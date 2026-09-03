కంటి ఆరోగ్యం - ఏ వయస్సు వారు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి?
- మీ చూపు మీ చేతుల్లోనే ఉందంటున్న నిపుణులు! - కంటి సంరక్షణకు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచన
Published : September 3, 2026 at 4:40 PM IST
Preserving Eyesight Precautions Stages : 'సర్వేంద్రియాణాం నయనం ప్రధానం' అంటారు. అందువల్ల కంటిచూపును సంరక్షించుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ఇందుకోసం తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. పౌష్టికాహారం, సరైన జీవనశైలితోపాటు ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్ల వాడకంలో నియంత్రణ పాటిస్తే కంటి చూపును చాలా వరకు కాపాడుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఏ దశలో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
గర్భస్థ దశ నుంచి : పిల్లల కంటి చూపు భవిష్యత్తులో ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే తల్లి గర్భస్థ దశలోనే ఆహారం, జీవనశైలిపై ప్రత్యక శ్రద్ధ వహించాలంటున్నారు నిపుణులు. కంటి ఆరోగ్యానికి విటమిన్ ఎ, విటమిన్ సి, విటమిన్ డి, ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్లు చాలా ముఖ్యమని చెబుతున్నారు. గర్భిణులు ఆకుకూరలు, క్యారెట్లు, నారింజ వంటి పండ్లు, చేపలు (మాంసాహారులైతే) క్రమం తప్పక తీసుకోవాలని పేర్కొంటున్నారు. గర్భధారణ సమయంలో వచ్చే డయాబెటిస్, రక్తపోటును అదుపులో ఉంచుకోవాలని తెలియజేస్తున్నారు. రుబెల్లా, టాక్సోప్లాస్మోసిస్ లాంటి ఇన్ఫెక్షన్లు తల్లికి సోకితే, ఆ ప్రభావం పిండం కంటి చూపుపై పడుతుందని వివరిస్తున్నారు. డాక్టర్లు సలహాతో అవసరమైన టీకాలు తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
పిల్లలకు ఏడాది వచ్చే దాకా : నెలలు నిండక ముందే పుట్టిన పిల్లల్లో రెటినోపతి ఆఫ్ ప్రీ మెచ్యూరిటీ (ROP) ఏమైనా ఉందా అనేది కంటి డాక్టర్లుతో పరీక్ష చేయించుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. పుట్టిన వెంటనే పిల్లలకు కంటిలో ఏదైనా పుట్టుకతో వచ్చిన లోపాలు (క్యాటరాక్ట్, గ్లకోమా) ఉన్నాయేమో పరీక్ష చేయించాలంటున్నారు. మెల్లకన్ను లక్షణాల్ని గమనించాలని చెబుతున్నారు. కంటి కదలికలు అసాధారణంగా ఉంటే డాక్టర్ని సంప్రదించాలని తెలియజేస్తున్నారు.
1-5 ఏళ్లు : ఆహారంలో పాలు, గుడ్లు, ఆకుకూరలు పెట్టాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. డిజిటల్ స్క్రీన్లకు సాధ్యమైనంత దూరంగా ఉంచాలని చెబుతున్నారు. ఎక్కువ సమయం మొబైల్ చూస్తే కంటి నరాలపై తీవ్ర ఒత్తిడి పెరుగుతుందని పేర్కొంటున్నారు. ఆరుబయట ఆడుకునేలా ప్రోత్సహించాలని తెలియజేస్తున్నారు.
బడికెళ్లే పిల్లలు (6-18 ఏళ్లు) : 20-20-20 రూల్ : ఆన్లైన్ క్లాసులు వింటుంటే ప్రతి 20 నిమిషాలకు ఒకసారి, 20 అడుగుల దూరంలో ఉన్న వస్తువును 20 సెకన్ల పాటు చూడటం అలవాటు చేయాలంటున్నారు నిపుణులు. ఇది కళ్లద్దాలు రాకుండా చాలా వరకు అడ్డుకుంటుందని చెబుతున్నారు. చదువుకునేటప్పుడు పుస్తకంపై వెలుతురు సరిగా పడేలా చూసుకోవాలంటున్నారు. రోజుకు కనీసం 1-2 గంటలు సూర్యరశ్మి తగిలేలా ఆరుబయట ఆడుకోవటం వల్ల మయోపియా (దగ్గరి చూపు మాత్రమే కనిపించడం/ హ్రస్వదృష్టి) వచ్చే అవకాశాలు తగ్గుతాయని పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి.
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19-40 ఏళ్లు పైబడి : కంప్యూటర్ల ముందు ఎక్కువ సేపు పనిచేసేవారు 20-20-20 రూల్ను పాటించాలంటున్నారు నిపుణులు. యాంటీ గ్లేర్ స్క్రీన్లు లేదా బ్లూ కట్ గ్లాసెస్ వాడటం మంచిదంటున్నారు. ఎండలోకి వెళ్లినప్పుడు కంటికి అతినీలలోహిత కిరణాలు తగలకుండా నాణ్యమైన సన్ గ్లాసెస్ ధరించాలని తెలియజేస్తున్నారు. రెండేళ్లకు ఒకసారి పూర్తి కంటి పరీక్ష చేయించుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
శుక్లం (క్యాటరాక్ట్) : కంటి లోపల ఉండే సహజ కటకం (లెన్స్) వయసు పైబడే కొద్దీ మసకబారడాన్ని కంటి శుక్లం అంటారు. సాధారణంగా 50-60 ఏళ్ల వయసు పైబడిన వారిలో వృద్ధాప్య లక్షణంగా ఈ సమస్య ఎక్కువగా కనిపిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనికి ఆపరేషన్ చేయించుకోవడానికి కచ్చితంగా ఇదే వయసు అనే నియమం లేదట. శుక్లం వల్ల కంటి చూపు మసకబారిపోయి, రోజువారీ పనులకు ఇబ్బందిగా మారినప్పుడు లేదా శుక్లం స్టేజీ -2లో కంటి డాక్టర్ సలహాతో ఆపరేషన్ చేయించుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
పిల్లలు వస్తువులను చాలా దగ్గరగా చూస్తున్నా, తలను అసాధారణంగా వంచి లేదా కళ్లు సగం మూసుకుని చూస్తున్నా కంటి పరీక్ష చేయించుకోవాలి. పాఠశాల వయసు పిల్లలందరూ ప్రతి మూడేళ్లకోసారి, అలాగే, ఏడేళ్ల వయసులో కంటి పరీక్ష చేయించుకోవాలి. కళ్లాద్దాలు ఉపయోగించే పిల్లలకు ప్రతి ఆర్నెళ్లకోసారి నేత్ర పరీక్షలు చేయించాలి. గ్లకోమా వ్యాధి సహజంగా 50 ఏళ్ల పైబడిన వారిలో వస్తుంది. ఎవరికైనా గ్లకోమా వ్యాధి ఉన్నట్లుయితే వారి కుటుంబ సభ్యులు యేటా గ్లకోమా నిర్ధారణ పరీక్షలు చేయించుకోవాలి. మధుమేహం, రక్తపోటు నియంత్రణలో లేని వారికి రెటీనా పొరలో రక్తస్రావం, రెటీనా సంబంధిత వ్యాధులు వచ్చే అవకాశాలుంటాయి. ఇలాంటి వారు ప్రతి యేటా కంటిపాప పెద్దది అయ్యేలా మందు వేయించుకుని రెటీనా పరీక్ష చేయించుకోవాలి. దృష్టి లోపం ఎక్కువున్న వారూ ప్రతి సంవత్సరం పరీక్ష చేయించుకుంటే లేజర్ ట్రీట్మెంట్తో రెటీనా పొర ఊడి పోకుండా నివారించవచ్చు.-డాక్టర్ ఈఎస్ఎన్ మూర్తి, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్, జీజీహెచ్ కంటి విభాగం, విజయవాడ
అంధత్వానికి ప్రధాన కారణాలు : క్యాటరాక్ట్ (39%), గ్లకోమా (10%), వయోభారంతో వచ్చే మాలిక్యులర్ డిజెనరేషన్ (7%), డయాబెటిక్ రెటినోపతి (డీఆర్) (4%), కార్నియా మచ్చలు (3%), బాల్య అంధత్వం (3%)
సాధారణంగా కనిపించే కంటి సమస్యలు : దృష్టి లోపాలు (రిఫ్రియాక్టివ్ ఎర్రర్స్), కళ్లు ఎర్రబడటం, తలనొప్పి, నీరు కారడం, ఫ్లోటర్స్, కాంతి మెరుపులు కనిపించడం, కంటి చికాకు
విటమిన్ ఎ లోపం వల్ల : రే చీకటి, కంటి పొర ఎండిపోవడం, కార్నియల్ జెరోసిస్ (కంటి ముందు భాగంలోని పారదర్శక కార్నియా ఎండిపోవడం)
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
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