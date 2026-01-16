"బరువు" తగ్గాలనుకుంటున్నారా? - నిపుణులు సూచిస్తున్న డైట్ టిప్స్ మీకోసం!
Published : January 16, 2026 at 3:41 PM IST
Diet Trends for Weight Loss and Fitness : శారీరకంగా ఫిట్ ఉండాలన్నా, బరువు తగ్గాలన్నా వ్యాయామం తప్పక చేయాల్సిందే. అయితే, డైట్ పాటిస్తూ కూడా బరువును అదుపులో ఉంచుకునే అవకాశం ఉంది. అందుకే, వ్యాయామం కుదరని చాలా మంది డైట్ పాటిస్తున్నారు. బరువు పెరగకుండా మితంగా ఆహారాన్ని తీసుకోవడమే డైట్ ముఖ్య ఉద్దేశం. ప్రస్తుతం ఇంటర్మిటెంట్ ఫాస్టింగ్, కీటో డైట్ అంటూ డైట్లో అనేక ట్రెండ్స్ వచ్చాయి. మరి, వేటితో ఎలాంటి లాభముందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
ఇంటర్మిటెంట్ ఫాస్టింగ్ : ఈ డైట్లో ఆహారంపై కాకుండా టైంకి ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇస్తారు. 16:8, 20:4 పద్ధతిని బాగా ఫాలో అవుతుంటారు. అంటే 16 గంటలు లేదా 20 గంటలు ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోకుండా ఫాస్టింగ్ చేసి ఆ తర్వాత 8 గంటలు లేదా 4 గంటలు కడుపు నిండా లాగించేస్తుంటారు. ఆ తర్వాత మళ్లీ 16 లేదా 20 గంటలు ఉపవాసం ఉంటారు. ఈ పద్ధతిలో కేలరీల గురించి చింతించాల్సిన అవసరం లేదంటున్నారు నిపుణులు. ఏమైనా తినొచ్చని సూచిస్తున్నారు. ఆకలి, బరువును నియంత్రించడంలో ఈ డైట్ సహాయపడుతుంది. శరీర మెటబాలిజం మెరుగుపడుతుంది. అయితే, గర్భిణులు, వృద్ధులు, డయాబెటిస్ పేషెంట్స్కు ఈ డైట్ సరిపడదు. ఇంటర్మిటెంట్ ఫాస్టింగ్ బరువు తగ్గడానికి ప్రభావవంతంగా ఉంటుందని, 10 వారాలలో 7-11 పౌండ్ల బరువు తగ్గే అవకాశం ఉందని the nutrition source అధ్యయనం పేర్కొంది.
కీటోజెనిక్ డైట్ : ఈ విధానంలో చాలా తక్కువ మొత్తంలో కార్బోహైడ్రేట్లు ఉన్న ఆహారాన్ని తీసుకుంటారు. మామూలుగా మన శరీరం కార్బోహైడ్రేట్ల ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఇక్కడ తక్కువ కార్బోహైడ్రేట్ల తీసుకోవడం వల్ల శరీరం, నిల్వగా ఉన్న కొవ్వును కరిగించి శక్తిగా మార్చుకుంటుంది. దీంతో శరీరంలో కొవ్వు కరిగి బరువు తగ్గుతారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాగే, షుగర్ లెవల్స్ నియంత్రణలో ఉంటాయట. ఈ పద్ధతిలో బ్రెడ్, స్వీట్స్, బంగాళదుంపలు, బియ్యం, గోధుమలు ఇలా ఎక్కువ కార్బోహైడ్రేట్లు ఉన్న ఆహారం తీసుకోవద్దు. డ్రై ఫ్రూట్స్, పాలకూర, క్యాబేజీ, గుడ్లు, మాంసాహారం వంటివి తినొచ్చు.
మెడిటరేనియన్ డైట్ : మెడిటరేనియన్ డైట్ అనేది మధ్యధరా సముద్ర తీర దేశాలైన గ్రీస్, ఇటలీ, స్పెయిన్ తదితర దేశాల్లోని ప్రజల ఆహారపు అలవాట్లలో ఈ డైట్ ఒకటి. దీంట్లో తీపి పదార్థాలు, ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్, డీప్ఫ్రై వంటకాలు వంటివి తినకూడదు. తాజా పండ్లు, పచ్చి కూరగాయలు, చిరుధాన్యాలు, డ్రైఫ్రూట్స్, ఆలివ్నూనెతో చేసిన వంటలు మాత్రమే తినాల్సి ఉంటుంది. ఆరోగ్యకరమైన భోజనం చేయడమే మెడిటరేనియన్ డైట్ ప్లాన్. ఇది బరువు తగ్గడానికే కాదు, గుండె ఆరోగ్యానికి సహాయపడుతుందంటున్నారు నిపుణులు. ఈ ఆహారం తీసుకునే వ్యక్తులు కాలక్రమేణా తక్కువ బరువు పెరుగుతారని ucdavis.edu అధ్యయనం పేర్కొంది. ఇది అధిక బరువు లేదా ఊబకాయం వచ్చే అవకాశాన్ని తగ్గిస్తుందని సూచిస్తుంది.
ప్లాంట్ బేస్డ్ డైట్ : ఈ డైట్ పాటించే వారు, పాలు, గుడ్లు, మాంసం ఇలా జంతు ఉత్పత్తులు తీసుకోవడం పూర్తిగా మానేసి కేవలం మొక్కల నుంచి వచ్చే ఆహారంపైనే ఆధారపడి ఉంటారు. తాజా పండ్లు, ఆకుకూరలు, పచ్చి కూరగాయలు, పప్పు ధాన్యాలు ఎక్కువగా తింటారు. ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్కు దూరంగా ఉంటారు. తద్వారా సహజంగా బరువు తగ్గుతారు. మెదడు చురుగ్గా మారడంతో పాటు జ్ఞాపకశక్తి పెరుగుతుంది. అయితే, సరిపడా ఐరన్, ప్రొటీన్, విటమిన్ బి12 శరీరానికి అందేలా చూసుకోవాలి. ఈ డైట్ ఖర్చు కూడా తక్కువగా ఉంటుంది. అంతేకాదు, పర్యావరణహితంగానూ ఉంటుంది.
స్మూతీ డైట్ : ప్రస్తుతం బాగా పాపులరైన డైట్ ట్రెండ్ ఇది. భోజనానికి బదులుగా ప్రొటీన్, ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉండే స్మూతీలను తీసుకుంటారు. పండ్లు, కూరగాయలు, ఓట్స్, విత్తనాలు, పప్పు వంటి పదార్థాలతో వీటిని తయారు చేస్తారు. భోజనం చేయడానికి కూడా సమయం లేని వ్యక్తులు ఈ స్మూతీలను ఎంపిక చేసుకుంటారు. ఈ డైట్ వల్ల పోషకాలు ఎక్కువగా అందడంతో పాటు తక్షణ శక్తి లభిస్తుంది. జీర్ణక్రియ మెరుగవడంలో, బరువు తగ్గడంలో సహాయపడుతుంది.
లోకల్, ఆర్గానిక్ డైట్ : స్థానికంగా లభించే, రసాయనాలు ఉపయోగించకుండా పండించే ఆహార పదార్థాలను తీసుకోవడమే ఈ డైట్ ప్రత్యేకత. ఆహారం తీసుకోవడంలో ఎలాంటి నిబంధనలు ఉండవు. కానీ, తాజాగా, పోషకాలు మెండుగా ఉండే ఆర్గానిక్ ఫుడ్ను మాత్రమే తీసుకోవాలి. ఆర్గానిక్ ఫుడ్కు కాస్త ఖర్చు ఎక్కువగా ఉంటుంది.
రా ఫుడ్ డైట్ : కొందరు కూరగాయలు, ఇతర ఆహార పదార్థాలను ఉడకబెట్టడం వల్ల అందులోని పోషకాలు నశిస్తాయని అనుకుంటారు. అందుకే, పూర్తిగా పచ్చి కూరగాయలు, తాజా పండ్లు తింటారు. ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్, 48 డిగ్రీల సెల్సియస్ కంటే ఎక్కువ వేడి చేసిన ఆహార పదార్థాలకు దూరంగా ఉంటారు. ఈ డైట్తో బరువు తగ్గడంతో పాటు జీర్ణక్రియ మెరుగవుతుంది. ఫలితంగా, దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య సమస్యలు దరిచేరవు.
డిజిటల్ డైట్ : ఇవేవీ వీలు కాకపోతే డిజిటల్ డైట్ను పాటిస్తున్నారు. ఎలాగంటే, మనం తినే ఆహారంలో ఎన్ని కేలరీలు ఉన్నాయి, ఎన్ని పోషకాలున్నాయనే విషయాన్నే ముందుగానే తెలుసుకుంటున్నారు. దీనికోసం ఆన్లైన్లో వెతుకుతున్నారు. ఇందుకు మొబైల్ యాప్స్, ఇతర పరికరాలూ అందుబాటులో ఉన్నాయి. మనం తినే ఆహారాన్ని స్కాన్ చేస్తే చాలు, వాటిలో కేలరీలు, పోషకాల విలువల గురించి వెల్లడిస్తాయి. దాన్ని బట్టి ఫుడ్ తీసుకోవడాన్ని నియంత్రించుకుంటున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
