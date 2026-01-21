పదో కాన్పులో కుమారుడు - మరి తల్లీబిడ్డ ఆరోగ్యం?
ఎక్కువ సార్లు గర్భం దాలిస్తే - తల్లీబిడ్డలకు అనేక ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయంటున్న నిపుణులు!
Published : January 21, 2026 at 5:03 PM IST
Preference for Male Child also Endangers Lives and Health of Mothers : ఎంత చదువుకున్నా, ఏం సాధించినా, ఏ స్థాయికి ఎదిగినా 'అమ్మా', 'నాన్న' అన్న పిలుపును కోరుకోని వారు ఉండరు. అయితే, తమకు ఒక సంతానం ఉంటే చాలు! అనుకునే నేటి తరంలో కొందరు మాత్రం మగ సంతానం కోసం ఇప్పుటికీ చాలా కుటుంబాలు పరితపిస్తూనే ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో హరియాణాలోని జింద్ జిల్లా ఉచనా కలాన్లో ఓ జంట ఏకంగా 10 మంది పిల్లలకు జన్మనిచ్చారు. ఆ దంపతులకు ఇప్పటికే 9 మంది కుమారైలు ఉండగా, 10వ సంతానంగా కుమారుడికి జన్మనిచ్చారు. ఇలా ఒకరు లేదా ఇద్దరికన్నా భారతీయులు మగ సంతానం కోసం ఎందుకు ఆరాటపడతారో? ఎక్కువ మంది సంతానికి జన్మ ఇస్తే తల్లిబిడ్డకి ఎలాంటి ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయ అనే విషయం తెలుసుకుందాం!
పితృస్వామ్య సమాజాల్లో ఎంత మంది ఆడపిల్లలు ఉన్నా కూడా మగ సంతానం కోసం తల్లిదండ్రులు ఎదురు చూడటానికి ప్రధాన కారణం సామాజిక, ఆర్థిక, మతపరమైన నమ్మకాలు కారణమవుతున్నాయి. కానీ, ఇలా మహిళలు పదేపదే గర్భం దాల్చడం లేదా ఎక్కువ మంది పిల్లలకు జన్మనివ్వడం వల్ల వారి శరీరంలో పోషకాల నిల్వలు తగ్గి, పలు ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం ఉందంటున్నారు నిపుణులు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా, కుమారుల పట్ల మక్కువ, కుమార్తెల పట్ల విముఖత, లింగ వివక్షతో కూడిన లింగ నిర్ధారణ ఫలితంగా 142 మిలియన్ల మంది బాలికలు 'కనిపించకుండా' (missing) పోయారని United Nations Population Fund అధ్యయనం పేర్కొంది. ఈ బాలికలు అవాంఛనీయులుగా మిగిలిపోయారు, నిర్లక్ష్యానికి గురయ్యారు, హింసకు లేదా పోషకాహార లోపానికి గురయ్యారని తెలిపింది.
జాతీయ కుటుంబ ఆరోగ్య సర్వే-5 ప్రకారం, దేశంలోని 15-49 ఏళ్ల వయసు బాలికలూ మహిళల్లో 57 శాతం రక్తహీనతతో బాధపడుతున్నారు. ప్రతి ఐదుగురు మహిళల్లో ఒకరు తక్కువ బరువుతో ఉంటున్నారు. ఆ సమస్యలు తల్లీ పిల్లల ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్నాయి. మహిళలకు రుతుస్రావం, గర్భధారణ, పిల్లలకు పాలిచ్చే సమయాల్లో అధిక పోషకాలు అవసరం. కానీ, పదేపదే గర్భం దాల్చడం వల్ల మరెన్నో అనారోగ్య సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారు.
తీవ్రమైన రక్తహీనత : గర్భధారణ సమయంలో శిశువుకు అవసరమైన ఆక్సిజన్ను అందించడానికి తల్లి శరీరంలో రక్తం పరిమాణం 50 శాతం వరకు పెరుగుతుంది. దీనికి తగినంత స్థాయిలో ఎర్ర రక్తకణాలు తయారు కావడానికి ఎక్కువ ఐరన్ అవసరమవుతుంది. కానీ, వరుసగా గర్భం దాల్చడం వల్ల ఈ అవసరానికి తగినంత ఐరన్ శరీరంలో ఉండదు. ఫలితంగా, తీవ్రమైన రక్తహీనత ఏర్పడే ప్రమాదం ఉంది. అంతేకాదు, ప్రతి ప్రసవ సమయంలోనూ కొంత రక్తస్రావం జరుగుతుంది. ఎక్కువ సార్లు ప్రసవం జరగడం వల్ల శరీరంలోని ఐరన్ నిల్వలు క్రమంగా క్షీణించి రక్తహీనతకు దారితీస్తుంది.
గర్భాశయ సమస్యలు : పదేపదే గర్భం దాల్చడం వల్ల గర్భాశయానికి మద్దతు ఇచ్చే కండరాలు, లిగమెంట్లు బలహీనపడతాయి. దీని వల్ల గర్భాశయం తన స్థానం నుంచి యోని మార్గం వైపు కిందికి జారవచ్చు. తక్కువ గర్భధారణ వ్యవధి వల్ల గర్భాశయం చిట్లడం (Uterine rupture), మాతృ మరణాల ముప్పు పెరుగుతుందని National Library of Medicine అధ్యయనం పేర్కొంది.
అధిక రక్తస్రావం : వరుస ప్రసవాల వల్ల గర్భాశయం కండరాలు సరిగ్గా కుంచించుకుపోయే శక్తిని కోల్పోతాయి. దీని వల్ల ప్రసవం తర్వాత తీవ్రమైన రక్తస్రావం జరిగి ప్రాణాపాయం జరగవచ్చు.
మాయ సమస్యలు (Placenta Issues) : పదేపదే గర్భం దాల్చడం వల్ల 'ప్లేసెంటా ప్రివియా' లేదా మాయ గర్భాశయానికి గట్టిగా అతుక్కుపోయే సమస్యలు రావచ్చు.
ఎముకల బలహీనత : శిశువు ఎముకల ఎదుగుదల కోసం గర్భధారణ సమయంలో తల్లి శరీరం నుంచి క్యాల్షియం అందుతుంది. తల్లి తీసుకునే ఆహారంలో తగినంత క్యాల్షియం లేకపోతే, శిశువుకు అవసరమైన క్యాల్షియాన్ని తల్లి శరీరం నుంచి గ్రహిస్తుంది. ఈ క్రమంలో ఎక్కువ కాన్పుల వల్ల తల్లి ఎముకల్లో క్యాల్షియం తగ్గి, ఎముకలు గుల్లబారి నడుము నొప్పి, కీళ్ల నొప్పులు వస్తాయి.
పోషకాహార లోపం : గర్భధారణ సమయంలో శిశువు ఎదుగుదల కోసం తల్లి శరీరం నుంచి ఐరన్, ఫోలిక్ యాసిడ్ వంటి పోషకాలను తీసుకుంటుంది. తక్కువ వ్యవధిలో ఎక్కువసార్లు గర్భం దాల్చడం వల్ల, తల్లి శరీరం తిరిగి కోలుకోవడానికి తగిన సమయం ఉండదు. దీనివల్ల విటమిన్లు, ఖనిజాల లోపం ఏర్పడుతుందంటున్నారు నిపుణులు.
మానసిక ఒత్తిడి : పిల్లల పెంపకం, ఇంటి బాధ్యతలు, శారీరక బలహీనత వల్ల తల్లులు తీవ్రమైన మానసిక ఒత్తిడికి, ఆందోళనకు లోనవుతారు. అందుకే మహిళల ఆరోగ్యం కోసం ప్రతి కాన్పుకు మధ్య కనీసం 3 ఏళ్ల విరామం ఉండాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఏవైనా సమస్యలు ఉన్నప్పుడు వెంటనే గైనకాలజిస్ట్ను సంప్రదించడం మంచిదంటున్నారు.
బిడ్డల్లో వచ్చే ప్రధాన సమస్యలు : ఎక్కువ కాన్పులు అవ్వడం వల్ల కేవలం తల్లికే కాకుండా, పుట్టబోయే పిల్లల్లో కూడా పలు ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా తల్లి శరీరంలో పోషకాల లోపం బిడ్డ ఎదుగుదలపై ప్రభావం చూపుతుందంటున్నారు నిపుణులు.
తక్కువ బరువుతో పుట్టడం : పదేపదే గర్భం దాల్చడం వల్ల తల్లి శరీరంలో పోషకాలు తగ్గిపోతాయి. దీనివల్ల బిడ్డకు సరైన పోషణ అందక, పుట్టినప్పుడు తక్కువ బరువు ఉండే అవకాశం ఉంటుంది.
నెలలు నిండకుండానే పుట్టడం : గర్భాశయ గోడలు బలహీనపడటం వల్ల బిడ్డ నిర్ణీత సమయం కంటే ముందే (నెలలు నిండకముందే) పుట్టే ప్రమాదం ఉంది.
శిశు మరణాల ముప్పు : ఎక్కువ కాన్పులు అయినప్పుడు లేదా కాన్పుల మధ్య తక్కువ వ్యవధి ఉన్నప్పుడు శిశు మరణాల ముప్పు (పుట్టిన నెల రోజుల్లోపే చనిపోయే అవకాశం) పెరుగుతుందని పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి.
ఎదుగుదల లోపాలు : పోషకాహార లోపం కారణంగా బిడ్డలో శారీరక, మానసిక ఎదుగుదల మందగించవచ్చు.
జన్యుపరమైన లేదా పుట్టుకతో వచ్చే లోపాలు: తల్లి వయసు పెరగడం, ఎక్కువ కాన్పుల వల్ల కొందరిలో పుట్టుకతో వచ్చే లోపాలు ఉండే అవకాశం ఉంది.
స్థూలకాయం : కొన్ని సందర్భాల్లో, ఎక్కువ కాన్పులు అయిన మహిళలకు పుట్టే పిల్లలు సాధారణం కంటే ఎక్కువ బరువుతో (Macrosomia) పుట్టే అవకాశం కూడా ఉంటుంది, ఇది ప్రసవ సమయంలో ఇబ్బందులకు దారితీస్తుందని పలు అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది.
రోగనిరోధక శక్తి తగ్గడం: తల్లి రక్తహీనతతో బాధపడటం వల్ల బిడ్డకు కూడా తగినంత రోగనిరోధక శక్తి అందక, వారు తరచుగా అంటువ్యాధులకు గురయ్యే అవకాశం ఉంటుంది.
ఒకప్పుడు మగ సంతానం కోసం అనేక మంది పిల్లలను కనేవారు. ఈ క్రమంలో ఆడపిల్లను గుండెలమీద కుంపటిగా భావించేవారు. ఆ బరువును దించుకోడానికి విశ్వప్రయత్నాలు చేశారు. లింగనిర్ధారణ పరీక్షలు చేసి ప్రాణాన్ని కడుపులోనే చిదిమేయడం లేదా పుట్టిన బిడ్డను పొత్తిళ్లలోనే అంతమొందించేవారు. కానీ, ఇప్పుడు మనుషుల ఆలోచన తీరులో చాలా మార్పులు వచ్చింది. ఆడ, మగ సంతానం సమానమే అని భావనకు వచ్చారు. అయితే, కొంతమంది ఆలోచన తీరులో మార్పు రావడం లేదు. అక్కడక్కడ మగ సంతానం కోసం ఇప్పటికీ పరితపిస్తూనే ఉన్నారు.
వంశోద్ధారకుడు : మగ పిల్లవాడు ఉంటేనే వంశం నిలుస్తుందని, కుటుంబ గౌరవం, పేరు తర్వాతి తరాలకు అందుతాయని చాలా కుటుంబాలు బలంగా నమ్మడం.
వారసత్వ సంపద : ఆస్తిపాస్తులు, భూములు, కుటుంబ వ్యాపారాలను చూసుకోవడానికి మగ వారసుడు ఉండాలనే తపన.
వృద్ధాప్య భరోసా : ఆడపిల్లలు పెళ్లయ్యాక అత్తారింటికి వెళ్లిపోతారని, వృద్ధాప్యంలో తమను పోషించేది, చూసుకునేది కుమారుడు మాత్రమేననే భావన ఉండేది. కానీ, ప్రస్తుతం పేరెంట్స్ ఆలోచనలో మార్పు వచ్చింది. కుమారై, కుమారుడు ఎవరైనా ఒకటే అని అనుకుంటున్నారు.
మతపరమైన ఆచారాలు : హిందూ సంప్రదాయాల ప్రకారం తల్లిదండ్రుల అంత్యక్రియలు, పిండ ప్రదానాలు వంటి కార్యక్రమాలు కేవలం మగపిల్లలే చేయాలనే బలమైన నమ్మకం.
కట్న కానుకల భయం : ఆడపిల్లలు పుడితే పెళ్లి సమయంలో అధికంగా కట్నం ఇవ్వాల్సి వస్తుందనే భయం, అదే మగపిల్లలు ఉంటే ఆర్థికంగా ఆసరాగా ఉంటారని భావించడం.
సామాజిక ఒత్తిడి : కొడుకు లేకపోతే సమాజంలో తక్కువ చేసి చూస్తారనే ఆందోళన లేదా బంధువుల నుండి వచ్చే ఎగతాళిని తట్టుకోలేక మగపిల్లవాడి కోసం ప్రయత్నిస్తారు.
ఇలా మగ సంతానం కోసం పదేపదే ప్రసవాలు చేయడం వల్ల తల్లిబిడ్డల ఆరోగ్యం తీవ్రంగా దెబ్బతింటుంది. నేటి సమాజంలో ఆడపిల్లలు కూడా అన్ని రంగాల్లో రాణిస్తూ తల్లిదండ్రులను బాగా చూసుకుంటున్నారు. బేటీ బచావో - బేటీ పడావో వంటి ప్రభుత్వ పథకాల ద్వారా ఆడపిల్లల ప్రాముఖ్యతపై అవగాహన పెరుగుతోంది.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
