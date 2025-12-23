ETV Bharat / health

"నడుం పోటు" గురించి తెలుసా? - ఇదీ గుండెపోటులాగే ఉంటుందంటున్న నిపుణులు!

లంబార్ యాంజైనా అంటే? - ఇది ఎందుకొస్తుందో వివరిస్తున్న నిపుణులు!

Back Pain
Back Pain (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : December 23, 2025 at 4:45 PM IST

Back Pain is also Similar to a Heart Attack : మనం ఎక్కువగా ఎదుర్కొనే ఇబ్బందుల్లో నడుం నొప్పి ఒకటి. ప్రతి ఒకరు ఎప్పుడో అప్పుడు దీని వల్ల బాధపడి ఉంటారు. అయితే, అన్నిసార్లూ ఇది వెన్నెముక సమస్యే కాకపోవచ్చు. ముఖ్యంగా ఒబెసిటీ, డయాబెటిస్ గలవారు నడుం నొప్పితో ఇబ్బంది పడుతుంటే ఒకింత సునిశితంగా గమనించాల్సిందే. ప్రత్యేకించి కూర్చున్నప్పుడు నొప్పి తగ్గటం, నడవటం మొదలెట్టగానే నొప్పి తలెత్తటం, నడక అలాగే కొనసాగిస్తే నొప్పి తీవ్రమవుతుంది. ఆ వెంటనే నడక ఆపితే నొప్పి తగ్గటం, కాసేపటికి నొప్పి పూర్తిగా మాయమవుతున్నట్టయితే మరేదో కారణమవుతుండొచ్చు. చాలామంది దీన్ని దిగువ వెన్నెముక నొప్పి, సయాటికాగా పొరపడుతుంటారు. దీంతో కొంతమంది క్యాల్షియం, నొప్పి నివారణ మాత్రలు వేసుకుంటుంటారు. మరికొందరు ప్రత్యేక వ్యాయామాలూ చేస్తుంటారు. అయినా, ఫలితం కనిపించదు. సమస్య ఒకటి, చికిత్స మరోటి అయితే ఏం ప్రయోజనముంటుందని నిపుణులు అంటున్నారు. ఎందుకంటే, నడుం నొప్పి వివిధ కారణాల వస్తుందని చెబుతున్నారు. ఇంతకీ నడుం నొప్పి కారణమేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

కాళ్లలో నొప్పి
కాళ్లలో నొప్పి (Getty Images)

నడుం నొప్పా? పోటా? : ఎవరికైనా నడుం నొప్పి వచ్చిందంటే మాములుగా రెండు కారణాలు కనిపిస్తుంటాయి. ఒకటి- దీర్ఘకాల నడుం నొప్పి. ఇది చాలా వరకూ కింద పడటం వల్ల వస్తుంది. రెండు- ఒబెసిటీ, అధిక బరువు. దీనికి కారణం శారీరక శ్రమ, వ్యాయామం తగ్గిపోవడం. రోజులో ఎక్కువసేపు కూర్చునే వారిలో వెన్నెముక కదలటం తగ్గుతుందంటున్నారు నిపుణులు. క్రమంగా పూసలు బిగుసుకోవటం మొదలెడతాయని, దీంతో వెన్నెముక సాఫీగా సాగదని చెబుతున్నారు. ఇలాంటివారు పనులు చేయటం మొదలెట్టగానే నొప్పితో విలవిల్లాడుతుంటారని పేర్కొంటున్నారు. దీనికి భిన్నమైంది లంబార్ యాంజైనా అని చెబుతున్నారు.

లంబార్‌ యాంజైనా : ఇందులో నడుస్తున్నప్పుడు నడుం, తొడ నొప్పి మొదలవుతుందంటున్నారు నిపుణులు. వెన్నుపూసలు బిగుసుకోవటంతో దీనికి సంబంధం లేదని చెబుతున్నారు. ఇది నడుం, తొడ భాగాలకు మంచి రక్తం సరఫరా తగ్గటం వల్ల వస్తుందని పేర్కొంటున్నారు. ఎవరైనా కూర్చున్నప్పుడు నడుం నొప్పితో బాధపడుతుంటే లంబార్ యాంజైనా కారణంగా వస్తుందని తెలియజేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా డయాబెటిస్, పొగతాగేవారిలో దీన్ని చూస్తుంటామని వివరిస్తున్నారు. రక్త సరఫరా తగ్గటం వల్ల వచ్చే నొప్పిని వైద్యపరిభాషలో యాంజైనా అంటారు. గుండె కండరానికి రక్తం సరఫరా తగ్గితే గుండెపోటు వచ్చినట్టుగానే నడుం వద్ద కండరాలకు, తుంటి అవయవాలకు రక్తం తగినంత అందకపోతే లంబార్‌ యాంజైనాకు దారితీస్తుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. దీన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తే పాదాలకు రక్తసరఫరా తగ్గి, కుళ్లిపోయే (గ్యాంగ్రీన్‌) ముప్పు పెరుగుతుందని వెల్లడిస్తున్నారు.

డయాబెటిస్ పేషెంట్స్
డయాబెటిస్ పేషెంట్స్ (Getty Images)

ఎందుకొస్తుంది? : గుండె నుంచి వచ్చే పెద్ద రక్తనాళం కడుపు గుండా సాగుతూ నడుం కింది భాగానికి వెళ్తుందంటున్నారు నిపుణులు. ఇది నడుం దిగువ కండరాలకు, తుంటి అవయవాలకు రక్తాన్ని సరఫరా చేస్తుందని చెబుతున్నారు. ఈ రక్తనాళం రెండుగా చీలి కుడి, ఎడమ తొడలకు రక్తాన్ని తీసుకెళ్తుందని తెలియజేస్తున్నారు. అక్కడి నుంచి మరింత కిందికి సాగి కాళ్లకు, పాదాలకు రక్తం సరఫరా చేస్తుందని పేర్కొంటున్నారు. వ్యాయామం చేయకపోవటం, రక్తంలో గ్లూకోజు అదుపులో లేకపోవటం వల్ల రక్తనాళాల్లో త్వరగా కొవ్వు పేరుకుపోతుందంటున్నారు. దీంతో లోపలి మార్గం సన్నబడుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. పొగ తాగేవారు, డయాబెటిస్ పేషెంట్స్​లో ఇది మరింత ఎక్కువగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు. దీంతో నడుం, తొడ భాగాలకు మంచి రక్తం అందటం తగ్గుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. ఫలితంగా, నడుస్తున్నప్పుడు నడుం నొప్పి తలెత్తుతుందని పేర్కొంటున్నారు.

నడుం నొప్పి అనగానే డాక్టర్ సలహా తీసుకోకుండానే మన దగ్గర ఉన్న నొప్పి మాత్రలు వేసుకుంటాం. ఒక మాత్ర పనిచేయకపోతే మరో మాత్ర వాడుతుంటాం. ఇలా వారాలు, నెలల కొద్దీ మారుస్తుంటాం. ఇలా చేయడం ఆరోగ్యానికి అంత మంచిది కాదు. నడుం నొప్పి కారణం తెలుసుకోకుండా నొప్పి మాత్రలు వాడటం చాలా హానికరం. నడుం, తొడ భాగాలకు సరిగా రక్తం అందకపోవటం వల్ల వచ్చే నొప్పికి సరైన చికిత్స తీసుకోకపోతే భవిష్యత్తులో కాళ్లను కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంది. అదే పనిగా నొప్పి మాత్రలు వాడితే కిడ్నీలూ దెబ్బతినొచ్చు. చివరికి కిడ్నీ వైఫల్యమూ సంభవించొచ్చు-డా. కె.కె పాండే వ్యాస్కులర్ & కార్డియోథొరాసిక్ సర్జన్

కాళ్లకు, శృంగారానికి ప్రమాదం : నడుం నొప్పిని నిర్లక్ష్యం చేస్తే రెండు రకాలుగా హాని కలుగుతుందంటున్నారు నిపుణులు. మగవారిలో అంగానికి రక్త సరఫరా సరిగా జరగకపోతే స్తంభన లోపం, శృంగారాన్ని ఆస్వాదించలేకపోవటానికి దారితీస్తుందని చెబుతున్నారు. అలాగే, కాళ్లకు మంచి రక్తం అందటం తగ్గుతూ వస్తుందని తెలియజేస్తున్నారు. ఫలితంగా, కాళ్లలో తీవ్రమైన నొప్పి, చర్మం నల్లబడటం మొదలవుతుందని పేర్కొంటున్నారు. పాదాలు, కాళ్లు కుళ్లిపోవటమూ ఆరంభమవుతుందని, అప్పుడు వాటిని శస్త్రచికిత్స చేసి తొలగించటం తప్ప మరో మార్గముండదని వెల్లడిస్తున్నారు.

పొగతాగటం
పొగతాగటం (Getty Images)

పొగతాగటం మానెయ్యాలి : డయాబెటిస్ గలవారికి పొగతాగటం లేదా తరచూ జర్దా, గుట్కా వంటి పొగాకు ఉత్పత్తులు తినే అలవాటు కూడా ఉన్నట్టయితే కాళ్లకు అంత మంచిది కాదంటున్నారు నిపుణులు. దీర్ఘకాలంగా డయాబెటిస్ గలవారికి రక్తనాళాలు దెబ్బతినే ముప్పు ఎక్కువగా ఉంటుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. దీనికి పొగాకు తోడైతే అగ్నికి ఆజ్యం పోసినట్లే అవుతుందని వివరిస్తున్నారు. కాళ్లు, పాదాలకు రక్తం అందటం మరింత తగ్గుతుంది త్వరగా గ్యాంగ్రీన్‌ ముంచుకొస్తుందని పేర్కొంటున్నారు. పొగతాగే అలవాటు గల మధుమేహులకు చికిత్స చేసినా ఫలితం అంతగా ఉండకపోవచ్చని తెలియజేస్తున్నారు.

ఏం చేయాలి? : నడుం నొప్పితో బాధపడేవారు, ముఖ్యంగా, డయాబెటిస్, పొగతాగే అలవాటు గలవారు నిర్లక్ష్యం చేయొద్దంటున్నారు నిపుణులు. అధునాతన డాప్లర్‌ స్టడీస్, సీటీ యాంజియోగ్రఫీ పరీక్షల సదుపాయాలున్న ఆసుపత్రికి వెళ్లి, కారణాన్ని తెలుసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. రక్తనాళాలకు లేదా గుండె రక్తనాళాలకు చికిత్స చేసే నిపుణులను సంప్రదించాలని సలహా ఇస్తున్నారు. నడుం నొప్పి కారణాన్ని నిర్ధారించటానికిది తప్పనిసరంటున్నారు. హాస్పిటల్​లో కాళ్ల ధమనుల బైపాస్, యాంజియోప్లాస్టీ, స్టెంట్‌ చికిత్సల సదుపాయాలు ఉన్నాయేమో చూసుకోవాలని వివరిస్తున్నారు. అవసరమైతే అక్కడ వెన్నెముక సర్జరీ (Spinal surgery) కూడా చేయగలిగి ఉండాలని గుర్తుంచుకోవాలి.

చికిత్స ఇలా : ముందుగా యాంజియోగ్రామ్‌ పరీక్షతో (Angiogram test) కడుపు వద్ద రక్తనాళాల్లో పూడికలను తెలుసుకోవటం ద్వారా జబ్బును నిర్ధారిస్తారు. ఇందులో గజ్జల్లోని రక్తనాళాల్లో పూడికల తీరు తెన్నులు బయటపడతాయంటున్నారు నిపుణులు. ఎలాంటి చికిత్స అవసరమో నిర్ణయించటానికిది తోడ్పడుతుందని చెబుతున్నారు. చాలామందికి ధమని బైపాస్‌ శస్త్రచికిత్స అవసరమవుతుందని పేర్కొంటున్నారు. శరీరంలోంచి ఇతర భాగాల నుంచి తీసుకున్న రక్తనాళాన్ని లేదా కృత్రిమ గ్రాఫ్ట్‌ను పూడిక ఏర్పడిన చోటుకు అటూ ఇటూ అతికిస్తారని తెలియజేస్తున్నారు. దీంతో తిరిగి రక్తసరఫరా పుంజుకుంటుందని వివరిస్తున్నారు. కొందరికి యాంజియోప్లాస్టీతో రక్తనాళం లోపలి మార్గాన్ని వెడల్పు చేయటం లేదా స్టెంట్‌ అమర్చటం అవసరమవ్వచ్చని సూచిస్తున్నారు. అయితే, ఈ చికిత్సలు ఎవరికి అవసరమో, ఎవరు వీటికి సరిపోతారో గుర్తించటం చాలా కీలకమంటున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

