గ్రా కన్నా మించకుండా చూసుకోవాలని చెబుతున్నారు. కెఫెన్తో మూత్రం ఎక్కువగా వస్తుందని పేర్కొంటున్నారు. తగినన్ని ద్రవాలు తీసుకోకపోతే శరీరంలో నీటి శాతం తగ్గుతుందని వివరిస్తున్నారు. ఇది నిస్సత్తువ, అలసటకు దారితీస్తుందంటున్నారు. ఈ క్రమంలో సాయంత్రం పూట టీ, కాఫీ లేదా కోలా పానీయాలకు దూరంగా ఉండాలని nhs.uk పేర్కొంది. ఎందుకంటే, వాటిలోని కెఫెన్ నిద్ర పట్టడాన్ని కష్టతరం చేస్తుందని తెలిపింది.
సమతులాహారం : గర్భం ధరించినప్పుడు సరిగా తినకపోవటం సాధారణమే. ముఖ్యంగా, అలసిపోయినప్పుడు, వికారంగా అనిపించినప్పుడు తినటం మరింత కష్టంగా అనిపిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయినా, ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం తినేలా చూసుకోవటానికే ప్రయత్నించాలని అంటున్నారు. పండ్లు, కూరగాయలు, పలుచటి మాంసకృత్తులు ఎక్కువగా తీసుకోవాలని వివరిస్తున్నారు. ఇవి శరీర పోషణకే కాకుండా శక్తి పెంపొందటానికీ తోడ్పడతాయని పేర్కొంటున్నారు.
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