ETV Bharat / health

అరుదైన వ్యాధి "పోర్ఫిరియా" - సూర్యున్ని చూస్తే ఏం జరుగుతుంది? ఎవరికి వస్తుందో తెలుసా?

పోర్ఫిరియా అంటే ఏంటి? - ఈ వ్యాధి వస్తే చనిపోతారా?

Porphyria
Porphyria
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : April 6, 2026 at 3:49 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

Porphyria : 'నాకొక రేర్ జెనెటిక్ డిజార్డర్ ఉంది. ఆ కండిషన్ రిలేటెడ్ టు పోర్ఫిరియా. సింపుల్​గా చెప్పాలంటే నేను ఆ సూర్యున్ని చూస్తే ఆయన కొడుకు యముడు నా అంతు చూస్తాడు' సూర్య vs సూర్య సినిమాలో హీరో నిఖిల్ సిద్ధార్ధ తమ ఫ్రెండ్స్ అయినా తనికెళ్ల భరణి, సత్యతో తన హెల్త్ కండిషన్ గురించి వివరిస్తారు. పోర్ఫిరియా అంటే ఏమిటి? రకాలు, లక్షణాలు, చికిత్స పద్ధతులు గురించి National Institutes of Health ఏం చెప్తుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

సూర్యరశ్మి మన శరీరానికి, మానసిక ఆరోగ్యానికి ఎన్నో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. ప్రధానంగా విటమిన్ డి ఉత్పత్తికి సూర్యకాంతే సహజమైన వనరు. అంతేకాదు, రోగనిరోధక శక్తి, గుండె ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. ఉదయాన్నే సూర్యరశ్మిలో నడవడం వల్ల ఊబకాయాన్ని నివారించవచ్చు. సాధారణంగా రోజుకు 10 నుంచి 30 నిమిషాల పాటు ఎండలో ఉండటం వల్ల కొన్ని చర్మ వ్యాధులు తగ్గే అవకాశం ఉందని పలు అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది. అలాగే, మానసిక ప్రశాంతత, మంచి నిద్రకు సహాయపడుతుంది.

ఈ క్రమంలో సూర్యరశ్మి వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఉన్నప్పటికీ, కొందరిలో జన్యుపరమైన లోపాలు లేదా శరీర తత్వం వల్ల సూర్యకాంతి తగిలితే అత్యంత అరుదైన, తీవ్రమైన వ్యాధులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. వాటిలో ముఖ్యమైనవి : జెరోడెర్మా పిగ్మెంటోసమ్ (Xeroderma Pigmentosum - XP), పోర్ఫిరియా (Porphyria), సోలార్ అర్టికేరియా (Solar Urticaria), అక్టినిక్ ప్రురిగో (Actinic Prurigo), సోలార్ రెటినోపతి (Solar Retinopathy)

'టీబీ'కి మందులు ఎంత కాలం వాడాలి? - ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి?

పోర్ఫిరియా అంటే : పోర్ఫిరియా (Porphria) అనేది శరీరంలో పోర్ఫిరిన్లు అనే సహజ రసాయనాలు పేరుకుపోవడం వల్ల కలిగే అరుదైన జన్యుపరమైన రుగ్మతల సమూహాన్ని సూచిస్తుంది. శరీరంలోని హిమోగ్లోబిన్ పనితీరులో పోర్ఫిరిన్లు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. హిమోగ్లోబిన్ అనేది ఎర్ర రక్తకణాలలోని ఒక ప్రొటీన్. ఇది ఐరన్​ను బంధించి, పోర్ఫిరిన్​తో కలసి శరీరమంతటా ఆక్సిజన్​ను సరఫరా చేస్తుంది. ఈ క్రమంలో పోర్ఫిరిన్​లను హీమ్​గా మార్చడానికి ఎనిమిది ఎంజైమ్​లు అవసరం. ఈ ఎంజైమ్​లలో ఏవి తగినంతగా లేకపోతే, పోర్ఫిరిన్​లు శరీరంలో పేరుకుతాయి. పోర్ఫిరిన్​ల అధిక స్థాయిలు ప్రధానంగా నాడి వ్యవస్థ, చర్మంలో తీవ్రమైన సమస్యలను కలిగిస్తాయి.

పోర్ఫిరియా రకాలు : ఫోర్ఫిరియా చర్మం, నాడీ వ్యవస్థలపై ప్రభావం చూపుతుంది. ఇది ప్రభావితం చేసే అవయవాన్ని బట్టి రెండు రకాలుగా ఉంటుంది.

అక్యూట్ పోర్పిరియా : ఇది ప్రధానంగా నాడీ వ్యవస్థపై ప్రభావం చూపుతుంది. దీని లక్షణాలు ఎక్కువ కాలం ఉండవు. కానీ, కాలక్రమేణా మళ్లీ మళ్లీ రావచ్చు. ఇందులో నరాలు దెబ్బతినడం, కండరాల బలహీనతకు కారణమవుతాయి. ఇవి తగ్గడానికి చాలా సమయం పడుతుంది. శరీరంలో 'పోర్పోబిలినోజెన్ డీమినేజ్' అనే ఎంజైమ్ లోపం వల్ల విషపూరితమైన పోర్ఫిరిన్ పేరుకుపోయి ఈ పరిస్థితి ఏర్పడవచ్చు.

క్యుటేనియస్ పోర్ఫిరియా : ఈ రకమైన వ్యాధిలో సూర్యరశ్మి తగిలినప్పుడు చర్మంపై లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. సాధారణంగా ముఖం, చేతుల వెనుక భాగం, చెవులు, మెడ వంటి భాగాలు ప్రభావితమవుతాయి. సూర్మరశ్మి తగిలినప్పుడు చర్మంపై బొబ్బలు రావడం, దురద, చర్మం పెళుసుగా మారడం వంటివి జరుగుతాయి. ఈ క్రమంలో మొత్తం అన్ని రకాల పోర్ఫిరియాలోనూ 'పోర్ఫిరియా క్యుటేనియా టార్డా' అనేది అత్యంత సాధారణమైనది. ఇది ప్రతి లక్ష మందిలో సుమారు 5 నుంచి 10 మందికి వస్తుంది.

ఎవరికి వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది? :

అక్యూట్ పోర్ఫిరియా : ఇది పురుషుల కంటే మహిళలలో ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. సాధారణంగా ఇది 15 నుంచి 45 సంవత్సరాల మధ్య వయస్సులో ఉన్నవారిలో మొదలవుతుంది.

క్యుటేనియస్ పోర్ఫిరియా : వీటిలో 'పోర్ఫిరియా క్యుటేనియా టార్డా' అనేది ఎక్కువగా 40 ఏళ్లు పైబడిన వారిలో, ముఖ్యంగా పురుషులలో వస్తుంది. మిగిలిన రకాల క్యుటెనియస్ పోర్ఫిరియాల లక్షణాలు తరచుగా చిన్నతనంలోనే కనిపిస్తాయి.

పోర్ఫిరియా వల్ల కలిగే దుష్ప్రభావాలు :

కాలేయ క్యాన్సర్ : పోర్ఫిరియా వల్ల కాలేయానికి హాని కలిగే ప్రమాదం ఉంది. ముఖ్యంగా, 'అక్యూట్ పోర్ఫిరియా' వల్ల కాలేయ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశం పెరుగుతుంది. 'పోర్ఫిరియా క్యుటేనియా టార్డా' వల్ల కాలేయం దెబ్బతినడమే కాకుండా, సిరోసిస్, కాలేయ క్యాన్సర్ వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. 'ప్రోటోపోర్ఫిరియా' ఉన్న వారిలో సుమారు 5 శాతం మందికి కాలేయ వైఫల్యం సంభవించవచ్చు. అలాగే, వీరిలో పోర్ఫిరిన్లతో కూడిన పిత్తాశయ రాళ్లు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది.

రక్తహీనత : 'కంజెనిటల్ ఎరిథ్రోపోయిటిక్ పోర్ఫిరియా', 'హెపాటోఎరిథ్రోపోయిటిక్ పోర్ఫిరియా' వంటి రకాలు తీవ్రమైన రక్తహీనతకు కారణం కావచ్చు. ఇవి ప్లీహం పరిమాణం పెరగడానికి దారితీస్తాయి. దీనివల్ల రక్తహీనత మరింత తీవ్రమవుతుంది.

అధిక రక్తపోటు, కిడ్నీ సమస్యలు : అక్యూట్ పోర్ఫిరియా ఉన్న వారికి అధిక రక్తపోటు, దీర్ఘకాలిక మూత్రపిండ వ్యాధి వ్యాధి వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ. ఇది చివరకు కిడ్నీ వైఫల్యానికి దారితీయవచ్చు.

పోర్ఫిరియా లక్షణాలు : అక్యూట్ పోర్ఫిరియా లక్షణాలు స్వల్పంగా లేదా తీవ్రంగా ఉండవచ్చు. ఇవి కొన్ని రోజుల నుంచి వారాల పాటు కొనసాగుతాయి. లక్షణాలు కనిపించే సమయాన్ని 'అటాక్స్' అంటారు. సరైన సమయంలో చికిత్స అందకపోతే, ఇది ప్రాణాపాయంగా మారవచ్చు.

చాలామందికి జీవితంలో ఒకటి లేదా కొన్ని సార్లు మాత్రమే ఇటువంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. అయితే, ఒకసారి అటాక్స్ వచ్చిన వారిలో సుమారు 3 నుంచి 5 శాతం మందికి ఏడాదికి నాలుగు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ సార్లు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది.

ట్రిగ్గర్స్ : స్త్రీ హార్మోన్లు (ముఖ్యంగా ప్రొజెస్టెరాన్), కొన్ని రకాల మందులు, తక్కువ కార్బొహైడ్రేట్స్ తీసుకోవడం, మద్యం సేవించడం, ధూమపానం వంటివి ఈ అటాక్స్ తీవ్రతను పెంచుతాయి.

ఎలా వస్తుంది : చాలా రకాల పోర్ఫిరియాలు జన్యు పరివర్తనల వల్ల సంభవిస్తాయి. కొన్ని రకాల పోర్ఫిరియాలు తల్లిదండ్రులలో ఒకరి నుంచి పొందిన జన్యు పరివర్తన వల్ల వస్తే, మరికొన్ని రకాలు ఇద్దరు తల్లిదండ్రుల నుంచి పొందిన రెండు జన్యు పరివర్తనల వల్ల వస్తాయి. ఈ క్రమంలో అక్యూట్ పోర్ఫిరియాకు కారణమయ్యే జన్యు పరివర్తనలు ఉన్న చాలామందిలో ఈ వ్యాధి ఎప్పుడూ బయటపడదు. అయితే, ఈ జన్యు పరివర్తనలు ఉన్నవారిలో అక్యూట్ పోర్ఫిరియా రావడానికి లేదా తీవ్రతరం కావడం కొన్ని కారణం కావచ్చట.

  • మహిళల హార్మోన్లు : ముఖ్యంగా ప్రొజెస్టెరాన్
  • కొన్ని రకాల మందులు : హార్మోన్ల గర్భనిరోధక మందులు, కొన్ని రకాల యాంటీ బయాటిక్స్​, అనస్థీషియా మందులు, మూర్ఛ వ్యాధికి వాడే మందులు
  • కార్బోహైడ్రేట్లు తక్కువగా తీసుకోవడం : ఉపవాసం ఉండటం, డైటింగ్ చేయడం, అనారోగ్యం లేదా బరువు తగ్గడానికి చేసే సర్జరీ వల్ల సంభవించవచ్చు.
  • మద్యపానం : ముఖ్యంగా, తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ మద్యం సేవించడం.
  • ధూమపానం

చికిత్స : పోర్ఫిరియా చికిత్స అనేది ఏ రకమైన పోర్ఫిరియా, లక్షణాలు ఎంత తీవ్రంగా ఉన్నాయి అనే దానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

అక్యూట్ పోర్ఫిరియా :

  • కొన్ని రకాల మందులకు దూరంగా : పోర్ఫిరియా ఉన్నవారికి హాని కలిగించే మందులను వాడకూడదు. ఏదైనా కొత్త మందులు, విటమిన్ సప్లిమెంట్లు లేదా మూలికా మందులు తీసుకునే ముందు తప్పనిసరిగా డాక్టరును సంప్రదించాలి.
  • సమతులాహారం : ఉపవాసాలు లేదా కఠినమైన డైటింగ్ చేయకుండా సరైన ఆహారం తీసుకోవాలి.
  • ధూమపానం, మద్యపానానికి దూరంగా : ధూమపానం మానేయాలి. మద్యం విషయంలో మహిళలు రోజుకు ఒక డ్రింక్, పురుషులు రెండు డ్రింక్స్ కంటే ఎక్కువ తీసుకోకూడదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
  • లివర్ ట్రాన్స్​ప్లాంట్ : చాలా అరుదైన కేసుల్లో, ఇతర చికిత్సలు పనిచేయనప్పుడు, ట్రిగ్గర్స్ పదేపదే తీవ్రంగా వస్తున్నప్పుడు మాత్రమే కాలేయ మార్పిడిని సూచిస్తారు.

క్యుటేనియస్ పోర్ఫిరియా : మీకు ఏ రకమైన క్యుటేనియస్ పోర్ఫిరియా ఉన్నా, సూర్యరశ్మి నుంచి చర్మాన్ని రక్షించుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

  • పోర్ఫిరియా కటానియా టార్డా : దీనికి సాధారణంగా ఫ్లెబోటోమీ ద్వారా చికిత్స చేస్తారు. అంటే, శరీరంలో ఐరన్ స్థాయిలు తగ్గే వరకు ప్రతి 2 వారాలకు ఒకసారి సుమారు అర లీటరు రక్తాన్ని తీసివేస్తారు. లేదా కొన్ని రకాల మందులను వాడతారు. ఈ సమయంలో రక్త పరీక్షల ద్వారా ఐరన్, పోర్ఫిరిన్ స్థాయిలను తనిఖీ చేస్తారు.
  • రెమిషన్ : సరైన చికిత్సతో చాలామంది కోలుకుంటారు. వారు ఎండలోకి వెళ్లినా లక్షణాలు కనిపించవు. ఈ స్థితి కొనసాగడానికి వ్యాధికి కారణమయ్యే మద్యం, ధూమపానం దూరంగా ఉండాలి.
  • ఎరిత్రోపోయిటిక్ ప్రోటో పోర్పిరియా వీరికి ఎండలో ఉన్నప్పుడు నొప్పి కలగకుండా ఉండేందుకు కొన్ని మందులను సూచిస్తారు.
  • కంజెనిటల్ ఎరిత్రోపోయిటిక్ పోర్ఫిరియా తీవ్రమైన లక్షణాలు ఉన్న పిల్లలకు, దాత నుంచి ఆరోగ్యకరమైన కణాలను తీసుకుని బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్​ప్లాంట్ చేయాలని వైద్యులు సూచించవచ్చు

పోర్ఫిరియా వ్యాధి వస్తే చనిపోతారా : సూర్య vs సూర్య సినిమాలో హీరో ఎండ తగిలితే చనిపోతాడని చూపిస్తారు. కానీ, నిజ జీవితంలో పోర్ఫిరియా ఉన్నవారికి ఎండ తగిలితే చర్మంపై పొక్కులు రావడం, తీవ్రమైన మంట, చర్మం కమిలిపోవడం వంటివి జరుగుతాయి. ఇది ప్రాణాంతకం కాకపోవచ్చు. కానీ చాలా బాధాకరంగా ఉంటుంది. ఈ సినిమా చూపించినట్లు, పోర్ఫిరియా వ్యాధి ఉన్నవారికి సూర్మరశ్మి అస్సలు పడదు. ఎందుకంటే, ఎండ తగిలినప్పుడు కేవలం నొప్పి మాత్రమే కాకుండా, చర్మం లోపం కణజాలం దెబ్బతినే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే, వీరు సాధ్యమైనంత వరకు రాత్రిపూట లేదా నీడలో ఉండటానికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

అతిగా తేన్పులు వస్తున్నాయా? - కారణాలతో పాటు తగ్గడానికి టిప్స్​ చెబుతోన్న నిపుణులు!

40ల్లోకి వచ్చాక బరువు పెరుగుతున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు అవసరమంటున్న నిపుణులు!

TAGGED:

CAUSE OF PORPHYRIA
PORPHYRIA BE CURED
TYPES OF PORPHYRIA
PORPHYRIA SYMPTOMS
PORPHYRIA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.